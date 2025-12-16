Αυξάνονται τα αγροτικά μπλόκα και στη Γαλλία

Αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν ότι απειλούνται με αφανισμό, εξαιτίας και της ανύπαρκτης κρατικής στήριξης

πραγματοποιούν τις τελευταίες μέρεςκαιαπό διάφορους κλάδους, αντιδρώντας σε εξελίξεις που μεγαλώνουν τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν, καθώς εντείνονται και τα ενδοαστικά παζάρια στην ΕΕ γύρω από την επικύρωση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τητης Λατινικής Αμερικής.

Κτηνοτρόφοι καταδικάζουν ως «χαριστική βολή» για την επιβίωσή τους τις μαζικές σφαγές, ακόμα και ολόκληρων κοπαδιών, που εξήγγειλε η γαλλική κυβέρνηση ως μέτρο αντιμετώπισης νέων κρουσμάτων οζώδους δερματίτιδας (LSD), παρότι μέχρι πρόσφατα επέμενε πως είχε θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση.

Αν και μικρομεσαίοι παραγωγοί καταγγέλλουν ότι τέτοιας έκτασης σφαγές, χωρίς ουσιαστικά μέτρα στήριξης, θα σηματοδοτήσουν μια ολοκληρωτική καταστροφή για τους ίδιους, με δεδομένη την καλπάζουσα ακρίβεια σε καύσιμα, ζωοτροφές και άλλες πρώτες ύλες, η κυβέρνηση δεν διστάζει να επιστρατεύσει ακόμα και δυνάμεις καταστολής ενάντια σε κινητοποιήσεις.

Στα τέλη της περασμένης βδομάδας αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών όταν κτηνοτρόφοι έσπευσαν σε αγρόκτημα στην περιοχή Αριέζ, για να συμπαρασταθούν σε συνάδελφό τους τον οποίο επισκέφτηκαν κτηνίατροι, συνοδεία αστυνομικών, για να θανατώσουν το κοπάδι του, 208 αγελάδων, εκ των οποίων η μία έφερε τον ιό.

Οι κτηνοτρόφοι επιχείρησαν να προστατεύσουν τα ζώα και ακολούθησε ένταση, με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών.

Αγροτικές ενώσεις καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση κώφευε προκλητικά στα απανωτά αιτήματά τους για έγκαιρο εμβολιασμό των ζώων, καθώς κρούσματα LSD είχαν εμφανιστεί από τις αρχές Ιούνη.

Στο Μπορντό (νοτιοδυτικά) αγρότες άδειασαν φορτηγά με γεωργικά απόβλητα κοντά σε πολλές εγκαταστάσεις των τοπικών αρχών.

Στην Τουρ (κεντρικά) παραγωγοί έριξαν χτες έξω από την έδρα της Περιφέρειας τόνους πατάτας, μετά από κάλεσμα της αγροτικής ένωσης όλου του νομού (Ιντρ-ε-Λουάρ) στο οποίο ανταποκρίθηκαν πολλοί, διαδηλώνοντας στην πόλη μαζί με δεκάδες τρακτέρ τους.

Σύμφωνα με το δίκτυο «francebleu.fr», αγρότες στην περιοχή Γκαρ (νότια) προγραμματίζουν αποκλεισμούς δρόμων, ενώ σε αναβρασμό βρίσκονται και παραγωγοί στον βορρά, σε περιοχές όπως η Μπουλόν-σιρ-μερ.

«Αν η οζώδης δερματίτιδα μας χτυπήσει, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να συνέλθουμε», εξηγούσαν χτες κτηνοτρόφοι σε Μέσα Ενημέρωσης, περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρίσκονται εξαιτίας της απουσίας ουσιαστικής στήριξής τους από το κράτος. Αλλωστε, στις κινητοποιήσεις κυριαρχούν συνθήματα όπως «Το κράτος μάς σκοτώνει».

Στη Ζιρόντ (νοτιοδυτικά) αγρότες σχεδίαζαν αποκλεισμούς της μεγάλης εφοδιαστικής ζώνης που υπάρχει στην περιοχή, με καταστήματα μονοπωλιακών κολοσσών όπως «Lidl», «Carrefour» και «Aldi» που πουλάνε αγροτικά και άλλα διατροφικά προϊόντα σε τιμές πολύ υψηλότερες από αυτές στις οποίες τα αγοράζουν από τους παραγωγούς.

Στην Οξιτανία, το Σαββατοκύριακο αγρότες είχαν αποκλείσει με δεμάτια σανό ακόμα και κεντρικούς αυτοκινητοδρόμους - που συνδέονται με το οδικό δίκτυο προς Ανδόρρα και Ισπανία - διαδηλώνοντας ότι «εδώ κρατάει η αντίσταση του αγροτικού κόσμου».

Η Γερουσία ενέκρινε τον προϋπολογισμό

Στο μεταξύ, χτες η γαλλική Γερουσία ενέκρινε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026, με 187 ψήφους υπέρ, έναντι 109 κατά. Στα τέλη Νοέμβρη το νομοσχέδιο απορρίφθηκε (με συντριπτική πλειοψηφία) στη Βουλή, ενώ στη συνέχεια εγκρίθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού για την Κοινωνική Ασφάλιση.

Μετά την εξέλιξη αυτή, επταμελής επιτροπή με εκπροσώπους και από τα δύο Σώματα της Εθνοσυνέλευσης θα συνεδριάσει την Παρασκευή για να επεξεργαστεί ένα αναθεωρημένο σχέδιο, που αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή στις 23 Δεκέμβρη.