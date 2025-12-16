ΙΡΑΝ

Σύλληψη πληρώματος ξένου τάνκερ

Χτες, οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν τα 18 μέλη πληρώματος ενός ξένου τάνκερ που κατέλαβαν την Παρασκευή στον Κόλπο του Ομάν ενώ μετέφερε 6 εκατομμύρια λίτρα λαθραίων καυσίμων.

Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τον καπετάνιο του τάνκερ πως διέπραξε πολλαπλές παραβάσεις, όπως «αγνόηση εντολών στάσης, απόπειρα διαφυγής και έλλειψη εγγράφων πλοήγησης και φορτίου», ενώ είχε απενεργοποιήσει και όλα τα συστήματα πλοήγησης.

Η ταυτότητα του πετρελαιοφόρου και η εθνικότητα των μελών του πληρώματος δεν έγιναν άμεσα γνωστά, αν και νωρίτερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι τα μέλη του πληρώματος είναι από χώρες της Νότιας Ασίας (π.χ. Σρι Λάνκα, Μπανγκλαντές).

Την Παρασκευή 12/12, δημοσίευμα της εφημερίδας «Wall Street Journal» ανέφερε ότι τον Νοέμβριο μία ομάδα ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στον Ινδικό Ωκεανό έκανε έφοδο σε πλοίο που κατευθυνόταν από την Κίνα προς το Ιράν και κατάσχεσαν στρατιωτικό υλικό.

Το φορτίο περιλάμβανε εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τα συμβατικά όπλα του Ιράν, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο που πρόσθεσε ότι το φορτίο καταστράφηκε.