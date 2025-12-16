Τρίτη 16 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΔΙΕΘΝΗ
ΤΥΝΗΣΙΑ
Διαδηλώσεις μετά από αστυνομική βαναυσότητα

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και νεαρών διαδηλωτών ξέσπασαν το βράδυ της Κυριακής, για δεύτερη διαδοχική νύχτα, στην πόλη Καϊρουάν της βορειοανατολικής Τυνησίας, μετά τον θάνατο άνδρα στη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης επειδή οδηγούσε χωρίς άδεια. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε ανελέητα και διακομίστηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο, όπου πέθανε την Παρασκευή, εξαιτίας επιπλοκών από τον τραυματισμό του στο κεφάλι. Τη νύχτα του Σαββάτου διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα καίγοντας ελαστικά και πέταξαν πέτρες, μολότοφ και φωτοβολίδες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Αυξάνονται τα αγροτικά μπλόκα και στη Γαλλία
Πολεμικά αεροσκάφη των ΗΠΑ θα χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια του Τρινιντάντ και Τομπάγκο
Οι Ισραηλινοί καθημερινά δολοφονούν, ενώ «ακροβατεί» η εκεχειρία
 Πολύνεκρη επίθεση στη διάρκεια εβραϊκής γιορτής
 Νίκη των θαυμαστών του Πινοσέτ μετά τη σοσιαλδημοκρατική διαχείριση
 Κάλυψη ΗΠΑ στον Σαράα για την επίθεση τζιχαντιστή
 Αντιμέτωπη και με σκάνδαλα σεξουαλικής παρενόχλησης η κυβέρνηση
 Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες
 Σύλληψη πληρώματος ξένου τάνκερ
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ