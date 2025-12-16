ΤΥΝΗΣΙΑ

Διαδηλώσεις μετά από αστυνομική βαναυσότητα

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και νεαρών διαδηλωτών ξέσπασαν το βράδυ της Κυριακής, για δεύτερη διαδοχική νύχτα, στην πόλη Καϊρουάν της βορειοανατολικής Τυνησίας, μετά τον θάνατο άνδρα στη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης επειδή οδηγούσε χωρίς άδεια. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε ανελέητα και διακομίστηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο, όπου πέθανε την Παρασκευή, εξαιτίας επιπλοκών από τον τραυματισμό του στο κεφάλι. Τη νύχτα του Σαββάτου διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα καίγοντας ελαστικά και πέταξαν πέτρες, μολότοφ και φωτοβολίδες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.