ΣΥΡΙΑ

Κάλυψη ΗΠΑ στον Σαράα για την επίθεση τζιχαντιστή

Πλήρη κάλυψη στον τζιχαντιστή Πρόεδρο της Συρίας Αχμαντ αλ Σαράα παρείχε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Σάββατο ένοπλος τζιχαντιστής των κρατικών δυνάμεων ασφαλείας σε κοινή περίπολο Αμερικανών και Σύρων στρατιωτών κοντά στην Παλμύρα και σε έρημο της επαρχίας Χομς.

Η επίθεση του τζιχαντιστή είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών και ενός Αμερικανού διερμηνέα και τον τραυματισμό τριών στρατιωτικών. Σύμφωνα με μαρτυρίες ντόπιων που επικαλέστηκε το πρακτορείο Reuters, ο δράστης δεν ήταν «μοναχικός λύκος» του «Ισλαμικού Κράτους», αλλά μέλος των συριακών κρατικών δυνάμεων ασφαλείας που ελέγχουν οι τζιχαντιστές του Προέδρου Σαράα.

Αργότερα ο εκπρόσωπος του συριακού υπουργείου Εσωτερικών Νουρεντίν αλ Μπάμπα είπε ότι ο δράστης, που σκοτώθηκε λίγη ώρα μετά την επίθεση από «συμμαχικά πυρά», επρόκειτο να αποπεμφθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας λόγω «εξτρεμιστικών θέσεων». Δεν διέψευσε δηλαδή ότι ήταν μέλος της κρατικής ασφάλειας...

Είναι εντούτοις χαρακτηριστική η σπουδή του Προέδρου Τραμπ να αποφύγει να επιρρίψει ευθύνες στην κυβέρνηση Σαράα, αλλά κατονόμασε ως υπεύθυνο το «Ισλαμικό Κράτος» και υποσχέθηκε «αντίποινα». Επίσης ο Σαράα εμφανίστηκε ...οργισμένος και έστειλε «συλλυπητήριο» μήνυμα στον Αμερικανό ηγέτη εκφράζοντας και «αλληλεγγύη» στις οικογένειες των τριών Αμερικανών που σκοτώθηκαν.

Την Κυριακή ακολούθησε κοινή επιχείρηση των συριακών κρατικών δυνάμεων ασφαλείας και του «διεθνούς» συνασπισμού των ΗΠΑ «κατά του Ισλαμικού Κράτους» και συνελήφθησαν πέντε ύποπτοι για σχέσεις με την επίθεση του Σαββάτου στην Παλμύρα.

Την επίθεση με θύματα Αμερικανούς στη Συρία καταδίκασαν αργότερα μεταξύ άλλων οι κυβερνήσεις σε Τουρκία, Κατάρ, Ιορδανία, ενώ ο λαλίστατος Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος στη Συρία, Τομ Μπάρακ, καταδίκασε τη φονική ενέδρα, χαρακτηρίζοντάς την «τυφλή τρομοκρατική επίθεση».

Το Σάββατο ο Πρόεδρος της Συρίας είχε συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο στη Δαμασκό με αντιπροσωπείες της κοινότητας Αλαουιτών και Δρούζων από τις επαρχίες Λατάκεια και Ταρτούς παρουσία των δύο (διορισμένων από τον ίδιο) περιφερειαρχών. Εκεί ο Σαράα τους είπε πως η «Συρία μπαίνει σε μία νέα φάση ανοικοδόμησης του κράτους στη βάση σταθερότητας και λαϊκής συμμετοχής», χωρίς διακρίσεις ή αποκλεισμούς ή τάσεις αντεκδίκησης.