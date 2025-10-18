ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ - ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Κλιμακώνονται επικίνδυνα τα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ

Εντολή Τραμπ για φονικές επιχειρήσεις από τη CIA στη Βενεζουέλα και σχέδια για χερσαία πλήγματα

και συνολικά των λαών της Λατινικής Αμερικής αποτελούν οιστη λατινοαμερικάνικη χώρα, όπως παραδέχτηκε ανοιχτά ο Αμερικανός Πρόεδροςπροσθέτοντας μάλιστα ότι

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και βδομάδες ότι οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους στην Καραϊβική, μεταξύ άλλων αναπτύσσοντας 7 πολεμικά πλοία, ενώ έχουν πραγματοποιήσει και σειρά πολύνεκρων χτυπημάτων εναντίον σκαφών που κινούνταν στην περιοχή, στο όνομα δήθεν της καταπολέμησης κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών.

Απαντώντας σε ερώτημα δημοσιογράφου την Τετάρτη ο Αμερικανός ηγέτης επιβεβαίωσε ότι πλέον δράση αναλαμβάνει και η CIA, ενώ τόνισε ακόμα ότι «σίγουρα εξετάζουμε τώρα και την ξηρά», για νέα στρατιωτικά πλήγματα.

Μία μέρα πριν ο Τραμπ σε ανάρτησή του είπε ότι «ο υπουργός Πολέμου έδωσε εντολή για ένα φονικό εν κινήσει πλήγμα σε σκάφος που συνδέεται με προσδιορισμένη τρομοκρατική οργάνωση η οποία διακινεί ναρκωτικά σε περιοχή ευθύνης της USSOUTHCOM» (η Διοίκηση του αμερικανικού στρατού αρμόδια για Λατινική και Κεντρική Αμερική), αναφέροντας μάλιστα ότι σκοτώθηκαν και 6 «διακινητές ναρκωτικών» όπως επέμεινε, επικαλούμενος στοιχεία των μυστικών υπηρεσιών. Την Παρασκευή εμφανίστηκαν δημοσιεύματα και για νέο πλήγμα, στις 16 Οκτώβρη.

Είχαν προηγηθεί ενδεικτικές δηλώσεις της ηγέτιδας της «φιλοαμερικανικής» αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο (η οποία βραβεύτηκε και με το Νόμπελ Ειρήνης...). Αφού υπεραμύνθηκε της δράσης που οι ΗΠΑ ανέλαβαν αυτόκλητα «κατά των ναρκωτικών» («χωρίς ισχύ δεν υπάρχει ελευθερία όταν αντιμετωπίζει κανείς ναρκω-τρομοκρατική δομή. Εχουμε δοκιμάσει τα πάντα»), εξέφρασε την ανησυχία της για το ότι «η εισβολή που γίνεται εδώ είναι αυτή των Κουβανών, των Ρώσων, των Ιρανών», δηλαδή των αντιπάλων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους...

Από τη μεριά της η κυβέρνηση Μαδούρο έδωσε εντολή για διεξαγωγή στρατιωτικών γυμνασίων σε διάφορες περιοχές της Βενεζουέλας, περιγράφοντας την ανάπτυξη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην περιφέρεια ως «στρατιωτική απειλή».

Ο ΥΠΕΞ, Ιβάν Χιλ, είπε ότι το Καράκας απορρίπτει τις «πολεμοχαρείς και υπερβολικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου» και ότι «αντιμετωπίζουμε με μεγάλη επαγρύπνηση τη χρήση της CIA, όπως και την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων που ανακοινώθηκε στην Καραϊβική, οι οποίες συνιστούν πολιτική επιθετικότητας, απειλή και παρενόχληση ενάντια στη Βενεζουέλα».

Την Παρασκευή ανακοινώθηκε ότι σε μεθοριακές πολιτείες όπως οι Τάτσιρα και Αμασόνας αναπτύχθηκαν στρατιωτικές περιπολίες. Στην Τάτσιρα, όπου βρίσκονται τρεις βασικές γέφυρες που ενώνουν τη χώρα με την Κολομβία, έχουν αναπτυχθεί τουλάχιστον 17.000 στρατιώτες.

Το ΚΚ Βενεζουέλας

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη το ΚΚ Βενεζουέλας κατήγγειλε ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές ενέργειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ αποτελούν «ένα πολεμικό σενάριο που απειλεί απευθείας τη σταθερότητα των λαών της ηπείρου και την κυριαρχία της Βενεζουέλας».

Υπογράμμισε πως «καταδικάζουμε τα στρατιωτικά και πολεμικά σχέδια του αμερικανικού ιμπεριαλισμού που εκδηλώνονται σήμερα στην περιοχή της Καραϊβικής», τονίζοντας παράλληλα ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε μια ενδοκαπιταλιστική και ενδοϊμπεριαλιστική διαμάχη. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να μειώσουν την επιρροή δυνάμεων όπως η Κίνα και η Ρωσία στη Λατινική Αμερική, και η Βενεζουέλα βρίσκεται στο κέντρο αυτής της αντιπαράθεσης, εξαιτίας των ενεργειακών της πόρων».