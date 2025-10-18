ΑΦΡΙΚΗ

Πραξικόπημα στη Μαδαγασκάρη μετά από μαζικές κινητοποιήσεις

Με την ορκωμοσία του την Παρασκευή ο συνταγματάρχης Μικαέλ Ραντριανιρίνα, που πρωτοστάτησε στο πραξικόπημα της 14ης Οκτώβρη στη Μαδαγασκάρη, κατέλαβε την εξουσία ως «Πρόεδρος» αυτής της αναπτυσσόμενης αφρικανικής χώρας, με σημαντικό φυσικό και ορυκτό πλούτο και με έναν λαό εγκλωβισμένο στη φτώχεια και στην εκμετάλλευση.

Είχαν προηγηθεί μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις στη χώρα, με σημαντική συμμετοχή της νεολαίας, ενάντια στην κυβέρνηση του Αντρι Ρατζοελίνα, εκφράζοντας τη γενικευμένη αγανάκτηση για τη μεγάλη φτώχεια, την ανεργία και την ανεπάρκεια βασικών υποδομών.

Οι κινητοποιήσεις αυτές χτυπήθηκαν άγρια από τις δυνάμεις καταστολής, καθώς υπήρξαν πάνω από 20 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλληφθέντες.

Ο συνταγματάρχης Ραντριανιρίνα, που ανέλαβε «Πρόεδρος» με στόχο την εκτόνωση της λαϊκής αγανάκτησης και των μαχητικών κινητοποιήσεων, είναι ο ίδιος άνθρωπος που βοήθησε να ανέλθει στην εξουσία το 2009 ο Ρατζοελίνα, τον οποίο τελικά ανέτρεψε στις 12 Οκτώβρη, αναγκάζοντάς τον να φύγει εσπευσμένα από τη Μαδαγασκάρη με γαλλικό στρατιωτικό ελικόπτερο.

Προηγουμένως προσπάθησε να κερδίσει τη λαϊκή αποδοχή όταν διέδωσε ότι κάλεσε τις δυνάμεις ασφαλείας CAPSAT (στις οποίες ηγείται) να μη χτυπήσουν τους διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους από τις 25 Σεπτέμβρη, διεκδικώντας τα αυτονόητα: Τρεχούμενο καθαρό νερό, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση και τηλεπικοινωνίες 24 ώρες το 24ωρο.

Κινητοποιήσεις και αναταραχή σε Μαρόκο, Τυνησία και Κένυα

Την ίδια ώρα μαζικές διαδηλώσεις και διεργασίες καταγράφονται σε μια σειρά άλλες αφρικανικές χώρες, με φόντο τα σοβαρά λαϊκά προβλήματα αλλά και τις παρεμβάσεις και τα συμφέροντα διαφόρων διεθνών «παικτών».

Στο Μαρόκο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι, ξεσηκώνονται εδώ και βδομάδες για τα χάλια της ανύπαρκτης δημόσιας Υγείας και της Παιδείας, και για τη συνεχή διασπάθιση δημόσιου χρήματος για έργα «πολυτελείας».

Στην Τυνησία επίσης ξεκίνησαν μαζικές διαδηλώσεις το ίδιο διάστημα οι κάτοικοι της πόλης Γκαμπές, ενάντια στη συνεχή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και του αέρα που αναπνέουν από τα δηλητήρια που ξερνούν τα φουγάρα της κρατικής βιομηχανίας φωσφορικού άλατος «Chemical Group» (CGT). Οι κινητοποιήσεις ασκούν επιπρόσθετη κίνηση στην κυβέρνηση του ισλαμιστή Τυνήσιου Προέδρου Κ. Σαγέντ, εν μέσω οικονομικής κρίσης στη χώρα.

Στην Κένυα, ο ξαφνικός θάνατος του πρώην πρωθυπουργού Ράιλα Οντίνγκα από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 80 ετών, ενώ βρισκόταν στην Ινδία, οδήγησε σε μαζικές εκδηλώσεις από τους υποστηρικτές του, οι οποίες τελικά αντιμετωπίστηκαν με θανατηφόρα καταστολή. Συγκεκριμένα, τη συγκέντρωση χιλιάδων οπαδών του πρώην πρωθυπουργού στο αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, όταν έφτασε το αεροπλάνο που μετέφερε τη σορό του, ακολούθησε μαζική συγκέντρωση σε μεγάλο στάδιο της πρωτεύουσας, στο πλαίσιο τελετής ύστατου αποχαιρετισμού. Εκεί, με πρόσχημα την παραβίαση μιας θύρας του σταδίου, η αστυνομία άρχισε να πυροβολεί και να ρίχνει δακρυγόνα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 4 άνθρωποι.

Η κλιμάκωση της έντασης στην Κένυα είναι συνέχεια της λαϊκής οργής που εκφράζεται ολοένα και συχνότερα απέναντι στην αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική. Τον περασμένο Ιούνη ξέσπασαν μαζικές διαδηλώσεις εξαιτίας φορομπηχτικού νομοσχεδίου που επιβάρυνε οικονομικά τα φτωχά λαϊκά στρώματα.