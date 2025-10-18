ΗΠΑ - ΕΕ - G7

Καλέσματα για «ενότητα και απάντηση» στην «εχθρική Κίνα»

Η Κίνα «γίνεται πολύ εχθρική», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ όταν το Πεκίνο ανακοίνωσε τους νέους περιορισμούς, απειλώντας ότι «θα αναγκαστώ να αντεπιτεθώ οικονομικά» και εξηγώντας πως μία από τις επιλογές είναι η «μαζική» αύξηση των δασμών στα εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα, μέχρι και 100%, πρόσθετα σε όσους δασμούς έχουν τεθεί ήδη σε εφαρμογή, με νέα μέτρα πιθανώς ακόμα και από 1η Νοέμβρη ή «νωρίτερα».

Την Παρασκευή βέβαια αναγνώρισε ότι «δεν είναι βιώσιμοι» τέτοιοι δασμοί, αλλά «με ανάγκασαν να το κάνω».

Από τη μεριά της η Ιαπωνία δήλωσε «βαθιά ανήσυχη γι' αυτά τα μέτρα», όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών Κατσουνόμπου Κάτο, απευθύνοντας εκ μέρους του Τόκιο κάλεσμα «στα έθνη του G7 να ενωθούμε και να απαντήσουμε».

Στις Βρυξέλλες, η Κομισιόν εξέφρασε επίσης «ανησυχία», λέγοντας ότι «μελετά τις λεπτομέρειες».

Ωστόσο, ενδεικτικές του προβληματισμού που εξαπλώνεται στα ευρωπαϊκά επιτελεία είναι δηλώσεις όπως αυτές που έκανε ο Δανός ΥΠΕΞ Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, ότι «πρέπει να έχουμε μια σκληρή απάντηση», αφού η ΕΕ είναι «η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη στον κόσμο» και «πρέπει να επιδείξει τη δύναμή της».

Αλλά και ο Πολωνός υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης Μ. Μπαράνοφσκι χαρακτήρισε την απόφαση «το χειρότερο σενάριο», εκτιμώντας ότι η Κίνα «χρησιμοποιεί την εξάρτησή μας από τις σπάνιες γαίες ως όπλο».

Σε ένα τέτοιο φόντο καταγράφονται και οι ανακοινώσεις που έκανε μεσοβδόμαδα η τουρκική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι στην κεντρική Τουρκία εντοπίστηκε μεγάλο κοίτασμα σπάνιων γαιών - μάλιστα η Αγκυρα κάνει λόγο για το «δεύτερο μεγαλύτερο πεδίο σπάνιων γαιών στον κόσμο» - που περιέχει περίπου 694 εκατομμύρια τόνους ορυκτών.

Το κοίτασμα εντοπίστηκε στην περιοχή Μπεϊλίκοβα του Εσκισεχίρ (όπου λέγεται ότι υπάρχουν αποθέματα σε 10 από τις 17 σπάνιες γαίες), ενώ δημοσιεύματα ανέφεραν ότι θα ξεκινήσουν έρευνες για την εξακρίβωση πιθανών αποθεμάτων και στις επαρχίες Ισπάρτα, Κόνια, Μαλάτια, Μανίσα και Μπουρδούρ.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ερντογάν έσπευσε να δηλώσει ότι «θέλουμε να γίνουμε ένας από τους πέντε μεγαλύτερους παραγωγούς σπάνιων γαιών στον κόσμο», ενώ μια πιθανή συνεργασία με τις ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα λέγεται ότι κυριάρχησε και στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.