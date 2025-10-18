ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Συνεχείς απειλές από ΗΠΑ και Ισραήλ για επανέναρξη της σφαγής στη Γάζα

Με στόχο την επιβολή του άθλιου σχεδίου Τραμπ, ενώ εντείνονται παζάρια για την «επόμενη μέρα» σε βάρος του παλαιστινιακού λαού

Μεμε το «καλημέρα» της περιβόητης συμφωνίας «εκεχειρίας»,καιεπιχειρούν να επιβάλουν με το πιστόλι στον κρόταφο του παλαιστινιακού λαού τους απαράδεκτους σχεδιασμούς τους για τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο.

Στο επίκεντρο τίθενται οι πιέσεις για αφοπλισμό της Χαμάς και των άλλων ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων, ενώ το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος συνεχίζει να περιορίζει το άνοιγμα συνοριακών περασμάτων και την είσοδο κρίσιμης ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, αξιοποιώντας προσχηματικά τις ανυπέρβλητες δυσκολίες της Χαμάς για τον εντοπισμό όλων των σορών Ισραηλινών ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, μέσα σε τόνους ερειπίων από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ο δε ισραηλινός κατοχικός στρατός, ο οποίος διατηρεί υπό την κατοχή του το 53% της Λωρίδας της Γάζας, συνέχισε και μετά την έναρξη της «πρώτης φάσης» του άθλιου σχεδίου Τραμπ να δολοφονεί Παλαιστίνιους, σκοτώνοντας πάνω από 10 αμάχους με τη δικαιολογία ότι θεωρήθηκε πως πλησίασαν «απειλητικά» κοντά στους πάνοπλους κατοχικούς στρατιώτες που βρίσκονταν στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή» την οποία προβλέπει η «πρώτη φάση».

Παράλληλα, δεκάδες πτώματα ξεθάβονται από τα ερείπια καθώς οι εκτοπισμένοι άμαχοι επιστρέφουν στις περιοχές όπου κάποτε ήταν τα σπίτια τους, με τον συνολικό απολογισμό των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα να ανέρχεται σε τουλάχιστον 67.967 νεκρούς και 170.179 τραυματίες Παλαιστίνιους.

Σε ένα τέτοιο φόντο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ δήλωσε μεσοβδόμαδα ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να ξαναρχίσουν το μακελειό στη Γάζα, αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε εκείνους τους δρόμους μόλις δώσω την εντολή. Αν το Ισραήλ μπορούσε να μπει και να τους διαλύσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί.

Μία μέρα νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ξεκαθάρισε πως «αν δεν αφοπλιστούν οι ίδιοι (σ.σ. η Χαμάς) θα τους αφοπλίσουμε εμείς». Αυτό θα γίνει «γρήγορα και ενδεχομένως βίαια».

Ο δε Ισραηλινός υπουργός Αμυνας, Ι. Κατς, αναφερόμενος στους όρους του σχεδίου Τραμπ για επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων, αφοπλισμό της Χαμάς, καταστροφή των υποδομών της και «αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας», απείλησε ότι «αν η Χαμάς αρνηθεί να εφαρμόσει τη συμφωνία, το Ισραήλ σε συντονισμό με τις ΗΠΑ θα επιστρέψει στις μάχες και θα δράσει για να επιτύχει την πλήρη ήττα της Χαμάς, να αλλάξει την πραγματικότητα στη Γάζα και να επιτύχει όλους τους στόχους του πολέμου».

Παζάρια για την «ανοικοδόμηση» και την «επόμενη μέρα»

Εξάλλου, ήδη από την πρώτη βδομάδα εφαρμογής της εύθραυστης «εκεχειρίας» αποτυπώνονται οι εντεινόμενες ενδοϊμπεριαλιστικές διεργασίες και τα παζάρια για την «πίτα» της «ανοικοδόμησης» (ύψους εκατοντάδων δισ. δολαρίων) και τη διαμόρφωση της «επόμενης μέρας» στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σε αυτό το πλαίσιο εξελίσσονται τα παζάρια για το ποιες χώρες θα αναλάβουν «πρωταγωνιστικό» ρόλο στη στρατιωτική «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στη Γάζα, με την Τουρκία και την Ιταλία να δηλώνουν ήδη «παρούσες».

Ο δε Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ διατυμπάνισε ότι βρετανικές δυνάμεις μπορούν να αναλάβουν ρόλο στον προωθούμενο αφοπλισμό της Χαμάς - τον οποίο απορρίπτει η παλαιστινιακή οργάνωση - επικαλούμενος την πείρα του Λονδίνου από τον αφοπλισμό του IRA στη Βόρεια Ιρλανδία.

Αντίστοιχα, με αντικείμενο τις «χρυσές» μπίζνες της «ανοικοδόμησης» έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο διεθνείς συνδιασκέψεις από Βρετανία και Γαλλία, ενώ η Αίγυπτος ετοιμάζει την τρίτη, στο Κάιρο μετά τα μέσα Νοέμβρη.

Σχετικές διεργασίες καταγράφονται και γύρω από τη στελέχωση του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», του διεθνούς «μεταβατικού οργάνου» υπό την προεδρία του ίδιου του Ντ. Τραμπ, το οποίο ουσιαστικά θα κάνει κουμάντο στη Λωρίδα της Γάζας.

Με την προώθηση όλου του παραπάνω πλέγματος προωθείται και η απεμπόληση της διεθνοποίησης του Παλαιστινιακού ζητήματος, στην πραγματικότητα ο ενταφιασμός κάθε προοπτικής για ένα πραγματικά ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, στα σύνορα του 1967, με εδαφική συνέχεια και πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με επιστροφή των προσφύγων κ.ά., βάσει των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ.

Μέσα από αυτήν τη διαδικασία οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι σύμμαχοί τους στην περιοχή προωθούν τα σχέδια εμπορικών δρόμων που θα ενώνουν τις αγορές της Ινδίας με εκείνες της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης (India - Middle East - Europe Economic Corridor, IMEC), σε αντιπαράθεση με τους αντίστοιχους κινεζικούς «Δρόμους του Μεταξιού» (Belt and Road Initiative - BRI) και τις κινήσεις ανταγωνιστικών ιμπεριαλιστικών κέντρων (Κίνας, Ρωσίας κ.ά.) στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου.

Την περασμένη Τρίτη, ένα 24ωρο μετά το σόου του Τραμπ στο ισραηλινό κοινοβούλιο και στη Σύνοδο του Σαρμ Ελ Σεΐχ με δεκάδες άλλους ηγέτες, Αίγυπτος, Τουρκία και Κατάρ εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία ουσιαστικά βάζουν πλάτη στα σχέδια ΗΠΑ - Ισραήλ για μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο και για τον πολλαπλασιασμό των «Συμφωνιών του Αβραάμ».

Στο κείμενο δεν υπάρχει καμία αναφορά σε ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, ούτε στις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ. Αντ' αυτού, μιλούν γενικά και αόριστα για «διαρκή ειρήνη (...) όπου τόσο οι Παλαιστίνιοι όσο και οι Ισραηλινοί μπορούν να ευημερούν, με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους προστατευμένα, την ασφάλειά τους εγγυημένη και την αξιοπρέπειά τους διαφυλαγμένη».

Παράλληλα, δηλώνουν απροκάλυπτα την πρόθεσή τους να εμποδίσουν κάθε προοπτική ένοπλου αντιστασιακού - απελευθερωτικού αγώνα του παλαιστινιακού λαού, αναφέροντας ότι «είμαστε ενωμένοι στην απόφασή μας να εξαλείψουμε τον εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση σε όλες τους τις μορφές».

«Ξεπλένοντας» άλλωστε τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο, μιλούν για «φιλικές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις» του Ισραήλ και των «περιφερειακών γειτόνων», στο πλαίσιο της διευκόλυνσης διαδικασιών και παζαριών για νέες «Συμφωνίες του Αβραάμ» στο όνομα μιας «διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή»...

Η «πρώτη φάση» της εκεχειρίας

Την περασμένη Δευτέρα πραγματοποιήθηκαν οι ανταλλαγές των 20 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων και αιχμαλώτων με περίπου 2.000 Παλαιστινίους που κρατούνταν στις φυλακές - κολαστήρια του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου για τον αγώνα τους ενάντια στην κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών.

Επίσης, μέχρι το τέλος της βδομάδας η Χαμάς παρέδωσε 9 από τις συνολικά 28 σορούς Ισραηλινών ομήρων, ανακοινώνοντας ότι για τις υπόλοιπες θα χρειαστούν χρόνος και μεγάλη προσπάθεια, με χρήση ειδικού εξοπλισμού για τον εντοπισμό και την ανάκτησή τους μέσα από τα συντρίμμια. Δήλωσε εντούτοις «αποφασισμένη» να τηρήσει τη συμφωνία μέχρι κεραίας, εφόσον δοθεί εύλογη παράταση.

Για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων σορών βοηθούν εδώ και λίγες μέρες δεκάδες Αιγύπτιοι και Τούρκοι «ειδικοί». Ακόμα κι έτσι, όμως, το Ισραήλ προσπαθεί να σαμποτάρει τις προσπάθειες αυτές, αρνούμενο στην τουρκική αποστολή να μεταβεί στη Γάζα με μηχανήματα εκσκαφών...

Την Παρασκευή το δίκτυο «Al Jazeera» μετέδωσε ότι το Ισραήλ έχει δώσει άτυπη διορία στη Χαμάς μέχρι την Τρίτη 21 Οκτώβρη να παραδώσει και τις υπόλοιπες σορούς, απειλώντας με «αντίποινα» σε αντίθετη περίπτωση.

Την ίδια ώρα οι Παλαιστίνιοι διαπιστώνουν με φρίκη ότι πολλές από τις 150 σορούς που τους παρέδωσαν οι ισραηλινές κατοχικές αρχές στο πλαίσιο της συμφωνίας έφεραν σημάδια ειδεχθούς σωματικής βίας, κακοποίησης, βασανιστηρίων και ομαδικών εκτελέσεων.

Στο μεταξύ, στο εσωτερικό της Γάζας η Χαμάς προχωρά σε επιχειρήσεις και εκτελέσεις εναντίον δυνάμεων και ατόμων που συνεργάστηκαν με τους Ισραηλινούς εισβολείς, ή ανήκαν σε διαβόητες συμμορίες που τρομοκρατούσαν τον πληθυσμό ή έκλεβαν τρόφιμα και άλλα είδη από τη λιγοστή διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια.

Σε αρχικές δηλώσεις του ο Τραμπ φάνηκε να αποδέχεται αυτές τις κινήσεις της Χαμάς, καθώς μεταξύ άλλων έχει συμφέρον να αποτρέψει μια πιθανή κατάσταση χάους που θα δυσκόλευε τις ενέργειες για τη συγκρότηση και εγκατάσταση της στρατιωτικής «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης».

Στη συνέχεια όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ότι «αν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα - που αυτό δεν ήταν στη συμφωνία - τότε δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να πάμε μέσα και να τους σκοτώσουμε».

Αγώνας για την επιβίωση μέσα σε συνθήκες Γολγοθά

Την ίδια ώρα πάντως που πολλά «δυτικά» ΜΜΕ εστιάζουν στις επιχειρήσεις της Χαμάς, στις σορούς των Ισραηλινών ομήρων κ.ο.κ., συνεχίζεται ο λιμός στη Γάζα, παρά τη διεθνή «σιωπή», όπως και το ζήτημα των επιδημιών που μαστίζουν εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους (ιδιαίτερα βρέφη, παιδιά και πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού) σε μια περίοδο που έχει καταρρακωθεί σχεδόν πλήρως το σύστημα Υγείας.

Η λιγοστή ανθρωπιστική βοήθεια εξακολουθεί να φτάνει με το σταγονόμετρο και καταγράφονται αδιανόητα μεγάλες ελλείψεις σε σκηνές, είδη ρουχισμού, υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών κ.ά.

Η Γάζα σήμερα είναι η κόλαση επί Γης: Πάνω από το 95% των κτιρίων (σπίτια, επιχειρήσεις, υπηρεσίες, σχολεία κ.λπ.) έχει καταστραφεί, η αγροτική παραγωγή έχει εξαφανιστεί σχεδόν πλήρως και ολόκληρη η Λωρίδα έχει μετατραπεί σε μια απέραντη χωματερή γεμάτη μπάζα, με 55 εκατομμύρια τόνους ερειπίων, χιλιάδες βόμβες, εκρηκτικά και πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί, παραμένοντας παγίδες θανάτου ανάμεσα στα συντρίμμια.

Σε ένα τέτοιο φόντο, ο βίαιος μαζικός εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας - που τάχα δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο του Τραμπ - μπορεί να επιχειρηθεί να αντικατασταθεί από ενδεχόμενο «εθελοντικό» εκτοπισμό, λόγω των τραγικών συνθηκών που κάνουν τη ζωή αβίωτη, παρά την τεράστια αγάπη των Παλαιστινίων για την κατεχόμενη πατρίδα τους και τον άσβεστο πόθο τους για την απελευθέρωσή της.

