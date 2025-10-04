ΣΧΕΔΙΟ ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ

Στο στόχαστρο η αντίσταση στην κατοχή και ο αγώνας των Παλαιστινίων για ανεξάρτητο κράτος

Με τοπου παρουσίασε ο Αμερικανός Πρόεδροςτην Τρίτη στον Λευκό Οίκο, έχοντας στο πλευρό του τον πρωθυπουργό του ισραηλινού κράτους - δολοφόνουοισε στενό συντονισμό με τοεπιχειρούν να επιβάλουν αυτό που δεν έχει καταφέρει η σφαγή που διεξάγει ο ισραηλινός κατοχικός στρατός στη Γάζα από τον Οκτώβρη του 2023:στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και με επιστροφή προσφύγων, στη βάση δεκάδων αποφάσεων του ΟΗΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το δήθεν «ειρηνευτικό» σχέδιο «20 σημείων» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διαιώνιση της παρουσίας του ισραηλινού κατοχικού στρατού στη Γάζα, διά της δήθεν «σταδιακής αποχώρησής» του σε διάφορες ζώνες, χωρίς κανένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με πολλαπλούς «αστερίσκους» και υπό προϋποθέσεις που θα ορίζει το ίδιο το Ισραήλ, ώστε να επιχειρεί οποτεδήποτε θέλει.

Επιπροσθέτως, επιδιώκει χωρίς προσχήματα τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε προτεκτοράτο υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, με το «διεθνές» περίβλημα ενός ονομαζόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» υπό την προεδρία του Τραμπ.

Ανακοινώθηκε μάλιστα ότι στο εν λόγω «Συμβούλιο» που θα κάνει κουμάντο στη Γάζα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ο Τόνι Μπλερ, πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, γνωστός μακελάρης του πολέμου του 2003 στο Ιράκ, το ίδρυμα του οποίου έχει άμεση εμπλοκή στα σχέδια των ΗΠΑ για μετατροπή της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» και «Αβρααμικό σύμμαχο», χωρίς παλαιστινιακό κράτος.

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ακόμα αφοπλισμό των παλαιστινιακών οργανώσεων, ανάπτυξη διεθνούς στρατιωτικής δύναμης, «ειδικές οικονομικές ζώνες» για τη διασφάλιση των συμφερόντων των μονοπωλίων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους κ.ά.

2025 The Associated Press. All

Συνεχίζει δε τη μετατροπή της ανθρωπιστικής βοήθειας σε «όπλο», καθώς εκβιαστικά εξαρτά την προώθησή της στη Γάζα από την παλαιστινιακή αποδοχή του απαράδεκτου σχεδίου.

Τα «20 σημεία» που παρουσιάστηκαν «κουμπώνουν» πλήρως με το πολύ πιο αναλυτικό 38σέλιδο κείμενο που κυκλοφόρησε τέλη Αυγούστου η εφημερίδα «Washington Post», για το λεγόμενο «GREAT Trust» για τη Γάζα, με τους ίδιους ακριβούς στόχους εξυπηρέτησης των συμφερόντων ΗΠΑ και Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή, έναντι των ανταγωνιστών τους, σε βάρος του παλαιστινιακού λαού (βλ. «Ριζοσπάστης» 5/9/2025, σελ. 15).

Εξάλλου η πολύ πρόσφατη εμπειρία της συμφωνίας «εκεχειρίας» στον Λίβανο, που τέθηκε σε ισχύ στις 27/11/2024 και έκτοτε παραβιάζεται καθημερινά από το Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ, με πάνω από 100 Λιβανέζους σκοτωμένους, αποδεικνύει πως δεν χρειάζεται κανείς να ανατρέξει βαθιά στο παρελθόν για να αντιληφθεί τι προδιαγράφει το νέο «ειρηνευτικό» σχέδιο για τη Γάζα και τι σημαίνουν οι όποιες δήθεν «εγγυήσεις» του για τους Παλαιστίνιους...

Τα βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ

Ηδη στο πρώτο από τα «20 σημεία» του σχεδίου Τραμπ αναφέρεται ότι η Γάζα θα γίνει μια «αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη χωρίς τρομοκρατία» - με το Ισραήλ και όλους τους Ευρωατλαντικούς συμμάχους του να χαρακτηρίζουν «ριζοσπαστικοποίηση» και «τρομοκρατία» την αντίσταση του παλαιστινιακού λαού με όλα τα μέσα ενάντια στην κατοχή, και την πάλη για τη δημιουργία ενός πραγματικά ανεξάρτητου κράτους.

Αναφέρεται επίσης πως αν το σχέδιο γίνει αποδεκτό «ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως» και ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί σε μια συμφωνημένη γραμμή (μια ελάχιστη υποχώρηση, όπως φαίνεται και στον σχετικό χάρτη). Εντός 72 ωρών θα επιστραφούν όλοι οι όμηροι, και σε αντάλλαγμα το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 ισοβίτες Παλαιστίνιους και άλλους 1.700 συλληφθέντες κατοίκους της Γάζας.

Στα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν σε «ειρηνική συνύπαρξη» με τους κατακτητές και σε αφοπλισμό θα χορηγηθεί αμνηστία, ενώ θα δοθεί «ασφαλής διέλευση» για όσους θέλουν να φύγουν από τη Γάζα προς άλλες χώρες.

Η παλαιστινιακή οργάνωση καλείται να αποδεχτεί ότι δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσα ή έμμεσα, και ότι θα καταστραφούν όλες οι «στρατιωτικές υποδομές», ξεκινώντας διαδικασία «αποστρατιωτικοποίησης» υπό ανεξάρτητους παρατηρητές.

Μετά την αποδοχή της συμφωνίας θα ξεκινήσει η προώθηση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, την οποία παρεμποδίζει ο δολοφονικός ισραηλινός αποκλεισμός, που έχει επιβάλει λιμό στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η διοίκηση της «καθημερινότητας» στη Γάζα θα ανατεθεί σε μια «τεχνοκρατική, απολιτική παλαιστινιακή επιτροπή».

Την εποπτεία αυτής της επιτροπής και το πραγματικό κουμάντο στη Γάζα θα έχει το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», ένα «διεθνές μεταβατικό όργανο», με επικεφαλής τον Ντ. Τραμπ και με πρωταγωνιστικό ρόλο στον Τ. Μπλερ.

Το εν λόγω «Συμβούλιο» θα χειρίζεται τη χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της Γάζας, «μέχρι η Παλαιστινιακή Αρχή να ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρύθμισής της» - μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί η πλήρης ευθυγράμμισή της με τα ευρωατλαντικά συμφέροντα - ώστε «να μπορέσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να αναλάβει τον έλεγχο της Γάζας».

Προβλέπεται ακόμα «σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης υπό τον Τραμπ», μεταξύ άλλων με ίδρυση «Ειδικής Οικονομικής Ζώνης» με «προνομιακούς δασμολογικούς και εμπορικούς όρους».

Υποκριτικά αναφέρεται ότι «κανείς δεν θα υποχρεωθεί να φύγει από τη Γάζα» - την ώρα που αυτή έχει ισοπεδωθεί από τον ισραηλινό κατοχικό στρατό - και ότι «όσοι θέλουν θα είναι ελεύθεροι να μείνουν και ελεύθεροι να επιστρέψουν».

Συμπληρώνοντας τις προβλέψεις για σχεδιαζόμενο προτεκτοράτο, αναφέρεται ότι «οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με αραβικούς και διεθνείς εταίρους για να αναπτύξουν μια προσωρινή Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), η οποία θα αναπτυχθεί άμεσα στη Γάζα». Ως στόχος αναφέρεται η εκπαίδευση παλαιστινιακών αστυνομικών δυνάμεων στη Γάζα, σε διαβούλευση με Αίγυπτο και Ιορδανία.

Δίνεται άλλωστε υποκριτικά η «διαβεβαίωση» ότι το Ισραήλ δεν θα καταλάβει τη Γάζα, ούτε θα την προσαρτήσει. Στην πραγματικότητα ο ισραηλινός κατοχικός στρατός θα αποσύρεται μόνο «σταδιακά», παραδίδοντας εδάφη στην ISF, με βάση «πρότυπα, ορόσημα και χρονοδιαγράμματα» για «αποστρατιωτικοποίηση» που θα συμφωνηθούν μεταξύ του ίδιου του κατοχικού στρατού, της ISF, των ΗΠΑ και «εγγυητών».

Ακόμα και στη ...«Δευτέρα Παρουσία» της «πλήρους αποχώρησης» από τη Γάζα, προβλέπεται ότι ο ισραηλινός στρατός θα διατηρήσει μια «παρουσία ασφαλείας στην περίμετρο» εντός της Γάζας, «μέχρι η Γάζα να διασφαλιστεί πλήρως από κάθε αναζωπύρωση τρομοκρατικής απειλής»...

Επισημαίνεται δε εκβιαστικά ότι αν η Χαμάς καθυστερήσει την απάντηση ή απορρίψει το σχέδιο, τότε οι παραπάνω σχεδιασμοί θα προχωρήσουν «σε απαλλαγμένες από την τρομοκρατία περιοχές».

Περαιτέρω, «θάβοντας» το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού για ένα πραγματικά ανεξάρτητο κράτος και όλες τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ, αναφέρεται γενικά και αόριστα ότι «ενώ η ανασυγκρότηση της Γάζας θα προχωρά, και όταν το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής υλοποιηθεί πιστά, οι συνθήκες μπορεί επιτέλους να είναι ώριμες για μια αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατική υπόσταση»...

Οι διεθνείς αντιδράσεις

Την Τρίτη, μόλις ένα 24ωρο μετά την παρουσίαση του σχεδίου Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Μπ. Νετανιάχου αρνήθηκε ότι αποδέχτηκε επί της αρχής τη μελλοντική δημιουργία παλαιστινιακού κράτους ή ότι θα αποχωρήσουν τα κατοχικά στρατεύματα από τη Γάζα.

«Αν ένα πράγμα ειπώθηκε ξεκάθαρα, είναι ότι είμαστε σταθερά αντίθετοι σε ένα παλαιστινιακό κράτος», είπε, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο ισραηλινός στρατός «θα παραμείνει ανεπτυγμένος στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξάλλου, στα παραπάνω βασικά σημεία έγιναν «διαμορφώσεις» από το Ισραήλ πριν την παρουσίαση του σχεδίου, αλλάζοντας όσα είχαν συμφωνηθεί στο παζάρι των ΗΠΑ με αραβικές χώρες.

Παρ' όλα αυτά, οι ισχυρότερες μουσουλμανικές και αραβικές χώρες έσπευσαν να χαιρετίσουν το «ειρηνευτικό σχέδιο» του Τραμπ, ενώ το ίδιο έκαναν και οι «δυτικές» χώρες που τις προηγούμενες μέρες είχαν προχωρήσει σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους με «αστερίσκους», επιβεβαιώνοντας έτσι ότι οι «ευαισθησίες» τους δεν έχουν καμία σχέση με τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού.

Σε ένα τέτοιο φόντο, η Παλαιστινιακή Αρχή αποδέχτηκε το σχέδιο, εγκωμιάζοντας τις «ειλικρινείς και άοκνες προσπάθειες» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Χαμάς επιφυλάχθηκε να απαντήσει «με υπευθυνότητα», δίχως να κάνει άμεσα γνωστές τις προσθέσεις της, παρότι στελέχη της, μιλώντας στο BBC, προϊδέασαν για πιθανή απόρριψη του σχεδίου, επισημαίνοντας ότι αυτό έχει τη σφραγίδα του Ισραήλ.

Η «Ισλαμική Τζιχάντ» απέρριψε το σχέδιο, ως «συνταγή συνέχισης της επίθεσης κατά του παλαιστινιακού λαού» και προσπάθεια του Ισραήλ «να πετύχει ό,τι απέτυχε να κατορθώσει με τον πόλεμο».

Οι κυβερνήσεις Αιγύπτου, Ιορδανίας, Σαουδικής Αραβίας, Κατάρ, ΗΑΕ, Τουρκίας, Πακιστάν και Ινδονησίας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση χαιρετίζοντας τις «ειλικρινείς προσπάθειες» των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Εμφάνισαν δε ως «επιτυχία» το ότι ο Τραμπ αποτρέπει τάχα την κατοχή της Γάζας ή την προσάρτηση της Δυτικής Οχθης.

Στο Ισραήλ ήταν σχεδόν καθολική η αποδοχή του σχεδίου από τα αστικά κόμματα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Την αντίθεσή του εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών Μπ. Σμότριτς, που ζητά την προσάρτηση της Δυτικής Οχθης και χαρακτήρισε το σχέδιο «διπλωματική αποτυχία».

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εκτίμησε θετικά το σχέδιο, αναφέροντας ότι η «επιτυχής» εφαρμογή του θα πρέπει να ανοίξει τον δρόμο σε «εποικοδομητικό διάλογο» Ισραηλινών και Παλαιστινίων για διευθέτηση όλων των διαφορών «σε αναγνωρισμένη διεθνή βάση», για τη δημιουργία «ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους που θα ζει με ειρήνη και ασφάλεια με το Ισραήλ».

Η Κίνα υποστήριξε το σχέδιο, δηλώνοντας πως «υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες» για αποκλιμάκωση των «εντάσεων μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ». Ζήτησε δε την εφαρμογή «των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντ. Κόστα, κάλεσε όλες τις πλευρές να αδράξουν τη στιγμή για να δώσουν «γνήσια ευκαιρία στην ειρήνη», και πρόσθεσε πως η λύση δύο κρατών «παραμένει το μόνο βιώσιμο μονοπάτι για δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γ. Βάντερφουλ χαρακτήρισε το σχέδιο «μοναδική ευκαιρία για τερματισμό του τρομερού πολέμου».

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν εξέφρασε την ελπίδα ότι το Ισραήλ «θα δεσμευτεί αποφασιστικά» στο σχέδιο. Εκτίμησε δε πως η Χαμάς «δεν έχει άλλη επιλογή».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κ. Στάρμερ κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές «να συνεργαστούν και να δουλέψουν» με τις ΗΠΑ «για να ολοκληρωθεί η συμφωνία».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Π. Σάντσεθ χαιρέτισε το σχέδιο, λέγοντας ότι ήρθε η ώρα για «τερματισμό της βίας, άμεση απελευθέρωση των ομήρων και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους».

Δ. Ορφ.