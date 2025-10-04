ΙΣΡΑΗΛ

Νέο ρεσάλτο σε στόλο αλληλεγγύης προς τη Γάζα

Το βράδυ της Πέμπτης 1ης Οκτώβρη, δεκάδες κομάντος της μονάδας Shayelet 13 του ισραηλινού στρατού ξεκίνησαν πειρατική επίθεση στα 47 πλοία του στόλου αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla», που μετέφερε βοήθεια στην πολύπαθη Γάζα, αποδεικνύοντας έμπρακτα για ακόμη μία φορά πως το Ισραήλ είναι κράτος - τρομοκράτης, που με τις πλάτες των ιμπεριαλιστών ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ συνεχίζει τα εγκλήματα.

Εκατοντάδες αγωνιστές «συνελήφθησαν» και οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ασντόντ και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στη φυλακή γύρω στους 280 με σκοπό την «απέλαση», κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει από την επόμενη βδομάδα. Ανάμεσά τους και 27 Ελληνες που επέβαιναν στο πλοίο «Οξυγόνο».

Οι γύρω στους 440 αλληλέγγυους αγωνιστές με τα πλοία κατάφεραν να φτάσουν σε απόσταση 70 ν.μ. από τις ακτές, ενώ την ίδια τη βραδιά του ισραηλινού ρεσάλτο σε πολλές χώρες και στην Ελλάδα έγιναν άμεσα κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας.

Η διεθνής λαϊκή αλληλεγγύη συνέβαλε οι ισραηλινές δυνάμεις να αποφύγουν να διαπράξουν ένα νέο μακελειό ανάλογο με αυτό που είχαν προκαλέσει το 2010 στο πλοίο «Mavi Marmara», σκοτώνοντας 10 από τους Τούρκους που επέβαιναν σε αυτό.

Παρεμβάσεις από το ΚΚΕ

Καταδικάζοντας την «πειρατική αυτή επίθεση», το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε με ανακοίνωσή του ότι αυτή «αντικατοπτρίζει πλήρως και τον "πειρατικό" χαρακτήρα του κράτους - δολοφόνου του Ισραήλ, που ενεργεί κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου απέναντι στον παλαιστινιακό λαό και στο κίνημα αλληλεγγύης προς αυτόν», ζητώντας «έστω και τώρα να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση των πλοίων στη Γάζα για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας και να απελευθερωθούν τα μέλη του πληρώματος που κρατούνται από το Ισραήλ».

Επίσης, η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος, με επιστολή που υπογράφουν οι ευρωβουλευτές Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνου προς την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ύπατη εκπρόσωπο της Ενωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, κατήγγειλε ότι «πρόκειται για πράξεις κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό και στο κίνημα αλληλεγγύης προς αυτόν». Τόνισε ότι «η ΕΕ φέρει βαριές ευθύνες, καθώς με τη στήριξή της στην πολιτική του Ισραήλ άφησε τους εθελοντές του "στολίσκου", μεταξύ των οποίων πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες, βουλευτές και ευρωβουλευτές, εκτεθειμένους στην επίθεση των Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων».

Από τη μεριά της η ελληνική κυβέρνηση, αφού πρώτα το μόνο που έκανε για να ...«βοηθήσει» την ανθρωπιστική αποστολή ήταν να παζαρεύει την αλλαγή του δρομολογίου του, με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ έσπευσε να καλύψει το κράτος - φονιά, αντιγράφοντας την ενημέρωση του ισραηλινού ΥΠΕΞ ότι «δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος» των συλληφθέντων.

Κινητοποιήσεις από το εργατικό - λαϊκό κίνημα στη χώρα μας

Μαχητική παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ πραγματοποίησαν εν μέσω βροχής, την Πέμπτη το απόγευμα, η ΕΕΔΥΕ και Επιτροπές Ειρήνης, με τη συμμετοχή συνδικαλιστών εργατικών συνδικάτων, καθώς και της ΟΒΣΑ, καταδικάζοντας την επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον στόλο αλληλεγγύης, απαιτώντας να ματαιωθεί κάθε κράτηση ή σύλληψη όσων συμμετέχουν στην πρωτοβουλία και να τους επιτραπεί η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Την Παρασκευή οι λιμενεργάτες του Πειραιά με το σωματείο τους ΕΝΕΔΕΠ στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, είχαν καλέσει σε απεργία, ενώνοντας τις φωνές τους με τους συναδέλφους τους σε άλλα λιμάνια της Μεσογείου και όλης της Ευρώπης και ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν θα γίνουμε γρανάζια της πολεμικής μηχανής! Τα λιμάνια δεν θα γίνουν ορμητήρια πολέμου!».