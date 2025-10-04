ΠΑΜΕ

Συγκέντρωση στην πρεσβεία του Ισραήλ στις 10 Οκτώβρη

Την επίθεση των ενόπλων δυνάμεων του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ ενάντια στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στον μαρτυρικό λαό της Γάζας, καταγγέλλουν το ΠΑΜΕ και δεκάδες εργατικά σωματεία.

Καλούν στη συγκέντρωση στην πρεσβεία του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ, την Παρασκευή 10 Οκτώβρη, στις 7 μ.μ., έξω από τον σταθμό του Μετρό στην Πανόρμου απαιτώντας η ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει κάθε συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο, να εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής του 2015 και να προχωρήσει στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Καλούν τον ελληνικό λαό να δυναμώσει την αλληλεγγύη του στον ήρωα παλαιστινιακό λαό.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκέντρωση είχε ήδη ανακοινωθεί από τα σωματεία στην πανεργατική απεργία της Τετάρτης, που μεταξύ άλλων αποτέλεσε ένα μεγάλο βήμα έκφρασης της αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.