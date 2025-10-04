Σάββατο 4 Οχτώβρη 2025 - Κυριακή 5 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΑΜΕ
Συγκέντρωση στην πρεσβεία του Ισραήλ στις 10 Οκτώβρη

Την επίθεση των ενόπλων δυνάμεων του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ ενάντια στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στον μαρτυρικό λαό της Γάζας, καταγγέλλουν το ΠΑΜΕ και δεκάδες εργατικά σωματεία.

Καλούν στη συγκέντρωση στην πρεσβεία του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ, την Παρασκευή 10 Οκτώβρη, στις 7 μ.μ., έξω από τον σταθμό του Μετρό στην Πανόρμου απαιτώντας η ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει κάθε συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο, να εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής του 2015 και να προχωρήσει στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Καλούν τον ελληνικό λαό να δυναμώσει την αλληλεγγύη του στον ήρωα παλαιστινιακό λαό.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκέντρωση είχε ήδη ανακοινωθεί από τα σωματεία στην πανεργατική απεργία της Τετάρτης, που μεταξύ άλλων αποτέλεσε ένα μεγάλο βήμα έκφρασης της αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Στο στόχαστρο η αντίσταση στην κατοχή και ο αγώνας των Παλαιστινίων για ανεξάρτητο κράτος
«Τρέχει» το σχέδιο πλήρους ΝΑΤΟποίησης
Πολεμική οικονομία, η «συνέχιση και προετοιμασία του πολέμου με άλλα μέσα»
 Νέο ρεσάλτο σε στόλο αλληλεγγύης προς τη Γάζα
Συμφωνίες και σχέδια δεκαετιών για την υπονόμευση ανεξάρτητου κράτους
 «Λύση» στην επιρροή Ρωσίας και Κίνας
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ