«Λύση» στην επιρροή Ρωσίας και Κίνας

«Μια γεωστρατηγική συνεργασία με τη Λευκωσία θα μπορούσε να προσφέρει στην Ουάσιγκτον πολλά πλεονεκτήματα. Θα μπορούσε να οικοδομήσει πάνω στις ισχυρές σχέσεις του νησιού με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τους Παλαιστίνιους, συμβάλλοντας στην εργασία προς μια μακροπρόθεσμη λύση για τον πόλεμο στη Γάζα.

Θα μπορούσε να προσφέρει ένα ισχυρό αντί-μετρο απέναντι στις προσπάθειες της Ρωσίας και της Κίνας να επεκτείνουν τη στρατηγική τους επιρροή στην Ανατολική Μεσόγειο.

Θα μπορούσε να ενισχύσει τους ενεργειακούς δεσμούς με την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Και θα μπορούσε να οικοδομήσει εμπιστοσύνη μεταξύ ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ, ακόμα και δυνητικά πείθοντας την Αγκυρα ότι μετά από 50 χρόνια, έφτασε ο καιρός να βρεθεί ένα ισότιμο διπλωματικό τέλος στη σύγκρουση (σ.σ. Κυπριακό)...».

Τα παραπάνω σημειώνει αρθρογραφώντας στο «Politico» ο Αμερικανός πρώην πρέσβης στο ΝΑΤΟ Ιβο Ντάαλντερ, αναδεικνύοντας ότι η στρατηγική παραπέρα ανάπτυξης των σχέσεων με την Κύπρο αφορά για τις ΗΠΑ επιδιώξεις που «απλώνονται» σε όλα τα κρίσιμα μέτωπα της περιφέρειας, από το Παλαιστινιακό και την «επόμενη μέρα» στην κατεστραμμένη Γάζα μέχρι τους όρους επιρροής στον «αραβικό κόσμο», και φυσικά στο πολύπλευρο αλισβερίσι τους με την Αγκυρα, τις συνθήκες και τα ανταλλάγματα με τα οποία η τουρκική αστική τάξη θα παραμένει «ενεργός» εταίρος στον αμερικανοΝΑΤΟικό σχεδιασμό.

Παραθέτοντας μια σειρά συμπεράσματα που οι ΗΠΑ αποκόμισαν για τη «στρατηγική αξία» της Κύπρου, από εξελίξεις όπως η διάνοιξη «ανθρωπιστικών διαδρόμων» προς τη Γάζα, ο αναλυτής κάνει λόγο για μία ακόμα «βαθύτερη στρατιωτική εταιρική σχέση» που εξετάζει πλέον η Ουάσιγκτον.

Τη δε ανάγκη εκσυγχρονισμού του στρατιωτικού εξοπλισμού της Κύπρου τη συνδέει και με τα «επαναλαμβανόμενα αιτήματα να μεταφερθεί στην Ουκρανία το μεγάλο στοκ που διαθέτει σε ρωσικής κατασκευής πολεμοφόδια, πυραύλους και εναέρια συστήματα»...

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ντάαλντερ παραθέτει και έναν διάλογο που έγινε σε συνάντηση στελεχών των κυβερνήσεων Κύπρου και ΗΠΑ, όπου οι πρώτοι τόνισαν στους δεύτερους: «Εξετάζετε την Κύπρο ως πρόβλημα. Αλλά αυτό είναι λάθος. Χρειάζεται να εξετάσετε την Κύπρο ως λύση...». Για να καταλήξει ο πρέσβης ότι «μια ισχυρή εταιρική σχέση ΗΠΑ - Κύπρου μπορεί να αποτελέσει και το "κλειδί" για τη μετατροπή του κυπριακού προβλήματος σε κυπριακή λύση».