Απαράδεκτη προσωρινή κράτηση της αντιπροσωπείας από δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ

Σε εξονυχιστικό έλεγχο που διήρκεσε πάνω από 2,5 ώρες υποβλήθηκε η αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ, κατά την επιστροφή της από τη Δυτική Οχθη στην Ελλάδα το απόγευμα της Πέμπτης.

Η ασφάλεια του αεροδρομίου «Μπεν Γκουριόν» προχώρησε σε «ανάκριση» σε ένα μέλος της αντιπροσωπείας και στον δημοσιογράφο του «902.gr» και του «Ριζοσπάστη», Δημήτρη Μαβίδη. Ο τελευταίος μάλιστα ρωτήθηκε «αν έχει γράψει για τον πόλεμο», και του ζητήθηκε να δείξει το κινητό του και να υποδείξει τις ανταποκρίσεις του από την Παλαιστίνη. Αφού οι Ισραηλινοί μετέφρασαν τον «902», προχώρησαν σε «ανάκριση» και στους υπολοίπους, στον έναν, μάλιστα, ο υπεύθυνος ασφαλείας του αεροδρομίου. Η ασφάλεια παρέλαβε όλες τις αποσκευές της αποστολής και προχώρησε σε πολύωρο έλεγχο.

Παρέμβαση για την προκλητική ενέργεια των ισραηλινών αρχών έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος στον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ κατήγγειλε «την απαράδεκτη και παράνομη προσωρινή κράτηση της αντιπροσωπείας», τονίζοντας πως «οι ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ είναι μεγάλες. Ολα αυτά συμβαίνουν την ημέρα που η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής υπερασπίστηκε για άλλη μια φορά την εγκληματική δράση του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ ενάντια στον λαό της Παλαιστίνης και το σχέδιο της "ειρήνης" με το πιστόλι στον κρόταφο.

Το ΠΑΜΕ και το ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν τρομοκρατούνται. Η αλληλεγγύη του λαού μας μεταφέρθηκε όλες αυτές τις ημέρες από την αντιπροσωπεία μας στις συναντήσεις με δεκάδες σωματεία και φορείς των Παλαιστινίων».

Την απαράδεκτη κράτηση της αντιπροσωπείας του ΠΑΜΕ καταδικάζει σε ανακοίνωσή της και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής.