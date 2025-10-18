Σάββατο 18 Οχτώβρη 2025 - Κυριακή 19 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 37
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΥΠΕΞ
«Προς το συμφέρον μας ο εξοπλισμός της Τουρκίας»

«Μακρές» ήταν οι συζητήσεις που είχε την Παρασκευή στην Αγκυρα με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Γ. Βάντεφουλ, που λίγο πριν φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα σημείωσε ότι «η Τουρκία είναι ένας βασικός στρατηγικός εταίρος» στο ΝΑΤΟ.

Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «με τη συνεργασία μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα», αλλά και ότι «η Γερμανία και η Τουρκία αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη», γι' αυτό και «αποφασίσαμε ότι η Τουρκία μπορεί να αυξήσει την αποτρεπτική της δύναμη με τη βοήθεια των αεροσκαφών Eurofighter ως σύμμαχος, διότι αυτό είναι προς το συμφέρον μας».

Επανέλαβε ότι «η Τουρκία είναι ένας βασικός στρατηγικός εταίρος για εμάς στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ» και «ένας πολύ σημαντικός και με επιρροή παράγοντας τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, πέρα από γεωγραφικούς λόγους».

Από την πλευρά του ο Χ. Φιντάν είπε πριν τη συνάντηση ότι αυτή θα εστίαζε και στις σχέσεις Τουρκίας - ΕΕ, κρίνοντας ότι οι δύο πλευρές πρέπει να αντλήσουν μαθήματα από το παρελθόν και να «υιοθετήσουν μια νέα προοπτική για την πλήρη ένταξη» της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του παραμένει σε ετοιμότητα για σχετικό διάλογο, αλλά και ζητώντας οι Βρυξέλλες να μετατρέψουν τις «δηλώσεις καλής θέλησης σε συγκεκριμένα βήματα».

    
