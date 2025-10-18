Οι (Π)Αλαντίν και το τζίνι του φασισμού

Είναι η ΕΕ που βαφτίζει «θύματα του κομμουνιστικού καθεστώτος» τις ένοπλες συμμορίες συνεργατών των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (π.χ. Βαλτικές χώρες, Ουκρανία), επιχειρώντας ουσιαστικά τη δικαίωση και νομιμοποίηση των δοσίλογων και συνεργατών των ναζί.

σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (π.χ. Βαλτικές χώρες, Ουκρανία), επιχειρώντας ουσιαστικά τη δικαίωση και νομιμοποίηση των δοσίλογων και συνεργατών των ναζί. Είναι η ΕΕ που με τα διάφορα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου «βγάζει λάδι» τον φασισμό και έχει ανάψει το «πράσινο φως» για το ξήλωμα των αντιφασιστικών μνημείων σε όλη την Ευρώπη.

που με τα διάφορα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου και έχει ανάψει το «πράσινο φως» για το σε όλη την Ευρώπη. Είναι η ΕΕ που συστηματικά επιδιώκει να «λασπώσει» την πάλη του σοβιετικού λαού και του Κόκκινου Στρατού, με στόχο να υποβαθμίσει την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών, αξιοποιώντας και την ανιστόρητη εξίσωση του κομμουνισμού με τον φασισμό - ναζισμό, με τη λεγόμενη θεωρία των «δύο άκρων».

με στόχο να υποβαθμίσει την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών, αξιοποιώντας και την ανιστόρητη εξίσωση του κομμουνισμού με τον φασισμό - ναζισμό, με τη λεγόμενη θεωρία των «δύο άκρων». Είναι η ΕΕ που μαζί με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ στρατολόγησαν και εκπαίδευσαν φασιστικές ομάδες, τύπου «Δεξιού Τομέα» και «Αζόφ», για να μεθοδεύσουν την αντισυνταγματική ανατροπή στην Ουκρανία το 2014, ώστε να προωθηθούν τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών και αμερικανικών μονοπωλίων στους ανταγωνισμούς με τα ρωσικά μονοπώλια και για το πώς τελικά θα μοιραστούν στην Ουκρανία η εύφορη γη, ο ορυκτός πλούτος, οι βιομηχανίες, τα λιμάνια, η εργατική δύναμη κ.ο.κ. Εξέλιξη η οποία οδήγησε στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που εδώ και πάνω από τρία χρόνια ματώνει δύο λαούς, τον ουκρανικό και ρωσικό, που μεγαλούργησαν μαζί στα χρόνια του σοσιαλισμού, ενώ απειλεί με γενίκευση και ολοκαύτωμα και τον υπόλοιπο πλανήτη.

Καλά κρατεί η «άμιλλα» αξιοποίησης του φασισμού

Χρόνια τώρα το ΚΚΕ και ο «Ριζοσπάστης» αποκαλύπτουν με στοιχεία το πώς η ΕΕ αξιοποιεί για τους στόχους της τους φασίστες:

Να όμως που με στοιχεία αποδεικνύεται ότι και η άλλη πλευρά του ιμπεριαλιστικού πολέμου - παρότι κάποιοι απολογητές της «διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους» πως διεξάγει δήθεν «αντιφασιστικό πόλεμο» - αξιοποιεί προκλητικά τα διάφορα φασιστοειδή, που πρόσφατα τα μάζεψε στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.

Στις 12 Σεπτέμβρη εθνικιστικές, φασιστικές και ναζιστικές οργανώσεις, μεταξύ τους και εκπρόσωποι της ελληνικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής, συμμετείχαν στο ιδρυτικό Συνέδριο της Διεθνούς Ενωσης Πολέμιων της Παγκοσμιοποίησης ή αλλιώς της Διεθνούς Ενωσης Κυρίαρχων Εθνών, που πραγματοποιήθηκε στη Ρωσία.

Με την κωδική ονομασία «Παλαντίν», όπως λέγονταν οι ιππότες της αυλής του Καρλομάγνου τον 8ο αιώνα, τρομάρα τους...

Μόνο που με ένα καλύτερο ψάξιμο μαθαίνουμε ότι στη σύγχρονη Ιστορία υπήρξε μια ανάλογη ονομασία οργάνωσης: Το 1970 ο Οτο Σκορτσένι, αξιωματικός των ναζιστικών SS, που ξέφυγε της τιμωρίας γιατί πέρασε στην υπηρεσία των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, οργάνωσε μια διεθνή νεοφασιστική οργάνωση με την ονομασία «Παλαντίν», μαζεύοντας φασίστες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Εκείνοι οι «Παλαντίν», της δεκαετίας του '70, είχαν ευθεία σχέση με το «τζίνι» του φασισμού. Αυτό όμως ισχύει και για τους σύγχρονους «Παλαντίν» που, όπως θα δείξουμε παρακάτω, για άλλη μια φορά εξαπολύει το λυχνάρι όχι του Αλαντίν αλλά του καπιταλισμού, αυτήν τη φορά του ρωσικού.

Οπως ανέδειξε ο «Ριζοσπάστης» 14/10, στη φασιστομάζωξη που έγινε στη ρωσική μεγαλούπολη συμμετείχαν 20 οργανώσεις από όλο τον κόσμο, όπως η «Φάλαγγα της Ισπανίας» (Falange Espanola de las JONS), η οποία ακόμα τιμά τους εθελοντές φασίστες της λεγόμενης «Κυανής Μεραρχίας» που πολέμησε στο πλευρό της Βέρμαχτ στο Ανατολικό Μέτωπο κατά της ΕΣΣΔ, οι «Les Nationalistes» της Γαλλίας, οργάνωση την οποία ίδρυσαν παλιοί SS και στελέχη του «Εθνικού Μετώπου», το ουγγρικό Sixty-Four Counties, που ζητά αναθεώρηση των συνόρων της Τριανόν, και νεοναζιστές από τη Γερμανία, τη Σερβία, την Ιταλία, τη Βραζιλία.

Από τη Γερμανία συμμετείχε ο κρατιδιακός βουλευτής της ακροδεξιάς «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD) στο Αμβούργο, Ρόμπερτ Ρις, ενώ διαδικτυακά συμμετείχε ο Αλεξάντερ φον Μπίσμαρκ, πρώην στέλεχος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και νυν ένθερμος υποστηρικτής του Κρεμλίνου.

Από την Ελλάδα συμμετείχε η εγκληματική συμμορία της ναζιστικής Χρυσής Αυγής! Μεταξύ άλλων οι εκπρόσωποι των νεοναζιστικών φορέων «εξέφρασαν το έντονο ενδιαφέρον τους για τον αγώνα της Χρυσής Αυγής και την ολόψυχη συμπαράστασή τους» στον καταδικασμένο Νίκο Μιχαλολιάκο, που αποφυλακίστηκε πρόσφατα.

Η φασιστομάζωξη είχε και κυβερνητική κάλυψη, καθώς το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων ο Κονσταντίν Τσεμπέκιν, βουλευτής του κυβερνώντος ρωσικού κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», και ο Αλεξάντερ Μπέλσκι, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του στο νομοθετικό όργανο της περιοχής της Αγίας Πετρούπολης.

Βασικός διοργανωτής της ήταν ένας από τους «μεγαλοκαρχαρίες» του ρωσικού καπιταλισμού, ο Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ, με ιδιαίτερους δεσμούς με την Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία. Καθόλου τυχαία, λοιπόν, την παραμονή του φασιστοσυνεδρίου πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των «συνέδρων» και λιτανεία υπό την αιγίδα του Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλου.

Ποιος είναι ο Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ

Σαφώς και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας - όπως και όλοι οι σύγχρονοι Ρώσοι καπιταλιστές - δεν βρήκε την περιουσία του ...από τον μπαμπά του, αλλά πάτησε «επί πτωμάτων» την περίοδο της διάλυσης της ΕΣΣΔ, της ανατροπής του σοσιαλισμού και της μοιρασιάς της περιουσίας που είχε δημιουργήσει με τον ιδρώτα του ο σοβιετικός λαός. Δεν θα αναφερθούμε εδώ στις διάφορες κατηγορίες για παράνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες που φέρεται να οδήγησαν στον πλουτισμό του, αλλά στην ιδιαιτερότητά του να εμπλακεί άμεσα με την πολιτική.

Αρχικά το 2019 ο Μαλοφέγιεφ δοκίμασε την τύχη του στο «κεντροαριστερό» - σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της «Δίκαιης Ρωσίας», από το οποίο όμως έφυγε για να προσανατολιστεί στον ακροδεξιό χώρο, στους νοσταλγούς του Τσάρου, στις σχέσεις με την Ορθόδοξη Ρωσική Εκκλησία και τις ακροδεξιές και φασιστικές δυνάμεις απ' όλο τον κόσμο.

Ιδεολογικό του στήριγμα είναι ο ακροδεξιός - εθνικιστικής θεωρητικός Αλεξάντρ Ντούγκιν. Θυμίζουμε ότι πέρυσι ο Αλ. Ντούγκιν τέθηκε επικεφαλής του «Εκπαιδευτικού - Επιστημονικού Κέντρου - Ανώτατη Πολιτική Σχολή Ιβάν Ιλίν», που φέρει το όνομα του θεμελιωτή του ρωσικού φασισμού, Ιβάν Ιλίν, και εμφανίστηκε στη ρωσική πρωτεύουσα, στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών. Αξίζει να σημειωθεί και η σημειολογία, καθώς το συγκεκριμένο ΑΕΙ στεγάζεται στις εγκαταστάσεις όπου στα χρόνια του σοσιαλισμού λειτουργούσε Ανώτατη Κομματική Σχολή της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ενωσης.

Ο Ντούγκιν όμως δεν είναι το μόνο «κανάλι» επικοινωνίας του Μαλοφέγιεφ με τον Βλ. Πούτιν: Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είναι επίσης παντρεμένος με την Μαρία Λβόβα - Μπελόβα, η οποία έχει διοριστεί από τον Ρώσο Πρόεδρο ως η εκπρόσωπός του για τα ζητήματα του παιδιού.

Ο Μαλοφέγιεφ έχει στα χέρια κρατική άδεια λειτουργίας του ιντερνετικού τηλεοπτικού καναλιού «Τσάργκραντ», που ρίχνει ρατσιστικό - εθνικιστικό δηλητήριο, διανθισμένο με εκπομπές θρησκευτικού χαρακτήρα, τις οποίες εκτιμάται ότι βλέπουν τακτικά 7 με 11 εκατομμύρια άνθρωποι στη Ρωσία.

Ηταν, τέλος, μεταξύ των χρηματοδοτών της αντικομμουνιστικής ταινίας «Μούμια», κατά του Λένιν, που φέτος εκπόνησε και διαδίδει το επίσημο τηλεοπτικό κανάλι («Σπας») της Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας - αυτής που έχει καθαγιάσει τον Τσάρο Νικόλαο Β', που έμεινε στην Ιστορία ως «ο αιμοσταγής».

Ο επιχειρηματίας Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ, που προσκάλεσε στην Αγία Πετρούπολη τον φασιστικό συμφερτό, δεν είναι ένας τυχαίος, αλλά στενά συνδεδεμένος με το ιδεολογικό - πολιτικό επιτελείο της ρωσικής Προεδρίας.

Καμία ανοχή στον φασισμό

Ολα τα παραπάνω συνηγορούν ότι είναι καιρός να καταπέσουν και οι τελευταίοι διαστρεβλωτικοί φακοί, που παραποιούν τον χαρακτήρα του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία και βλέπουν σε αυτόν κάποιον «αντιφασιστικό πόλεμο», επειδή η ηγεσία της Ρωσίας όποτε τη βολεύει επικαλείται την ΕΣΣΔ και την Αντιφασιστική Νίκη.

Να θυμίσουμε ότι η «Κυανή Μεραρχία» των εθελοντών Ισπανών φασιστών συμμετείχε στην πολιορκία του Λένινγκραντ, όπως λεγόταν κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η Αγία Πετρούπολη. Στις 900 μέρες αυτής της πολιορκίας 1,5 εκατ. κάτοικοι του Λένινγκραντ έχασαν τη ζωή τους στις μάχες, από τους βομβαρδισμούς και την πείνα. Οι δε σημερινοί Ρώσοι καπιταλιστές έχουν το θράσος να προσκαλούν σε αυτήν την πόλη και να ανοίγουν τις πιο φημισμένες της αίθουσες - όπως το Μέγαρο Μαριίνσκι, όπου συνεδριάζει η Νομοθετική Συνέλευση της Αγίας Πετρούπολης - σε αυτούς που εξυμνούν τα φασιστικά καθάρματα που συμμετείχαν στην πολιορκία των κατοίκων της πόλης τους!

Ακόμα, δεν υπάρχει για τους διοργανωτές και τους «οικοδεσπότες» των «Παλαντίν» καμία δικαιολογία για την πρόσκληση στην εγκληματική φασιστική Χρυσή Αυγή. Πρόκειται για επαίσχυντη και θρασύτατη ενέργεια, μιας και είναι πασίγνωστο ότι η αποκρουστική ΧΑ βαρύνεται με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, με απόπειρες ανθρωποκτονίας εναντίον συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και στελεχών του ΚΚΕ, με επιθέσεις και ξυλοδαρμούς μεταναστών κ.ά.

Να γιατί πρέπει να συνειδητοποιηθεί βαθιά ότι κάθε αστική τάξη (και η ρωσική) εκκολάπτει στον κόρφο της το δικό της φασιστικό «φίδι», που το αξιοποιεί όταν χρειάζεται για να διασφαλίσει τα συμφέροντά της ενάντια στο οργανωμένο εργατικό κίνημα.

Ε. Β.