ΛΙΒΑΝΟΣ

Ισραηλινές βόμβες και «διπλωματία»

Παραμονές της σημερινής συνάντησης στη Νακούρα του νότιου Λιβάνου, όπου αναμένεται ο δεύτερος γύρος των άμεσων συνομιλιών Λιβανέζων και Ισραηλινών αξιωματούχων, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε διαδοχικές αεροπορικές επιδρομές σε νότιο και βορειοανατολικό Λίβανο, με πρόσχημα το «χτύπημα υποδομών της Χεζμπολάχ».

Το ίδιο 24ωρο, στο Παρίσι, ο Λιβανέζος επιτελάρχης, στρατηγός Ροδόλφος Χαϊκάλ, συνάντησε τον Γάλλο ομόλογό του, στρατηγό Φαμπιάν Μαντόν, προτού συμμετάσχουν από κοινού σε συνάντηση με άλλους Γάλλους, Αμερικανούς και Σαουδάραβες αξιωματούχους, ώστε να καταλήξουν σε ένα σχέδιο με το οποίο θα επιτύχουν «πρόοδο» στις προσπάθειες αφοπλισμού της Χεζμπολάχ. Ακολούθησε ανακοίνωση εκπροσώπου του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών ότι κατά την πολυμερή συνάντηση συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση νέας συνδιάσκεψης τον Φλεβάρη του 2026 στο Παρίσι, με αντικείμενο τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης του στρατού του Λιβάνου στα νότια σύνορα με το Ισραήλ.

Σήμερα Παρασκευή αναμένεται στη Νακούρα η δεύτερη συνάντηση αντιπροσωπείας Λιβανέζων αξιωματούχων, με επικεφαλής τον πρώην πρέσβη στις ΗΠΑ, Σιμόν Καρίμ, και Ισραηλινών αξιωματούχων, με επικεφαλής τον διευθυντή του Τμήματος Πολιτικής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Ούρι Ρέσνικ.

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων, το σαουδαραβικό δίκτυο «Al-Hadath» μετέδωσε χτες πως το Ισραήλ «ενημέρωσε» την κυβέρνηση Τραμπ στην Ουάσιγκτον ότι δεν έχει δώσει «τελεσίγραφο» για την κλιμάκωση της χρήσης βίας στον Λίβανο. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο δίκτυο ότι προτεραιότητα «είναι ο αφοπλισμός» της Χεζμπολάχ και ότι ο λιβανέζικος στρατός καταβάλλει «την καλύτερη δυνατή προσπάθεια, αλλά η ανησυχία παραμένει».