ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Στις 19 Δεκέμβρη η επόμενη συνάντηση Ισραηλινών - Λιβανέζων

Εν μέσω συνεχιζόμενων ισραηλινών βομβαρδισμών στον νότιο Λίβανο, χτες ανακοινώθηκε ότι στις 19 Δεκέμβρη θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γύρος άμεσων συνομιλιών προκειμένου να δοθεί βαρύτητα στη διερεύνηση περιθωρίων για οικονομική συνεργασία. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν αντιπροσωπείες διπλωματών και άλλων αξιωματούχων του Λιβάνου και του Ισραήλ, και θα είναι οι δεύτερες μετά την πραγματοποίηση της πρώτης άμεσης συνάντησης που είχαν την Τετάρτη, στην μεθοριακή πόλη Νακούρα.

Την είδηση επιβεβαίωσε χτες το βράδυ ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, τονίζοντας πως θα έχουν ως βασικό στόχο «να απομακρυνθεί ο κίνδυνος ενός δεύτερου πολέμου».

Νωρίτερα μετέδωσε την είδηση το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο «Κανάλι 12», επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους που εξήγησαν στους δημοσιογράφους ότι η προχτεσινή συνάντηση στη Νακούρα «πήγε καλά», ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη πως ήταν η πρώτη του είδους της από το 1983.

Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι οι διαβουλεύσεις αυτές πραγματοποιούνται υπό την πίεση των ΗΠΑ και τις απειλές του Ισραήλ για νέα κλιμάκωση των επιθέσεων στον Λίβανο, παρότι συνεχίζονται η κατοχή λιβανέζικου εδάφους από ισραηλινά στρατεύματα και οι σχεδόν καθημερινές αεροπορικές επιδρομές.

Νωρίς χτες το απόγευμα, πάντως, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους των χωριών Jbaa, Mahrouna και Majadel στον νότιο Λίβανο προτού τα βομβαρδίσει, με το γνωστό πρόσχημα περί Χεζμπολάχ.

Δεν δεσμεύονται οι περιουσίες της Χεζμπολάχ και των Χούθι στο Ιράκ

Το ίδιο 24ωρο Ιρακινοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι οι σιιτικές οργανώσεις της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και των Χούθι της Υεμένης συμπεριλήφθηκαν εσφαλμένα σε λίστα «παγώματος» περιουσιακών στοιχείων που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τον Νοέμβρη, μαζί με άλλες οργανώσεις των οποίων οι περιουσίες δεσμεύονται (προκαλώντας τότε ικανοποίηση στην Ουάσιγκτον).

Σε επιστολή του υποδιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράκ ζητείται από την Επιτροπή για το «Πάγωμα των Κεφαλαίων Τρομοκρατών» να αφαιρέσει διάταξη που συμπεριλαμβάνει τα ονόματα των δύο παραπάνω οργανώσεων, ανέφερε χτες το πρακτορείο «Reuters», επικαλούμενο «τραπεζικές πηγές». Σύμφωνα με το σαουδαραβικό δίκτυο «Al Arabiya», ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία Αλ Σουντάνι διέταξε «επείγουσα έρευνα» ώστε να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από το «λάθος».

Τριβές μεταξύ Βηρυτού και Τεχεράνης

Παράλληλα, «φωτιές» άναψε μεταξύ Βηρυτού και Τεχεράνης η αναφορά του Ιρανού αξιωματούχου Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί (είναι ανώτερος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ), σε συνέντευξή του στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Tasnim», ότι «η Χεζμπολάχ είναι πιο απαραίτητη από το ψωμί και το νερό για τον Λίβανο».

Ο Βελαγιατί δήλωσε ότι «δεδομένης της επιθυμίας του Ισραήλ να δολοφονεί και να λεηλατεί ξένες χώρες, σήμερα η ύπαρξη της Χεζμπολάχ είναι πιο απαραίτητη από το ψωμί και το νερό για τον Λίβανο» και ότι οι επαναλαμβανόμενες ισραηλινές επιθέσεις και παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο «έδειξαν πως οι συνέπειες του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ θα γίνουν ορατές και στον Λίβανο».

Τον περασμένο Αύγουστο ο Βελαγιατί είχε εναντιωθεί στην απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, επισημαίνοντας ότι αυτό δεν ήταν παρά «επιθυμία των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Οι δηλώσεις του Βελαγιατί πάντως προκάλεσαν χτες την έντονη αντίδραση του Λιβανέζου ΥΠΕΞ, Γιουσέφ Ραγκί, ο οποίος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», απευθυνόμενος στον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγκτσί, σχολίασε ότι «αυτό που είναι πιο σημαντικό για μας από το νερό και το ψωμί είναι η κυριαρχία μας, η ελευθερία μας και η ανεξαρτησία μας από τις εσωτερικές αποφάσεις σας, μακριά από ιδεολογικά συνθήματα και εξωτερικές, περιφερειακές ατζέντες που έχουν καταστρέψει τη χώρα μας και συνεχίζουν να μας σέρνουν στα ερείπια».

Αντιπροσωπεία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε Συρία και Λίβανο

Στη Δαμασκό έφτασε χτες αντιπροσωπεία του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσκεψη του Συμβουλίου στη Συρία πριν την πρώτη επέτειο από την κατάρρευση της κυβέρνησης του Μπασάρ Ασαντ (8/12/2024).

Οι διπλωμάτες προγραμμάτισαν συναντήσεις με τον τζιχαντιστή «μεταβατικό» Πρόεδρο της χώρας, Αχμεντ Αλ Σαράα, με στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.λπ.

Τον Νοέμβρη το Συμβούλιο Ασφαλείας ήρε τις κυρώσεις σε βάρος του Σαράα, που με τη στήριξη της Τουρκίας και των τζιχαντιστών της οργάνωσής του (HTS) ανέτρεψε τον Ασαντ. Ο ΟΗΕ χαιρέτισε τότε τη «δέσμευση» των νέων συριακών αρχών να πολεμήσουν «κατά της τρομοκρατίας», και τις κάλεσε να ακολουθήσουν μια διαδικασία μετάβασης «συμπεριληπτική», η οποία «θα σέβεται όλες τις κοινότητες και τα δόγματα», σε μια χώρα κατεστραμμένη έπειτα από 14 χρόνια εμφύλιου πολέμου.

Σήμερα Παρασκευή η αντιπροσωπεία του Συμβουλίου θα μεταβεί στη Βηρυτό, και αύριο Σάββατο στη Νακούρα του νότιου Λιβάνου.

Αργά προχτές το βράδυ είχε ψηφιστεί με ευρεία πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ νέο ψήφισμα για τα Υψίπεδα του Γκολάν. Το υπερψήφισαν 123 χώρες (μεταξύ τους η Γαλλία, η Γερμανία, η Ινδία και η Σαουδική Αραβία), καταψήφισαν 7 (ανάμεσά τους οι ΗΠΑ και το Ισραήλ) και απείχαν 41, μεταξύ τους η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αυστραλία. Το ψήφισμα καλεί «όλη τη διεθνή κοινότητα» να υποστηρίξει την «επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας» και ζητά από τον γγ του ΟΗΕ να υποβάλει νέα έκθεση στην 81η Σύνοδο του Οργανισμού.

Επιστολή Κίνας, Ρωσίας και Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Με επιστολή τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, Κίνα, Ιράν και Ρωσία απορρίπτουν εκ νέου ως «νομικά και διαδικαστικά αβάσιμη» την προσπάθεια Γαλλίας, Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου (γνωστών ως E3) να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό «snapback» για την επαναφορά των διεθνών κυρώσεων ενάντια στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μέσω του Ψηφίσματος 2231.

Επισημαίνουν ότι όλες οι κινήσεις του Ιράν συνιστούν «επανορθωτικά μέτρα» και ότι έχουν γίνει σε απάντηση στην αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διεθνή Συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα (JCPOA) το 2018, στην παραβίαση όλων των δεσμεύσεών τους και στην αδράνεια των Ε3 και της ΕΕ.

Αναφερόμενες δε στη μονομερή αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διεθνή Συμφωνία, Κίνα, Ιράν και Ρωσία τονίζουν ότι οι E3 επιχειρούν να «επιβραβεύσουν» την αποχώρηση των ΗΠΑ και παρατηρούν πως «ένα μέρος που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του δεν μπορεί να διεκδικεί τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν τη σχέση».