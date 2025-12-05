ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΑΛΙΜΠΑΝ

Ετοιμη για «συνεργασία κατά κακόβουλων στοιχείων»

Την προθυμία της κυβέρνησης των Ταλιμπάν να ενισχύσει τον συντονισμό με συνοριακές δυνάμεις γειτονικών κρατών, καθώς «τα κοινά μέτρα κατά των κακόβουλων στοιχείων αποτελούν επιτακτική ανάγκη», εξέφρασε ο ΥΠΕΞ του αντιδραστικού καθεστώτος της Καμπούλ, Αμίρ Χαν Μουτακί, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τατζίκο ομόλογό του, Σιροτζιντίν Μουχριντίν, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις στη μεθόριο, που συνολικά κόστισαν τη ζωή πέντε Κινέζων εργαζομένων.

«Το Ισλαμικό Εμιράτο είναι πλήρως έτοιμο να ενισχύσει την ασφάλεια των συνόρων, να διεξαγάγει κοινές έρευνες και να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε μορφή συντονισμού», ανέφερε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, κάνοντας λόγο για «ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης», που αναπτύχθηκε πρόσφατα μεταξύ των δύο χωρών και που δεν πρέπει να υπονομευτεί. Είχε προηγηθεί δήλωση του αναπληρωτή εκπροσώπου του υπουργείου, Χαφίζ Ζία Αχμάντ Τακάλ, που είπε ότι σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση οι επιθέσεις «περιλαμβάνουν στοιχεία που προσπαθούν να δημιουργήσουν χάος, αστάθεια και δυσπιστία μεταξύ των χωρών της περιοχής».

Από την πλευρά της Κίνας, η πρεσβεία της στο Ντουσάμπε (πρωτεύουσα Τατζικιστάν) κάλεσε τους Κινέζους πολίτες να αποφεύγουν τη μεθόριο Αφγανιστάν - Τατζικιστάν, ενώ ο πρέσβης Guo Zhijun κάλεσε τον Τατζίκο ΥΠΕΞ για να συζητήσουν σχετικά, ζητώντας «από το Τατζικιστάν να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των κινεζικών επιχειρήσεων και πολιτών στο Τατζικιστάν», υποστηρίζοντας ότι έλαβε δεσμεύσεις για την εφαρμογή των «μέγιστων δυνατών μέτρων ασφαλείας».

Την ίδια στιγμή, ο Τατζίκος Πρόεδρος, Εμαμαλί Ραχμόν, καταδίκασε τις «παράνομες και προκλητικές ενέργειες Αφγανών πολιτών», ζητώντας από τις δυνάμεις ασφαλείας αποτελεσματικά μέτρα για να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά. Κάλεσε δε την Καμπούλ να λάβει «αποτελεσματικά μέτρα για να εγγυηθεί τη σταθερότητα και την ασφάλεια στα σύνορα των δυο χωρών», που ξεπερνούν τα 1.300 χιλιόμετρα. Στόχος των επιθέσεων έγιναν μεταξύ άλλων και υποδομές της κινεζικής εταιρείας εξόρυξης χρυσού Shohin SM, στην περιοχή Shamsiddin Shohin στην περιοχή Khatlon κατά μήκος των συνόρων Αφγανιστάν - Τατζικιστάν. Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ του Τατζικιστάν, στις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκαν «πυροβόλα όπλα» αλλά και «ένα drone εξοπλισμένο με πύραυλο».

Στο μεταξύ, το ΥΠΕΞ του Τατζικιστάν διέψευσε πληροφορίες ΜΜΕ για «υποτιθέμενες συζητήσεις μεταξύ του Τατζικιστάν και του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας (ΟΣΣΑ) για το θέμα της συμμετοχής Ρώσων στρατιωτών σε κοινές περιπολίες στα σύνορα μεταξύ Τατζικιστάν και Αφγανιστάν», αναφέροντας πως στα σύνορα «η κατάσταση παραμένει σταθερή και ελέγχεται πλήρως από τις αρμόδιες αρχές».