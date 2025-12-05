ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Επιβεβαίωση συνομιλίας Τραμπ - Μαδούρο

Ενώ συνεχίζονται οι προετοιμασίες της τεράστιας δύναμης πυρός που έχουν συγκεντρώσει οι ΗΠΑ στην Καραϊβική για χτυπήματα σε Βενεζουέλα και της Κολομβία, με το πρόσχημα της καταπολέμησης της διακίνησης των ναρκωτικών, στην πραγματικότητα για τον επανέλεγχο της πλούσιας σε υδρογονάνθρακες περιοχής, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τη Ρωσία και την Κίνα, έγιναν γνωστά κάποια ελάχιστα στοιχεία από πρόσφατη συνομιλία του Αμερικανού Προέδρου, Ντ. Τραμπ, με τον σοσιαλδημοκράτη Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Μαδούρο επιβεβαίωσε την Τετάρτη πως πριν από 10 μέρες είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την ως «εγκάρδια» και «με «σεβασμό». Είπε ότι το τηλεφώνημα έγινε από τον Λευκό Οίκο, ωστόσο δεν αποκάλυψε τι ακριβώς ειπώθηκε. Ανέφερε όμως με νόημα: «Εμαθα, τα έξι χρόνια που ήμουν υπουργός Εξωτερικών, πως χρειάζεται διπλωματική σύνεση. Μου αρέσει η σύνεση. Δεν μου αρέσει η διπλωματία των μικροφώνων. Οταν πρόκειται για σημαντικά ζητήματα, πρέπει να γίνονται σιωπηρά, ώσπου να ολοκληρωθούν. Αν αυτή η κλήση σημαίνει πως κάνουμε βήματα προς διάλογο με σεβασμό, κράτους με κράτος, ευπρόσδεκτος ο διάλογος, ευπρόσδεκτη η διπλωματία, διότι πάντα επιδιώκουμε την ειρήνη».

Αυτά λέγονται, ενώ βγαίνουν σενάρια που μιλάνε για κάποιου είδους διαπραγμάτευση για την αποχώρηση του Μαδούρο από την εξουσία, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. Για την ίδια συνομιλία, ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για την «αποτελεσματικότητα της εκστρατείας πίεσης» στον Πρόεδρο Μαδούρο, απάντησε πως «δεν πρόκειται για εκστρατεία πίεσης, είμαστε πέρα από αυτό, νομίζω;» και πρόσθεσε «είχα σύντομη συζήτηση μαζί του, του είπα μερικά πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει». Οταν ρωτήθηκε αν ξαναμίλησε με τον Μαδούρο το διέψευσε.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια ενός Κολομβιανού ψαρά, του Αλεχάντρο Μεντίνα, που σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό της βάρκας του από τις ΗΠΑ στην Καραϊβική ανοιχτά της Σάντα Μάρτα στα μέσα Σεπτέμβρη, υπέβαλε καταγγελία στη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR) κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ και του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ που έδωσε την εντολή. Οπως σημειώνει ο δικηγόρος της Νταν Κόβαλικ, η «επίθεση αποτελεί συστηματική πρακτική κρατικής τρομοκρατίας» και δήλωσε ότι θα ζητήσουν αποζημιώσεις για την οικογένεια του θύματος και ότι αυτή η ενέργεια είναι «ένα καλό πρώτο βήμα», για να σταματήσει αυτό που χαρακτήρισε ως «παράνομη πρακτική» που έχει στοιχίσει τη ζωή σε 90 ανθρώπους.

Χθες, επίσης, αεροσκάφος με 266 μετανάστες που απέλασαν οι αρχές των ΗΠΑ έφθασε στο αεροδρόμιο του Καράκας, παρότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε πως ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας πρέπει να θεωρείται «εντελώς κλειστός», κίνηση που καταδικάστηκε από διάφορους οργανισμούς και κυβερνήσεις.