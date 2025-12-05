ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Οι Ευρωπαίοι θεωρούν πιθανό οι ΗΠΑ να «προδώσουν» την Ουκρανία

Η Ρωσία απειλεί το Βέλγιο και την ΕΕ για σκληρά αντίποινα αν κατασχεθούν «παγωμένα» περιουσιακά της στοιχεία

Οι αντιθέσεις οξύνονται καθημερινά εν μέσω των παζαριών ΗΠΑ - Ρωσίας για τη μοιρασιά στην Ουκρανία, με τους Ευρωπαίους του ΝΑΤΟ να αισθάνονται «ριγμένοι» και να διεκδικούν ηγετικό ρόλο στη γεωπολιτική σύγκρουση για τον συσχετισμό δυνάμεων σε Ανατολική Ευρώπη, Βαλτική και Μαύρη Θάλασσα.

Ολο και πιο απροκάλυπτα η ιμπεριαλιστική σύγκρουση επικεντρώνεται στις πραγματικές αιτίες της: Την Ενέργεια, τα κεφάλαια που αναζητούν διέξοδο, τη μοιρασιά αγορών και πρώτων υλών.

Χθες η Ρωσία χαρακτήρισε «αιτία πολέμου» το ενδεχόμενο η ΕΕ να αξιοποιήσει «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να χορηγήσει δάνειο στο Κίεβο, προκειμένου αυτό να αγοράσει όπλα από την Ευρώπη.

Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι θα απαντήσει στα σχέδια της Δανίας να ανοίξει εργοστάσιο παραγωγής στερεού καυσίμου πυραύλων για την Ουκρανία, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε την 1η Δεκέμβρη. Ανακοίνωσε πως θα λάβει «αντίστοιχα στρατιωτικο-τεχνικά μέτρα για την εξουδετέρωση νέων απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας» της Ρωσίας.

«Παίζουν και με εσάς και με εμάς»

Ενδεικτική των αντιθέσεων και των αντικρουόμενων συμφερόντων μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα είναι η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Β. Ζελένσκι, όταν αυτός επισκέφτηκε προ ημερών το Παρίσι και ενημέρωσε τον Γάλλο ομόλογό του, Εμ. Μακρόν, για τις διαπραγματεύσεις Ουκρανίας - ΗΠΑ στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με σημείωμα με αποσπάσματα από ορισμένους από τους συμμετέχοντες το οποίο ισχυρίζεται ότι έχει στην κατοχή του το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel», ο Μακρόν φέρεται να προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες πως «υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία σχετικά με το εδαφικό ζήτημα και διατυπώνοντας ασαφείς εγγυήσεις ασφαλείας».

Μάλιστα το «Der Spiegel» ανέφερε ότι μίλησε με «αρκετούς» συμμετέχοντες στην κλήση και ορισμένοι φέρεται να είπαν πως τα αποσπάσματα «αναπαράχθηκαν με ακρίβεια».

Σύμφωνα με αυτά, ο Μακρόν χαρακτήρισε την τεταμένη στιγμή των συνομιλιών «μεγάλο κίνδυνο» για τον Ζελένσκι, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρ. Μερτς να προσθέτει ότι ο Ουκρανός ηγέτης - που ήταν επίσης στην τηλεφωνική επικοινωνία - θα πρέπει να είναι «πολύ προσεκτικός».

«Παίζουν παιχνίδια και με εσάς και με εμάς», φέρεται να είπε ο Μερτς, αναφερόμενος πιθανότατα στην επίσκεψη του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

Το περιοδικό ανέφερε ότι και άλλοι ηγέτες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, με τον Φινλανδό Αλ. Στουμπ να φέρεται να είπε ότι «δεν πρέπει να αφήσουμε την Ουκρανία και τον Βολοντιμίρ μόνους με αυτούς τους τύπους».

Ακόμα και ο γγ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε - ο οποίος δημόσια είναι πολύ επαινετικός για τον Αμερικανό Πρόεδρο - φέρεται να δήλωσε ότι «πρέπει να προστατεύσουμε τον Βολοντιμίρ».

Από την πλευρά της η «Washington Post» εκτίμησε ότι τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση Τραμπ θα αυξήσει την πίεση στον Ζελένσκι ώστε να τον υποχρεώσει να καταλήξει σε συμφωνία με τους όρους που θέλει η Ουάσιγκτον. Πολλοί πιστεύουν μάλιστα ότι η αποκάλυψη του σκανδάλου διαφθοράς στην Ουκρανία, που έχει αγγίξει και τον ίδιο τον Ζελένσκι, προκλήθηκε από τις ίδιες τις ΗΠΑ.

Ο Γουίτκοφ και ο σύμβουλος του Τραμπ, Τζ. Κούσνερ, επρόκειτο να συναντηθούν χθες με τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρ. Ουμέροφ στη Φλόριντα, μετά τη συνάντησή τους την Τρίτη στη Μόσχα με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλ. Πούτιν.

ΕΕ: Πρόταση για δάνειο στην Ουκρανία από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Πρόταση για «δάνειο αποζημίωσης» ύψους 165 δισ. ευρώ για την Ουκρανία υπέβαλε η Κομισιόν, χρησιμοποιώντας την αξία σε μετρητά των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, που βρίσκονται κυρίως στο Βέλγιο, σύμφωνα με έγγραφα που κατέχει το «Politico».

Το δάνειο αποζημίωσης αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου χρηματοδοτικού πακέτου, αξίας έως 210 δισ. ευρώ για τα επόμενα χρόνια.

Το δάνειο αποζημίωσης ύψους 165 δισ. ευρώ περιλαμβάνει 25 δισ. ευρώ από ακινητοποιημένα κρατικά περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας που τηρούνται σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε ολόκληρη την ΕΕ, επιπλέον των 140 δισ. ευρώ στην τράπεζα «Euroclear» στο Βέλγιο. Τα ταμεία του Κιέβου αναμένεται να αδειάσουν τους πρώτους μήνες του 2026.

Η νομική πρόταση θα χρησιμεύσει ως βάση για άμεσες τεχνικές διαπραγματεύσεις πριν τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στα μέσα Δεκέμβρη.

Στο πλαίσιο του δανείου αποζημιώσεων, 115 δισ. ευρώ θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση της ουκρανικής πολεμικής βιομηχανίας, ενώ 50 δισ. ευρώ θα καλύψουν τις δημοσιονομικές ανάγκες του Κιέβου. Τα υπόλοιπα 45 δισ. ευρώ του πακέτου θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή ενός δανείου του G7 προς την Ουκρανία από το 2024.

Το Βέλγιο φοβάται αντίποινα της Ρωσίας κατά του ίδιου και του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος «Euroclear», που κατέχει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς υποστήριξε ότι πρέπει να δοθούν στο Βέλγιο νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις για επιμερισμό των κινδύνων μεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ, όπως τόνισε σε άρθρο του με τίτλο «Τώρα αποφασίζουμε για το μέλλον της Ευρώπης», στη γερμανική εφημερίδα FAZ, αναδεικνύοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, καθώς οι ΗΠΑ έχουν σταματήσει να στηρίζουν οικονομικά το Κίεβο.

Χθες η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε λόγο για δύο πιθανές λύσεις προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η Ουκρανία την περίοδο 2026 - 2027: Δανεισμό από την ΕΕ, ο οποίος θα βασίζεται στον προϋπολογισμό της Ενωσης, και «δάνειο αποζημιώσεων», το οποίο θα εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δανείζεται ταμειακά υπόλοιπα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ τα οποία κατέχουν ακινητοποιημένα στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας.

Βέλγος πρωθυπουργός: Η Ρωσία δεν πρόκειται να χάσει τον πόλεμο

Ενώ Μερτς και φον ντερ Λάιεν θα δειπνήσουν εκτάκτως απόψε με φόντο τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ο Βέλγος πρωθυπουργός, Μπαρτ ντε Βέβερ, χαρακτήρισε «απόλυτη ψευδαίσθηση» να πιστεύουμε ότι η Ρωσία θα χάσει τον πόλεμο και παραπονέθηκε για «απίστευτη» πίεση.

«Η Μόσχα μας έχει ενημερώσει ότι... το Βέλγιο και εγώ προσωπικά θα νιώσουμε την επίδραση [της κατάσχεσης] για πάντα», δήλωσε στην εφημερίδα «La Libre».

Προειδοποίησε, επίσης, για πιθανή ρωσική κατάσχεση «δυτικών» περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων 16 δισ. ευρώ της «Euroclear» στη Ρωσία ή βελγικών εργοστασίων στη χώρα.

«Και τι θα γίνει αν η Λευκορωσία και η Κίνα κατασχέσουν επίσης δυτικά περιουσιακά στοιχεία; Τα έχουμε εξετάσει όλα αυτά; Οχι», είπε.

«Οποιεσδήποτε παράνομες ενέργειες που αφορούν τα περιουσιακά μας στοιχεία δεν θα μείνουν αναπάντητες... Οι προετοιμασίες για ένα πακέτο αντιμέτρων σε περίπτωση πραγματικής κλοπής και κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων της Ρωσικής Ομοσπονδίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη», ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μ. Ζαχάροβα.

«Αν η τρελή ΕΕ προσπαθήσει τελικά να κλέψει παγωμένα στο Βέλγιο ρωσικά περιουσιακά στοιχεία υπό το πρόσχημα ενός αποκαλούμενου "δανείου επανορθώσεων", η Ρωσία μπορεί να θεωρήσει αυτήν την κίνηση ισοδύναμη με αιτία πολέμου με όλες τις σχετικές επιπτώσεις για τις Βρυξέλλες και για την καθεμιά χώρα της ΕΕ», τόνισε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμ. Μεντβέντεφ.

Στο Κίεβο ο Χριστοδουλίδης ενόψει προεδρίας της ΕΕ

Δέσμη προτάσεων στήριξης της Ουκρανίας με την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, παρουσίασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Χριστοδουλίδης στον Β. Ζελένσκι χθες στο Κίεβο.

Ο Πρόεδρος της Κύπρου επισκέφτηκε την Ουκρανία για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για προτάσεις που μπορεί η Κύπρος να υλοποιήσει στη διάρκεια της εξάμηνης προεδρίας στην ΕΕ και στις οποίες περιλαμβάνονται η διοργάνωση άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στο Κίεβο, αλλά και συναντήσεις ομάδων εργασίας στην Ουκρανία. Στις προτάσεις για ανάδειξη του ουκρανικού ζητήματος περιλαμβάνεται και η πρόσκληση του Ζελένσκι στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Απρίλη, αλλά και στην τελετή έναρξης της κυπριακής προεδρίας στις 7 Γενάρη.

Την ίδια ώρα, ο Κύπριος Πρόεδρος επρόκειτο να θέσει στον Ζελένσκι και το ζήτημα της παράκαμψης των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, παρουσιάζοντας στοιχεία για τουρκικές εταιρείες που παρακάμπτουν τις κυρώσεις και τις καθιστούν λιγότερο αποτελεσματικές.