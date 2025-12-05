ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ

Η «βαθύτερη ιστορικά» οικονομική κρίση στη Γερμανία

Την «βαθύτερη ιστορικά κρίση της από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Γερμανίας» διέρχεται η γερμανική καπιταλιστική οικονομία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) Πέτερ Λάιμπιγκερ, ο οποίος μάλιστα κατηγόρησε την συγκυβέρνηση Χριστιανικής Ενωσης (CDU/CSU) - Σοσιαλδημοκρατών (SPD) ότι «δεν αντιδρά με αρκετή αποφασιστικότητα».

Η οικονομία της Γερμανίας συμπιέζεται μεταξύ των ανταγωνιστών της, των ΗΠΑ και της Κίνας.

«Η οικονομική κατάσταση της Γερμανίας βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, αλλά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν αντιδρά αρκετά αποφασιστικά. Η οικονομία της Γερμανίας βρίσκεται στη βαθύτερη ιστορικά κρίση της από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, με τη γερμανική βιομηχανία να αντιμετωπίζει ένα δραματικό χαμηλό σημείο στο τέλος του 2025», τόνισε ο Λάιμπιγκερ και ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος αναμένει πτώση της παραγωγής κατά 2% για το τρέχον έτος. Αυτός θα είναι ο τέταρτος διαδοχικά χρόνος με μειωμένη παραγωγή.

«Δεν πρόκειται για κυκλική ύφεση, αλλά για διαρθρωτική πτώση», αναφέρει ο BDI.

«Η βιομηχανική παραγωγή έχει συρρικνωθεί για ένατο συνεχόμενο τρίμηνο και απέχουμε πολύ από την κορύφωση του 2018. Η γερμανική βιομηχανία χάνει συνεχώς ουσία. Στο γ' τρίμηνο η παραγωγή μειώθηκε εκ νέου κατά 0,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,2% σε ετήσια βάση», επισημαίνεται στην ετήσια έκθεση του BDI.

Αυτό που τονίζουν οι βιομήχανοι είναι ότι η Γερμανία «χρειάζεται τώρα μια θεμελιώδη μετατόπιση της οικονομικής πολιτικής με σαφείς προτεραιότητες για ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη, καθώς κάθε μήνας χωρίς αποφασιστικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κοστίζει περαιτέρω θέσεις εργασίας και ευημερία και περιορίζει σοβαρά το μελλοντικό περιθώριο ελιγμών της κυβέρνησης».

Η γερμανική κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε αντιλαϊκά μέτρα όπως η περικοπή επιδομάτων ανεργίας και πρόνοιας, τα «κίνητρα» για δουλειά μετά τη σύνταξη, ενώ έχει προαναγγείλει ακόμη μεγαλύτερες περικοπές σε κονδύλια για λαϊκές ανάγκες για χάρη των στρατιωτικών δαπανών και για να γίνει η Γερμανία ελκυστική για επενδύσεις, στον ανταγωνισμό με ΗΠΑ και Κίνα.

Ο BDI ζητά επίσης από την κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στις επενδύσεις έναντι των καταναλωτικών δαπανών, να αξιοποιήσει τα κονδύλια του ειδικού ταμείου με διαφάνεια για επιπλέον επενδύσεις και αναδεικνύει την ανάγκη να μειωθεί η γραφειοκρατία, κάνοντας λόγο για «ανεκμετάλλευτο μοχλό ανάπτυξης». Ο σύνδεσμος αναφέρεται επίσης σε πακέτο 250 προτάσεων που έχει υποβάλει στην κυβέρνηση με στόχο την χωρίς κόστος «ανακούφιση» των επιχειρήσεων.