ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΔΙΑΣ - ΡΩΣΙΑΣ

«Αποδεδειγμένη φιλία» που «προχωρά με υγιή ρυθμό»

Υποδεχόμενος ο ίδιος το αεροσκάφος της ρωσικής προεδρίας και με έναν σφικτό εναγκαλισμό ο Ινδός πρωθυπουργός,, υποδέχτηκε χτες τον Ρώσο ρόεδρο,, στο Νέο Δελχί, στη πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη χώρα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Σήμερα οι δύο ηγέτες θα συμπροεδρεύσουν στην 23η Ετήσια Σύνοδο Κορυφής Ινδίας - Ρωσίας, κατά την οποία αναμένεται να υπογραφούν πάνω από 10 διακυβερνητικές συμφωνίες και πάνω από 15 μνημόνια εμπορικής συνεργασίας. Ως βασικά πεδία της διμερούς συνεργασίας θα εξεταστούν το Εμπόριο, η Υγεία, τα Λιπάσματα, η Ναυτιλία, η Γεωργία, Υποδομές και Δίκτυα Μεταφορών κ.τ.λ.

Την ίδια στιγμή, στο μικροσκόπιο των διμερών συζητήσεων θα βρεθούν και οι «αμυντικοί» δεσμοί των δύο χωρών, με τον Ινδό υπουργό Αμυνας, Ρατζνάθ Σινγκ, να δηλώνει πριν την άφιξη Πούτιν ότι παρά την παγκόσμια αστάθεια, η συνεργασία Ινδίας - Ρωσίας «προχωρά με υγιή ρυθμό». Ενώ ο Ρώσος ομόλογός του, Αντρέι Μπελούσοφ, περιέγραψε τις διμερείς σχέσεις ως μια «αποδεδειγμένη φιλία» που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό.

Χτες, ο Μόντι παρέθεσε επίσημο αλλά ιδιωτικό δείπνο για τον Ρώσο Πρόεδρο, στην πρωθυπουργική κατοικία, όπου αναμενόταν να συζητηθεί όλο το φάσμα της «ειδικής και προνομιακής στρατηγικής εταιρικής σχέσης», μετέδιδαν οι «Τάιμς της Ινδίας», το οποίο εκτείνεται από την άμυνα και την ενεργειακή ασφάλεια μέχρι το εμπόριο και τη συνεργασία σε «αναδυόμενους τομείς». Ακόμα, σε «παγκόσμια γεωπολιτικά ζητήματα», τις «ευρασιατικές εξελίξεις» και τον «Ινδο-Ειρηνικό».

Ας καταγραφεί ότι η Ινδία θα πληρώσει περίπου 2 δισ. δολάρια για να μισθώσει ένα πυρηνικό υποβρύχιο από τη Ρωσία, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ολοκληρώνοντας την παράδοση του σκάφους μετά από περίπου μια δεκαετία διαπραγματεύσεων, ακριβώς την εβδομάδα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέπτεται το Νέο Δελχί.

Με συνέντευξή του σε ινδικά ΜΜΕ, ο Πούτιν ανέφερε ότι σε «ορισμένους παράγοντες» δεν αρέσει ο αυξανόμενος ρόλος της Ινδίας στις διεθνείς αγορές, ενώ παρατήρησε πως «αν οι ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν τα καύσιμά μας, γιατί να μην έχει και η Ινδία το ίδιο προνόμιο», καταλήγοντας πως «είναι επιλογή της κάθε χώρας και της ηγεσίας της να αποφασίσει ποια οικονομική πολιτική θα υιοθετήσει».

Σημειωτέον, διεθνή ΜΜΕ μετέδωσαν ότι περίπου μια βδομάδα πριν, ολοκληρώθηκαν πολύχρονες διαπραγματεύσεις για τη μίσθωση ρωσικού πυρηνικού υποβρυχίου, για την οποία είχε υπογραφεί σύμβαση από το 2019. Η συμφωνία προβλέπει ότι η Ινδία θα πληρώσει περίπου 2 δισ. δολάρια και θα παραλάβει το υποβρύχιο το 2018, ώστε να το χρησιμοποιήσει για εκπαίδευση πληρώματος και βελτίωση επιχειρήσεων που σχεδιάζει, καθώς ετοιμάζει και πυρηνοκίνητα υποβρύχια δικής της κατασκευής. Ακόμα, προβλέπεται ότι το υποβρύχιο δεν θα χρησιμοποιηθεί σε πόλεμο.