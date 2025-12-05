ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Νέο έγκλημα του Ισραήλ σε καταυλισμό αμάχων

Κόλαση φωτιάς στα άγρια μεσάνυχτα προκάλεσε αργά το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη ο ισραηλινός στρατός στον παράκτιο καταυλισμότης, καθώς τον βομβάρδισε σε αντίποινα για τον προχτεσινό τραυματισμό πέντε Ισραηλινών στρατιωτών από πυρά της Χαμάς.

Ο βομβαρδισμός του καταυλισμού διαμέλισε τουλάχιστον επτά άτομα (τα περισσότερα γυναικόπαιδα) και τραυμάτισε άλλους 16, ενώ προκάλεσε τρόμο σε εκατοντάδες αμάχους, που είδαν τις σκηνές τους να λαμπαδιάζουν μέσα στη νύχτα μην ξέροντας τι να πρωτοσώσουν και πού να πάνε.

Ο νέος απολογισμός θυμάτων του υπουργείου Υγείας στη Γάζα ανέβασε τον συνολικό αριθμό χτες σε τουλάχιστον 70.125 και τους τραυματίες σε τουλάχιστον 171.015 ανθρώπους.

Εν μέσω της συνεχιζόμενης παραβίασης της συμφωνίας εκεχειρίας που έχει μετατρέψει το Ισραήλ σε κουρελόχαρτο, η Χαμάς ζήτησε από τις εγγυήτριες δυνάμεις και τους μεσολαβητές (ΗΠΑ, Κατάρ κ.ά.) να τηρηθούν οι προβλεπόμενοι όροι και να σταματήσει το Ισραήλ τις επιθέσεις. Ζήτησε επίσης να ανοίξουν όλα τα μεθοριακά περάσματα όπως αυτό στη Ράφα, το οποίο το Ισραήλ επιμένει από την Τρίτη πως θα ανοίξει τις επόμενες μέρες «μόνο από τη μία πλευρά», προς εκείνη της Αιγύπτου, ώστε να εγκαταλείψουν τη Γάζα όσοι Παλαιστίνιοι το επιθυμούν.

Παράλληλα χτες Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι τα ιατροδικαστικά ευρήματα έρευνας στα λείψανα ομήρου που παρέδωσε η Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό την Τετάρτη ανήκουν στον Ταϊλανδό μετανάστη εργάτη Sudthisak Rinthalak. Πλέον απομένει μόνο η σορός του αστυνομικού Ραν Γκβιλί να παραδοθεί στο Ισραήλ.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν επίσης χτες πως σκοτώθηκε στη Γάζα ένα πρωτοπαλίκαρό τους, οι άνδρες του οποίου λεηλατούσαν φορτηγά με τρόφιμα και μετέτρεπαν σε παγίδες θανάτου τα σημεία διανομής τροφίμων από τη ΜΚΟ «Gaza Humanitarian Foundation». Πρόκειται για τον Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ, που είχε υποστηριχθεί από το Ισραήλ ως αντίπαλος της Χαμάς και ηγούνταν των λεγόμενων «Λαϊκών Δυνάμεων». Ο Σαμπάμπ τραυματίστηκε στη Νότια Γάζα και ξεψύχησε σε νοσοκομείο... του Ισραήλ.

Στη Δυτική Οχθη συνεχίζονται οι επιθέσεις

Χτες ο ισραηλινός στρατός τραυμάτισε σοβαρά στο κεφάλι ένα 12χρονο αγόρι στη διάρκεια εισβολής στην πόλη Καλκίγια. Νωρίτερα είχε τραυματίσει άλλους επτά Παλαιστίνιους σε ανάλογες επιχειρήσεις εισβολής σε κατεχόμενα εδάφη και ανακοινώθηκε η σύλληψη τουλάχιστον 13 Παλαιστινίων.