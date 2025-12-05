ΗΠΑ

«Μποναμάς» για αμερικανικά μονοπώλια η συμφωνία ΛΔ Κονγκό - Ρουάντα

Την πόρτα στα αμερικανικά μονοπώλια που βασίζουν μέρος της παραγωγής τους σε προϊόντα τεχνολογίας αιχμής σε κρίσιμα μεταλλεύματα και ορυκτά, που είναι γνωστά ως «σπάνιες γαίες», ανοίγει η εύθραυστη «ειρηνευτική» συμφωνία που υπέγραψαν χτες στον Λευκό Οίκο, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, οι ηγέτες της ΛΔ Κονγκό, Φέλιξ Τσισεκέντι, και της Ρουάντα, Πολ Καγκάμε, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, που έχει ορισμένα από τα μεγαλύτερα ορυχεία και σημαντικά κοιτάσματα πολύτιμων ορυκτών και μεταλλευμάτων.

Η «ιστορική» συμφωνία χαιρετίστηκε από τον Πρόεδρο Τραμπ σαν μέρος των λεγόμενων «Συμφωνιών της Ουάσιγκτον για την Ειρήνη και την Ευημερία». Στη ΛΔ Κονγκό έως σήμερα δρουν πάνω από 100 ένοπλες (μικρές και μεγαλύτερες) ένοπλες οργανώσεις, πολλές εκ των οποίων ευθύνονται για φρικτά εγκλήματα κατά αμάχων (εμπρησμοί οικισμών, σφαγές, βιασμοί, δουλεία, στρατολόγηση παιδιών - στρατιωτών κ.ά.). Μία από αυτές είναι η Μ23 που εξοπλίζεται, χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται πολιτικά από τη Ρουάντα με αντάλλαγμα τη λαθραία εκμετάλλευση ορυχείων πολύτιμων μετάλλων και λίθων, μέρος των οποίων φθάνει σε ξένα πολυεθνικά μονοπώλια μέσα από «σκοτεινές» διόδους.

Μέρος της συμφωνίας αποτελεί το άνοιγμα «επενδυτικών» ευκαιριών σε αμερικανικές εταιρείες, προκειμένου να «αξιοποιήσουν» κονγκολέζικα σημαντικά ορυχεία και κοιτάσματα με προνομιακούς όρους. Η κίνηση αυτή στοχεύει να μειώσει και την επιρροή της Κίνας στην περιοχή εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες.

Είναι ενδεικτικό (σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου «ABC News») πως τις τελευταίες βδομάδες κατέφθασαν σε μεγάλα ορυχεία του ανατολικού τμήματος της ΛΔ Κονγκό, όπως το ορυχείο κολτάνιου και κοβάλτιου Rubaya, Αμερικανοί επιχειρηματίες και επενδυτές των εταιρειών «Nathan Trotter» και «Kobold Metals» (πίσω από την τελευταία είναι ο δισεκατομμυριούχος Μπιλ Γκέιτς), ώστε να αξιοποιήσουν κάθε δυνατή ευκαιρία.