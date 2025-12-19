ΗΠΑ

Υποσχέσεις Τραμπ για νέες «επιτυχίες» το 2026

Τις «επιτυχίες της κυβέρνησής του στην οικονομία και τη διεθνή πολιτική σκηνή» (διαλαλώντας π.χ. τον δήθεν «τερματισμό πολέμων») και την παράλληλη επίρριψη ευθυνών στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν για τη συνεχιζόμενη ακρίβεια ανέπτυξε χτες τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε 20λεπτο τηλεοπτικό διάγγελμα.

Ολα αυτά στο φόντο δημοσκοπήσεων που καταγράφουν την εντεινόμενη ανησυχία των πολιτών για την κατάσταση της οικονομίας και ενόψει των ενδιάμεσων βουλευτικών εκλογών του 2026, στις οποίες διακυβεύεται ο έλεγχος των δύο σωμάτων του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικάνους.

Προέβλεψε ότι την άνοιξη του 2026 οι Αμερικανοί θα δουν τη «μεγαλύτερη περίοδο επιστροφής φόρων όλων των εποχών», αποδίδοντάς την στους δασμούς ξένων εισαγωγών και στις φορολογικές περικοπές. Παραδέχθηκε ωστόσο πως η κυβέρνησή του «έχει ακόμη να κάνει δουλειά για να ρίξει τις τιμές βασικών προϊόντων». Επικαλέστηκε επίσης τις προ μηνών συμφωνίες με μονοπώλια του φαρμάκου, για να ισχυριστεί πως έπεσαν οι τιμές των φαρμάκων ακόμη και ...500%.

Υποστήριξε ακόμα ότι επί δικής του κυβέρνησης οι μισθοί εργοστασιακών εργατών και οικοδόμων αυξήθηκαν αντίστοιχα 1.300 και 1.800 δολάρια και πως γενικότερα «οι μισθοί αυξάνονται γρηγορότερα από τον πληθωρισμό». Στους Αμερικανούς στρατιωτικούς υποσχέθηκε πως θα λάβουν μπόνους 1.776 δολάρια πριν τα Χριστούγεννα ενόψει της επικείμενης 250ης επετείου από την ίδρυση του αμερικανικού κράτους το 2026.

Διαβεβαίωσε τους πολίτες πως εξασφάλισε ξένες επενδύσεις ύψους 18 τρισ. δολαρίων στις ΗΠΑ αποδίδοντας μέρος αυτών στην επιβολή δασμών. Ανήγγειλε μάλιστα τη δημιουργία ενός νέου σάιτ από τον Ιανουάριο του 2026, το Trumprx.gov.

Δεν παρέλειψε τις αναφορές στη σομαλική παροικία στη Μινεσότα, κατηγορώντας τους Σομαλούς πως «έκλεψαν δισεκατομμύρια δολάρια» και από την πολιτεία αυτή και συνολικά από τις ΗΠΑ.

Επανέλαβε τους ισχυρισμούς πως «διευθέτησε 8 πολέμους σε 10 μήνες», εξήρε τις προσπάθειές του για την υποτιθέμενη «εκεχειρία» στη Γάζα και τις επιθέσεις που έκανε με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο στο Ιράν και τον «πόλεμο» που κήρυξε «κατά ναρκω-τρομοκρατών», αποφεύγοντας τις πολεμικές ιαχές με άμεσες αναφορές στη Βενεζουέλα.

Κατέληξε δε διαβεβαιώνοντας ότι το 2026 ο κόσμος θα κοιτά τις ΗΠΑ βλέποντας «μία χώρα πιστή στους πολίτες της, πιστή στους εργάτες της, με αυτοπεποίθηση στην ταυτότητά της και στο πεπρωμένο».

Διάταγμα Τραμπ για την κάνναβη

Ωρες μετά το διάγγελμα, ο Πρόεδρος Τραμπ προχώρησε στην υπογραφή διατάγματος με στόχο τη χαλάρωση των ομοσπονδιακών κανονισμών για τη χρήση της μαριχουάνας, ώστε να κατέβει από την κλίμακα 1 στην κλίμακα 3 των επικίνδυνων ναρκωτικών.

Η κίνηση αυτή θεωρείται πως μπορεί να άρει την αυστηρή ομοσπονδιακή πολιτική δεκαετιών στο θέμα αυτό, με τον Πρόεδρο Τραμπ να εξηγεί πως υπήρχαν πολλοί που τον παρακάλεσαν να προβεί σε αυτή την ενέργεια, μεταξύ των οποίων και οι χρονίως πάσχοντες από οδυνηρές ασθένειες.

Η επαναταξινόμηση από την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών θεωρείται πως δεν θα το καταστήσει νόμιμο για «ψυχαγωγική χρήση» από ενήλικες σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται ή ερευνάται η χρήση του από φαρμακοβιομηχανίες και να μειώσει τη μεγάλη φορολογική επιβάρυνση (αυξάνοντας τα κέρδη όσων επενδύουν στον τομέα αυτό...).

Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις έπεσε η υπογραφή Τραμπ στο σχετικό διάταγμα, καταγράφηκε άνοδος στις μετοχές εταιρειών του κλάδου της κάνναβης.

Ας σημειωθεί πως ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι είχαν εκφράσει ανοικτά την αντίθεσή τους σε αλλαγές πάσης φύσης σε σχέση με το θέμα, προτρέποντας τον Πρόεδρο Τραμπ να διατηρήσει τα τρέχοντα πρότυπα.

Και στη χώρα μας η λεγόμενη χρήση της κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς αξιοποιείται με τους νόμους ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ως νέο πεδίο κερδοφορίας για επιχειρηματικούς ομίλους.