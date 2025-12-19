ΕΕΔΔΑ

Σήμερα το χριστουγεννιάτικο παζάρι

Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) σας προσκαλεί στο χριστουγεννιάτικο παζάρι της, με μελομακάρονα, κουραμπιέδες, μαρμελάδες και είδη από διάφορες χώρες, το οποίο διοργανώνει σήμερα Παρασκευή στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία της (Κοίλης 13, Ανω Πετράλωνα, πολύ κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ).

Με την ευκαιρία αυτή θα μιλήσει ο πρόεδρος του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων, Βασίλης Διονυσόπουλος, με θέμα «Αντικρούουμε την αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης και την ποινικοποίηση της μετανάστευσης».

Στη συνέχεια θα υπάρχει μπουφές με σπιτικούς μεζέδες και καλό κρασί.