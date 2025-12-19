Παρασκευή 19 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΕΕΔΔΑ
Σήμερα το χριστουγεννιάτικο παζάρι

Η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) σας προσκαλεί στο χριστουγεννιάτικο παζάρι της, με μελομακάρονα, κουραμπιέδες, μαρμελάδες και είδη από διάφορες χώρες, το οποίο διοργανώνει σήμερα Παρασκευή στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία της (Κοίλης 13, Ανω Πετράλωνα, πολύ κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ).

Με την ευκαιρία αυτή θα μιλήσει ο πρόεδρος του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων, Βασίλης Διονυσόπουλος, με θέμα «Αντικρούουμε την αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης και την ποινικοποίηση της μετανάστευσης».

Στη συνέχεια θα υπάρχει μπουφές με σπιτικούς μεζέδες και καλό κρασί.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
13 βρέφη νεκρά τις τελευταίες μέρες από ασιτία και κρύο
Κλιμακώνονται οι στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ
 Υποσχέσεις Τραμπ για νέες «επιτυχίες» το 2026
 Ισραηλινές βόμβες και «διπλωματία»
 Ψηφίστηκε και από τη Γερουσία η άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας
 Διώξεις σε νεοναζί
 Χαλαρώνουν οι κανόνες για τις απολύσεις εργαζομένων
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ