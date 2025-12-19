ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Κλιμακώνονται οι στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ

Ολο και περισσότερα στρατιωτικά μέτρα αναλαμβάνουν οι ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, όπου μετά την προχτεσινή ανακοίνωσηενώ υπόκεινται σε κυρώσεις, τώρα θέτουν σε εφαρμογή και τη συμφωνία «αμυντικής συνεργασίας» τους με τον Ισημερινό, στο πλαίσιο της οποίας ξεκινά η μεταφορά στρατευμάτων τους στην περιοχή Μάντα (όπου λειτουργούσε αμερικανική βάση από το 1999 έως το 2009).

Επιπλέον, χτες το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Νότια Αμερική (SOUTHCOM) ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέα αεροπορική επιδρομή εναντίον ταχύπλοου σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό, που - σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση - «μετέφερε ναρκωτικά». Αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος ακόμα τεσσάρων ατόμων, που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον ήταν «ναρκωτρομοκράτες» και σε βάρος των οποίων, ωστόσο, η Ουάσιγκτον ανέλαβε αυτόκλητη δράση.

Την ίδια στιγμή η αμερικανική πρεσβεία στο Κίτο, ανακοινώνοντας «προσωρινή» ανάπτυξη προσωπικού της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας στην περιοχή Μάντα του Ισημερινού, θύμισε ότι πρόκειται για δυνατότητα την οποία προβλέπει διμερής «στρατηγική συμφωνία ασφαλείας», στο όνομα και πάλι της συλλογής πληροφοριών για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Το υπουργείο Αμυνας του Ισημερινού επιβεβαίωσε πρόσφατα την άφιξη αμερικανικών αεροσκαφών με «υλικό στρατιωτικής φύσης». Τη συμφωνία έχει χαιρετίσει με δηλώσεις του και ο φιλελεύθερος Πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, υποστηρίζοντας ότι θα βοηθήσει στον εντοπισμό και στην εξάρθρωση οδών διακίνησης ναρκωτικών, «υποτάσσοντας αυτούς που νομίζουν πως μπορούν να καταλάβουν τη χώρα».

Πάντως, θυμίζουμε, τον Νοέμβρη απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα στον Ισημερινό η επιστροφή μόνιμων ξένων στρατιωτικών βάσεων.

«Απρόβλεπτες συνέπειες» από τις κινήσεις των ΗΠΑ

Νέα παρέμβαση έκανε από τη μεριά της η Ρωσία, το ΥΠΕΞ της οποίας εξέφρασε την ελπίδα «η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία χαρακτηρίζεται από μια ορθολογική και ρεαλιστική προσέγγιση, δεν θα κάνει ένα μοιραίο λάθος» και «ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση που θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για ολόκληρο το Δυτικό Ημισφαίριο».

Πρόσθεσε δε ότι «επιβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Βενεζουέλας και την υποστήριξή μας στην πολιτική του Προέδρου Μαδούρο, που στοχεύει στην προάσπιση των συμφερόντων της χώρας», καλώντας τις χώρες της περιοχής να δείξουν αυτοσυγκράτηση.

Ο ίδιος ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, εξέφρασε από την Τεχεράνη «βαθιά ανησυχία για τις ενέργειες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και γενικότερα για τις πολεμικές δηλώσεις του Πενταγώνου, το οποίο έχει δηλώσει ότι εκτός από τις παράνομες ενέργειές του να βυθίζει πολιτικά πλοία "χωρίς δίκη ή έρευνα" στην Καραϊβική Θάλασσα, σχεδιάζει επίσης μια χερσαία επιχείρηση». «Ολα αυτά υπονομεύουν τις ελπίδες ότι μπορεί να επιτευχθούν συμφωνίες στο πλαίσιο της τρέχουσας ισορροπίας δυνάμεων στη διεθνή σκηνή», πρόσθεσε.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η PdVSA, δημόσια επιχείρηση πετρελαίου της Βενεζουέλας, ανακοίνωσε ότι «οι εξαγωγές αργού πετρελαίου και υποπροϊόντων του διεξάγονται ομαλά. Τα πετρελαιοφόρα συνεχίζουν να πλέουν με κάθε ασφάλεια».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Politico», η κυβέρνηση Τραμπ ήρθε σε επαφή με αμερικανικές πετρελαϊκές για να τις ρωτήσει αν θα επέστρεφαν στη Βενεζουέλα «αφού φύγει» ο Μαδούρο, αλλά «μέχρι τώρα η απάντηση είναι σθεναρό "όχι"».

Από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, δήλωσε ότι «αν επιτεθούν στη Βενεζουέλα, ούτε σταγόνα πετρελαίου δεν θα μπορέσει να βγει από εδώ προς την κατεύθυνση των ΗΠΑ, ούτε μισή σταγόνα, με κανένα πρόσχημα».

Τέλος, με επιστολή της η αντιπροσωπεία της Βενεζουέλας ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συζητηθεί η συνεχιζόμενη αμερικανική επιθετικότητα. Το αίτημα στήριξαν Ρωσία και Κίνα, και η συζήτηση πιθανώς θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη.