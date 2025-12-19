ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διώξεις σε νεοναζί

Κατηγορίες για απόπειρες δολοφονίας, εμπρησμούς και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση απήγγειλε ο ομοσπονδιακός γενικός εισαγγελέας της Γερμανίας σε οκτώ νεαρούς, μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης «Τελευταίο Κύμα Αμυνας» (LVW), η οποία θεωρείται υπεύθυνη για επιθέσεις εναντίον μεταναστών, ενώ είχε ως στόχο την εγκαθίδρυση εθνικοσοσιαλιστικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου NDR, το LVW ήταν ένωση νεαρών - ακόμη και ανήλικων - νεοναζί από διάφορα κρατίδια. Τα μέλη του φέρονται να έχουν διαπράξει σοβαρά εγκλήματα, με πιο σοβαρή πράξη τον εμπρησμό πολιτιστικού κέντρου στο Βρανδεμβούργο το 2024, από τον οποίο οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο κτίριο σώθηκαν από τύχη. Η περίπτωση εμπρησμού σε κατάλυμα αιτούντων άσυλο στη Θουριγγία ερευνάται ως απόπειρα δολοφονίας.

Τον περασμένο Μάη το γραφείο του ομοσπονδιακού γενικού εισαγγελέα διέλυσε την οργάνωση, πραγματοποίησε έρευνες σε διαμερίσματα και γραφεία και συνέλαβε πλήθος ατόμων. Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν όπλα και οδηγίες για την κατασκευή βομβών.

Η ομάδα συνεργαζόταν με γνωστές νεοναζιστικές οργανώσεις της Γερμανίας, όπως «Deutsche Jugend Voran» («Γερμανική Νεολαία Εμπρός») και «Jung und Stark» («Νέοι και Δυνατοί»), κυρίως για τη συμμετοχή σε διαδηλώσεις.