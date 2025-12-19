ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

13 βρέφη νεκρά τις τελευταίες μέρες από ασιτία και κρύο

Η ανθρωπιστική τραγωδία στη Γάζα δεν έχει τελειωμό. Γιατροί σε νοσοκομεία που υπολειτουργούν (λόγω προηγούμενων βομβαρδισμών και ελλείψεων σε φάρμακα, αναλώσιμα, καύσιμα κ.α.) καταγγέλλουν πως τις τελευταίες βδομάδες φτάνουν πολλά βρέφη και παιδάκια με υποθερμία, τρέμοντας από το κρύο, με δύσπνοια, καθώς επιβιώνουν σε άθλιες συνθήκες δίπλα στα συντρίμμια που άφησαν οι ισραηλινές βόμβες.

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου του υπουργείου Υγείας στη Γάζα στο αραβικό, αγγλόφωνο ειδησεογραφικό σάιτ «The New Arab», κατά τις τελευταίες καταιγίδες υπολογίζεται πως πέθαναν τουλάχιστον 13 παιδιά, τα περισσότερα βρέφη.

Ενα από αυτά ήταν ένα βρέφος γνωστό με το όνομα Μοχάμεντ, που πέθανε την Τρίτη από το κρύο μέσα στη σκηνή της οικογένειας στον παράκτιο καταυλισμό εκτοπισμένων «Αλ Μαουάσι» και την ιστορία του οποίου παρουσίασε χτες το «Al Jazeera». Τραγική φιγούρα η 34χρονη μητέρα του, που αδυνατεί να πιστέψει ότι δεν είναι πλέον στη ζωή το υγιές μωρό που γέννησε πριν δύο βδομάδες.

Αλλοι αξιωματούχοι εκτιμούν πως στην πραγματικότητα τα θύματα είναι πολύ περισσότερα, καθώς πολλές οικογένειες εκτοπισμένων αδυνατούν να φτάσουν σε όσα νοσοκομεία έχουν απομείνει να υπολειτουργούν.

Παρά την υποτιθέμενη «εκεχειρία», οι ισραηλινές επιδρομές και οι κατεδαφίσεις κτιρίων είναι καθημερινές. Οπως επίσης καθημερινή υπόθεση είναι η συνεχής αποτροπή επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας που εξακολουθεί να καταφθάνει στη Λωρίδα της Γάζας με το σταγονόμετρο.

Ο Φαρχάν Χακ, εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη, ανακοίνωσε στοιχεία του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικής Βοήθειας του ΟΗΕ (OCHA) ότι περίπου 55.000 παιδιά στη Γάζα έχουν επηρεαστεί δυσμενώς από το τελευταίο κύμα κακοκαιρίας, καθώς καταστράφηκαν ή πλημμύρισαν οι σκηνές τους. Προειδοποίησε επίσης ότι οι περιορισμοί που επιβάλλουν οι ισραηλινές αρχές στις προσπάθειες διεθνών ΜΚΟ αρωγής συνεχίζουν, επιδεινώνοντας περαιτέρω τις ήδη δύσκολες συνθήκες ζωής για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.

Κατάρ: Κινδυνεύει με κατάρρευση η «εκεχειρία»

Σε αυτές τις συνθήκες ο Καταριανός πρωθυπουργός Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζαζίμ αλ Θάνι έκανε έκκληση να σταματήσουν οι παραβιάσεις και οι καθυστερήσεις όρων της συμφωνίας «εκεχειρίας», μετά από συνομιλίες που είχε προχτές βράδυ με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον. Ζήτησε να καταφθάνει στη Γάζα η ανθρωπιστική βοήθεια «ανεμπόδιστα» και απαίτησε να προχωρήσει «άμεσα» η δεύτερη φάση της λεγόμενης «εκεχειρίας».

Οπως έγινε γνωστό, η συνάντησή του με τον Ρούμπιο αφορούσε τον 7ο γύρο «Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Κατάρ» και την «εύθραυστη εκεχειρία» στη Γάζα.

Σύμφωνα με το «Al Jazeera», το Ισραήλ από τις 10 Οκτώβρη που ξεκίνησε η «εκεχειρία» την παραβίασε 738 φορές, σκοτώνοντας 395 Παλαιστίνιους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 1.075 άλλους.

Στο φόντο αυτό, ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε νέο γύρο διαβουλεύσεων με επίκεντρο τη Γάζα στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Οπως έγινε γνωστό, σήμερα, Παρασκευή, ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί με ανώτερους αξιωματούχους από Κατάρ, Αίγυπτο και Τουρκία. Βασικό θέμα θα είναι η έναρξη της δεύτερης φάσης της «εκεχειρίας».

Κυρώσεις σε δικαστές του ΔΠΔ

Στο μεταξύ χτες ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μ. Ρούμπιο ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε άλλους δύο δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου με πρόσχημα τη «στοχοποίηση» του Ισραήλ μετά την απόφαση για έκδοση ενταλμάτων σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Αμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

Οπως έγινε γνωστό σε ανακοίνωση του Ρούμπιο, κυρώσεις επιβλήθηκαν στους δύο δικαστές Γκότσα Λορντκιπανίντζε, πρώην υπουργό Δικαιοσύνης της Γεωργίας και Ερντενεμπαλσούρεν Ντάμντιν, της Μογγολίας.

Αλλοι οκτώ δικαστές του ΔΠΔ δέχθηκαν τις κυρώσεις των ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο και Αύγουστο. Ας σημειωθεί ότι ούτε οι ΗΠΑ, ούτε το Ισραήλ είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Επίσης χθες η βρετανική αστυνομία υλοποίησε τις πρόσφατες απειλές της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ πως θα συλλαμβάνονται εφεξής όσοι λένε ή κρατούν πλακάτ με συνθήματα που προτρέπουν για παλαιστινιακή Ιντιφάντα («Εξέγερση»).

Σε αυτό το πλαίσιο η αστυνομία έκανε χτες τις πρώτες τέσσερις συλλήψεις φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών, που έκαναν κινητοποίηση διαμαρτυρίας για τα δεινά των Παλαιστινίων σε Γάζα και Δυτική Οχθη έξω από το υπουργείο Δικαιοσύνης στο Γουεστμίνστερ αλλά και για την άρνηση των αρμόδιων αρχών να ικανοποιήσουν τα αιτήματα οκτώ απεργών πείνας που κρατούνται στις βρετανικές φυλακές γιατί είναι μέλη της οργάνωσης Palestine Action, που έχει τεθεί «εκτός νόμου».

Ανοίγει πρεσβεία του Ισραήλ στα Νησιά Φίτζι

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντόν Σάαρ ανακοίνωσε χτες ότι το Ισραήλ θα ανοίξει πρεσβεία στα νησιά Φίτζι το 2026, αφού το νησιωτικό κράτος του Ειρηνικού εγκαινίασε την πρεσβεία του στην Ιερουσαλήμ τον Σεπτέμβριο.

Εκτός από τα Φίτζι πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ διαθέτουν οι ΗΠΑ, η Γουατεμάλα, η Ονδούρα, το Κόσοβο, η Παπούα Νέα Γουινέα και η Παραγουάη.

Το Ισραήλ προσάρτησε την Ανατολική Ιερουσαλήμ στον πόλεμο του 1967, ωστόσο η πόλη παραμένει κατεχόμενη και δεν αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ.