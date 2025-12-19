ΗΠΑ - ΣΥΡΙΑ

Ψηφίστηκε και από τη Γερουσία η άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας

Την πλήρη άρση των κυρώσεων που είχαν επιβάλει επί δεκαετίες οι ΗΠΑ στη Συρία ενέκρινε η ομοσπονδιακή Γερουσία με 77 ψήφους υπέρ έναντι 20 κατά. Με την απόφαση αυτή άνοιξε τον δρόμο για ξένες επενδύσεις και μπίζνες των ΗΠΑ και άλλων ιμπεριαλιστικών χωρών με την κυβέρνηση τζιχαντιστών του Σύρου «μεταβατικού» «Προέδρου» Αχμεντ αλ Σαράα πάνω στα αποκαΐδια ενός πολέμου που κράτησε περίπου μιάμιση δεκαετία.

Μεταξύ των κυρώσεων που αποσύρθηκαν ήταν ο περιβόητος «Νόμος Καίσαρα» του 2019, που είχε προκαλέσει μεγάλες οικονομικές ζημιές στην οικονομία και στον λαό της Συρίας και είχε επιβληθεί στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Προέδρου Τραμπ.

Την περασμένη βδομάδα, η άρση των κυρώσεων έναντι της Συρίας είχε εγκριθεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ως εκ τούτου απομένει τυπικά η υπογραφή του νομοσχεδίου από τον Πρόεδρο Τραμπ για να γίνει και επίσημα νόμος.

Η εξέλιξη προκάλεσε την ικανοποίηση του Σύρου υπουργού Εξωτερικών Ασαντ αλ Σμπάνι, που εκτίμησε πως ανοίγει «νέους ορίζοντες για τη συνεργασία και την εταιρική σχέση» ανάμεσα στη Συρία και άλλες χώρες.