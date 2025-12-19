ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Χαλαρώνουν οι κανόνες για τις απολύσεις εργαζομένων

Νομοσχέδιο που διευκολύνει περισσότερο τις ατομικές απολύσεις κατατέθηκε προ ημερών στο φινλανδικό κοινοβούλιο. Σύμφωνα με αυτό οι εργοδότες δεν θα χρειάζεται πλέον να επιδεικνύουν «βάσιμο λόγο» για να απολύσουν έναν εργαζόμενο, αλλά ένας «εύλογος λόγος» θα είναι αρκετός.

Ο νόμος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2026 και θα ισχύει για εργαζόμενους τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξαιρουμένων των μόνιμων θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα.

Ο Αρτο Σατόνεν, πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Ισότητας του Κοινοβουλίου και πρώην υπουργός Απασχόλησης, επιβεβαίωσε ότι η επιτροπή υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της τετρακομματικής κυβέρνησης (Κόμμα Εθνικού Συνασπισμού, Κόμμα Φινλανδών, Σουηδικό Λαϊκό Κόμμα, Χριστιανοδημοκράτες), υπό τον πρωθυπουργό Πέτερι Ορπο.

Η μεταρρύθμιση δεν θα επηρεάσει τις μαζικές απολύσεις που γίνονται για μείωση του εργασιακού «κόστους», που προκύπτουν από πλεονασμούς ή διαρθρωτικές αλλαγές, ούτε θα αλλάξει τις διαδικασίες απόλυσης δημοσίων υπαλλήλων.

Μάλιστα η Επιτροπή καλεί τις μελλοντικές κυβερνήσεις να αξιολογήσουν το όριο απόλυσης για τους δημόσιους υπαλλήλους, ώστε να αποφευχθεί η νομική ...«ανισότητα» μεταξύ των εργαζομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Σε κάθε περίπτωση ο νέος νόμος περί απολύσεων ευνοεί τους εργοδότες και αυξάνει την αβεβαιότητα για τους εργαζόμενους, ενώ αναμένεται να έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στις δημόσιες υπηρεσίες Υγείας, στην Εκπαίδευση και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρθηκαν στο φινλανδικό κοινοβούλιο, περίπου 12.400 άτομα απολύονται κάθε χρόνο στη Φινλανδία για προσωπικούς λόγους και άλλα 14.600 κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.