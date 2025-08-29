ΣΥΡΙΑ - ΛΙΒΑΝΟΣ - ΥΕΜΕΝΗ

Νέες ισραηλινές επιθέσεις από τον Νότιο Λίβανο έως τα περίχωρα της Δαμασκού

Μπουρλότο σε όλη τη Μέση Ανατολή βάζει το ισραηλινό κράτος - δολοφόνος, με τις «πλάτες» των ευρωατλαντικών συμμάχων του, εξαπολύοντας νέες επιθέσεις σε Συρία, Λίβανο και Υεμένη, παράλληλα με το μακελειό στη Γάζα.

Σε αυτό το πλαίσιο, κλιμακώνονται οι χερσαίες και εναέριες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στο συριακό έδαφος, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Σύρου τζιχαντιστή «προέδρου» Αχμεντ αλ Σαράα πως είναι προχωρημένες οι συζητήσεις με το Ισραήλ για ένα «σύμφωνο ασφάλειας» στη βάση παλιότερης συμφωνίας του 1974.

Αργά προχτές βράδυ, δεκάδες κομάντος του ισραηλινού στρατού παραβίασαν για πολλοστή φορά τα σύνορα της Συρίας και άρχισαν να κάνουν εφόδους και εκτεταμένες επιχειρήσεις σε περίχωρα της Δαμασκού, στα οποία είχαν επιχειρήσει και βομβαρδίσει την Τρίτη σκοτώνοντας 6 έως 8 Σύρους στρατιώτες, συλλαμβάνοντας και ανακρίνοντας πολίτες και κατάσχοντας ποσότητες όπλων.

Η νέα επιχείρηση των Ισραηλινών κομάντος έγινε με την υποστήριξη ελικοπτέρων και μαχητικών της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, που βομβάρδισαν εκ νέου περίχωρα της Δαμασκού.

Ο στόχος και οι λεπτομέρειες της νέας επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στη Νότια Συρία δεν ανακοινώθηκαν άμεσα. Δύο αξιωματούχοι του συριακού στρατού ανέφεραν σε διεθνή πρακτορεία πως μία μονάδα του ισραηλινού στρατού πραγματοποίησε από αέρος επιχείρηση «σε στρατηγικής σημασίας κορυφή λόφου (σ.σ. κοντά στο Τζάμπαλ Μανία όπου επί κυβέρνησης Ασαντ υπήρχε μία σημαντική αεροπορική βάση και τώρα παραμένουν τζιχαντιστές του «νέου» συριακού στρατού) νοτιοδυτικά της Δαμασκού» επί δύο ώρες προτού αποχωρήσει.

Αργότερα χτες το απόγευμα, πληροφορίες του σαουδαραβικού δικτύου «Al Hadath» ανέφεραν ότι στόχος της επιχείρησης των Ισραηλινών κομάντος ήταν η κατάσχεση «μυστικού, ευαίσθητου εξοπλισμού» που είχαν εγκαταστήσει τουρκικές δυνάμεις στα περίχωρα της Δαμασκού με στόχο την «παρακολούθηση της κίνησης» ισραηλινών στρατευμάτων στην περιοχή. Πηγή του ισραηλινού στρατού που μίλησε στο δίκτυο τόνισε πως η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει προειδοποιήσει πολλές φορές την κυβέρνηση της Δαμασκού πως «η ευθυγράμμιση με την Αγκυρα ισοδυναμεί με παιχνίδι με τη φωτιά».

Το βράδυ της Πέμπτης ο Νετανιάχου παραδέχθηκε για πρώτη φορά τα παζάρια που έχει ξεκινήσει με την κυβέρνηση των τζιχαντιστών του προέδρου Σαράα στη Συρία, λέγοντας πως επιδιώκουν να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία και ένας ανθρωπιστικός διάδρομος που θα οδηγεί σε μια πόλη της περιοχής, οι περισσότεροι κάτοικοι της οποίας είναι Δρούζοι. Ο Νετανιάχου έκανε τη δήλωση στη συνάντηση με εκπροσώπους των Δρούζων στο Ισραήλ.

Επιθέσεις και στον Νότιο Λίβανο

Μπροστά στις νεότερες αντιδράσεις του ΥΠΕΞ της Δαμασκού, που καταδίκασε τον νέο γύρο ισραηλινών επιθέσεων στο συριακό έδαφος, ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς απάντησε πως νυχθημερόν ο στρατός λειτουργεί «σε όλες τις μάχιμες ζώνες».

Αυτό αποδείχθηκε στη συνέχεια έμπρακτα, καθώς χτες το μεσημέρι ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε με drone περιοχές του Νοτίου Λιβάνου με πρόσχημα «θέσεις της Χεζμπολάχ». Οι περισσότερες επιθέσεις αναφέρθηκαν στα ανατολικά περίχωρα της περιοχής Τζεζίν.

Ο δε στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ένας Λιβανέζος αξιωματικός και ένας στρατιώτης σκοτώθηκαν από έκρηξη ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους το οποίο συνετρίβη στα νότια, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ. Οι Λιβανέζοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν όταν εξερράγη το ισραηλινό drone το οποίο επιθεωρούσαν μετά την πτώση του στην περιοχή της Νακούρα.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μετά από πολυήμερα παζάρια, αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της θητείας της αποστολής κυανοκράνων του ΟΗΕ στον Νότιο Λίβανο (UNIFIL) για μία τελευταία χρονιά, έως τον Δεκέμβριο του 2026, με σκοπό τη σταδιακή απόσυρσή της.

Ο δε Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ μετέβη στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου, όπου συνάντησε τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι ενημερώνοντάς τον για σχέδια οικονομικών μεταρρυθμίσεων και για τη διαδικασία που αποσκοπεί στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και άλλων ένοπλων οργανώσεων στον Λίβανο, για την οποία ασκούν έντονες πιέσεις οι ΗΠΑ.

Νέες ισραηλινές επιδρομές στην Υεμένη

Περισσότερες από 10 αεροπορικές επιδρομές πραγματοποίησαν χτες το απόγευμα ισραηλινά αεροπλάνα στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σανάα.

Η στιγμή της επίθεσης συνέπεσε με διάγγελμα του Σαγιέντ Αμπντούλ Μαλίκ αλ-Χούθι, ηγέτη του Κινήματος Ανσάρ Αλλάχ (γνωστοί ως Χούθι), σχετικά με τη στρατηγική αξία και τις προόδους των στρατιωτικών συστημάτων τους κατά τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drone κατά του Ισραήλ, για τις οποίες δηλώνουν ότι γίνονται σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Ο ηγέτης του κινήματος κάλεσε στη συνέχεια τον λαό της χώρας να συμμετάσχει σήμερα σε συλλαλητήριο «ενός εκατομμυρίου ανθρώπων» για την υποστήριξη «του Ισλάμ, του Κορανίου και των Παλαιστινίων».

Την περασμένη Κυριακή το Ισραήλ είχε κάνει νέα μαζική επιδρομή στην πρωτεύουσα της Υεμένης, βομβαρδίζοντας μεταξύ άλλων συγκρότημα που στεγάζει το Προεδρικό Μέγαρο, δύο σταθμούς παραγωγής Ενέργειας και μια αποθήκη καυσίμων.