ΒΡΕΤΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ

«Πυροδότησαν» τον μηχανισμό επαναφοράς κυρώσεων στο Ιράν

Στηνπροχώρησαν χτες οι υπουργοί Εξωτερικών της, τηςκαι της(χώρες γνωστές ως Ε3), επιχειρώντας να κλιμακώσουν την πίεση έναντι της Τεχεράνης για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η απόφαση ανακοινώθηκε με κοινή επιστολή των υπουργών Εξωτερικών των τριών χωρών προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι οποίοι ανέφεραν πως σύμφωνα με «βάσιμες αποδείξεις» το Ιράν δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει με τη διεθνή συμφωνία του 2015.

Ζητούν έτσι την ενεργοποίηση του μηχανισμού «snapback» με τον οποίο ξεκινά μια διαδικασία 30 ημερών για την επαναφορά όλων των κυρώσεων που είχε επιβάλει ο ΟΗΕ και οι οποίες είχαν ανασταλεί πριν από 10 χρόνια όταν είχε υπογραφεί η διεθνής συμφωνία του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, την οποία σαμποτάρισαν οι ΗΠΑ αποχωρώντας τρία χρόνια αργότερα.

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ, Ζ. Ν. Μπαρό, σε σχετική ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ανέφερε ότι «το μέτρο αυτό δεν σηματοδοτεί το τέλος της διπλωματίας: Είμαστε αποφασισμένοι να εκμεταλλευτούμε αυτήν την περίοδο των 30 ημερών για να ξεκινήσουμε διάλογο με το Ιράν και να διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μ. Ρούμπιο, σε ανακοίνωσή του χαιρέτισε την απόφαση των Ε3, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον παραμένει ανοιχτή στον «απευθείας» διάλογο με το Ιράν «προκειμένου να βρεθεί μια ειρηνική και βιώσιμη λύση στο θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος».

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος Τύπου του γγ του ΟΗΕ δήλωσε ότι ο Αντ. Γκουτέρες ενημερώθηκε για την επιστολή που υπέβαλαν Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία σχετικά με το Ιράν και καλεί όλους τους συμμετέχοντες στη διεθνή συμφωνία του 2015 «να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης που θα διασφαλίσει τον ειρηνικό χαρακτήρα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και θα αποφέρει οικονομικά οφέλη στον λαό του Ιράν».

Ας σημειωθεί πως η ενεργοποίηση του μηχανισμού γίνεται λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τη λήξη της συμφωνίας, σε μια περίοδο που οι διπλωματικές προσπάθειες βρίσκονται σε οριακό σημείο, έπειτα από τις αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σήμερα σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ «κεκλεισμένων των θυρών».

Ανώτερος αξιωματούχος του Ιράν μιλώντας χτες στο πρακτορείο Reuters χαρακτήρισε την απόφαση των χωρών Ε3 «παράνομη και λυπηρή». Πρόσθεσε δε ότι η χώρα του «εξετάζει τις επιλογές της, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Οπλων». Και κατέληξε: «Η κίνηση αυτή είναι μια ενέργεια κατά της διπλωματίας, όχι μια ευκαιρία για αυτήν. (...) Το Ιράν θα συνεχίσει τη διπλωματία με την E3. (...) Δεν θα υποκύψει υπό πίεση».

Υπέρ της Τεχεράνης τοποθετήθηκε η Ρωσία, με τον αναπληρωτή πρεσβευτή της στον ΟΗΕ, Ντμ. Πολιάνσκι, να δηλώνει ότι το Παρίσι, το Λονδίνο και το Βερολίνο δεν διαθέτουν καμιά νομική βάση για να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό της επαναφοράς των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, καταγγέλλοντας «εκβιασμό».