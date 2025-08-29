ΗΠΑ

Φουντώνουν οι αντιπαραθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ με στελέχη FED και CDC

Εντείνονται οι «παρεμβάσεις» του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ και στελεχών της κυβέρνησής στις διοικήσεις «νευραλγικών» αμερικανικών κρατικών οργανισμών, αποτυπώνοντας και με αυτόν τον τρόπο τις εντεινόμενες ενδοαστικές αντιθέσεις στις ΗΠΑ.

Ετσι, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι αποπέμπει την Λίζα Κουκ, μέλος του ΔΣ της κεντρικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), ένταση πυροδοτεί η απόφαση του υπουργού Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος εμφανίζει αντιεμβολιαστικές θέσεις, να απολύσει την διευθύντρια της ομοσπονδιακής υπηρεσίας CDC (Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών) Σούζαν Μονάρεζ, επειδή μεταξύ άλλων «δεν ευθυγραμμιζόταν με την ατζέντα του Προέδρου που φέρει τίτλο "Κάντε την Αμερική Υγιή Ξανά"».

Η Μονάρεζ κατηγόρησε τον Κένεντι ότι προσπαθούσε να την διώξει, για να συνεχίσει να ασκεί πολιτική «που διακυβεύει τη ζωή εκατομμυρίων Αμερικανών».

Δικηγόροι της Μονάρεζ δήλωσαν ότι στοχοποιήθηκε επειδή αρνήθηκε να υποστηρίξει «αντιεπιστημονικές ντιρεκτίβες» και να απολύσει ειδικούς στον τομέα της Υγείας, ενώ πρόσθεσαν ότι η απόλυσή της ήταν παράνομη, επειδή «ως διορισμένη από τον Πρόεδρο, ως αξιωματούχος με τον διορισμό της επικυρωμένο από τη Γερουσία, μόνο ο ίδιος ο Πρόεδρος μπορεί να την απολύσει».

Χτες, στο μεταξύ, η Λίζα Κουκ κατέθεσε αγωγή ισχυριζόμενη ότι ο Ντ. Τραμπ δεν έχει την εξουσία να την απομακρύνει από τη θέση της στο ΔΣ της Fed. Η υπόθεση εκτιμάται ότι πιθανότατα θα καταλήξει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Εκπρόσωπος της Fed δήλωσε, πριν από την κατάθεση της αγωγής, ότι η τράπεζα θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση του δικαστηρίου.

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χτες πως απέλασε 7 μετανάστες στη Ρουάντα στα μέσα Αυγούστου, Ρουαντέζος αξιωματούχος διευκρίνισε πως πρόκειται για την πρώτη ομάδα που θα «φιλοξενηθεί» στη χώρα στο πλαίσιο συμφωνίας, στην οποία κατέληξε με την Ουάσιγκτον.