ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Χάθηκαν 250.000 θέσεις εργασίας σε έξι χρόνια

Η ύφεση στη γερμανική βιομηχανία επιταχύνεται, με σχεδόν 250.000 θέσεις εργασίας να έχουν χαθεί από το 2019, σύμφωνα με μελέτη της EY που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Οι γερμανικές βιομηχανικές επιχειρήσεις σημείωσαν έσοδα άνω των 533 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, μειωμένα κατά 2,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την EY, επικαλούμενη στοιχεία της επίσημης στατιστικής υπηρεσίας, ενώ είχε προηγηθεί μια πτώση 0,2% στο πρώτο τρίμηνο.

Ο αριθμός των απασχολούμενων στη γερμανική βιομηχανία μειώθηκε επίσης κατά 2,1% το δεύτερο τρίμηνο, σε 5,43 εκατ.

Σε σύγκριση με έξι χρόνια πριν, το εργατικό δυναμικό συρρικνώθηκε κατά 4,3%, με περίπου 245.500 θέσεις εργασίας να έχουν χαθεί από το 2019, ανέφερε η EY.

Η πιο απότομη πτώση στις θέσεις εργασίας παρατηρήθηκε στην αυτοκινητοβιομηχανία, με πτώση 6,7% το δεύτερο τρίμηνο. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 51.500 χαμένες θέσεις εργασίας σε ένα έτος.

Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από την Ασία, μια δαπανηρή μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα και υψηλούς δασμούς εισαγωγής από τις ΗΠΑ, με ομίλους όπως η Volkswagen, η Mercedes και ο προμηθευτής μηχανημάτων και εξαρτημάτων Continental να προχωρούν σε περικοπές θέσεων εργασίας.

Ενώ οι ΗΠΑ παραμένουν η σημαντικότερη ξένη αγορά για τα γερμανικά βιομηχανικά προϊόντα, οι εξαγωγές προς τη χώρα μειώθηκαν κατά 10% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ οι εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 14%.