Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Χάθηκαν 250.000 θέσεις εργασίας σε έξι χρόνια

Η ύφεση στη γερμανική βιομηχανία επιταχύνεται

Η ύφεση στη γερμανική βιομηχανία επιταχύνεται, με σχεδόν 250.000 θέσεις εργασίας να έχουν χαθεί από το 2019, σύμφωνα με μελέτη της EY που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Οι γερμανικές βιομηχανικές επιχειρήσεις σημείωσαν έσοδα άνω των 533 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, μειωμένα κατά 2,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την EY, επικαλούμενη στοιχεία της επίσημης στατιστικής υπηρεσίας, ενώ είχε προηγηθεί μια πτώση 0,2% στο πρώτο τρίμηνο.

Ο αριθμός των απασχολούμενων στη γερμανική βιομηχανία μειώθηκε επίσης κατά 2,1% το δεύτερο τρίμηνο, σε 5,43 εκατ.

Σε σύγκριση με έξι χρόνια πριν, το εργατικό δυναμικό συρρικνώθηκε κατά 4,3%, με περίπου 245.500 θέσεις εργασίας να έχουν χαθεί από το 2019, ανέφερε η EY.

Η πιο απότομη πτώση στις θέσεις εργασίας παρατηρήθηκε στην αυτοκινητοβιομηχανία, με πτώση 6,7% το δεύτερο τρίμηνο. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 51.500 χαμένες θέσεις εργασίας σε ένα έτος.

Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από την Ασία, μια δαπανηρή μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα και υψηλούς δασμούς εισαγωγής από τις ΗΠΑ, με ομίλους όπως η Volkswagen, η Mercedes και ο προμηθευτής μηχανημάτων και εξαρτημάτων Continental να προχωρούν σε περικοπές θέσεων εργασίας.

Ενώ οι ΗΠΑ παραμένουν η σημαντικότερη ξένη αγορά για τα γερμανικά βιομηχανικά προϊόντα, οι εξαγωγές προς τη χώρα μειώθηκαν κατά 10% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ οι εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 14%.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Εκκλήσεις για νέα αντιλαϊκά παζάρια στο όνομα της «επείγουσας κατάστασης»
Με βομβαρδισμούς, ισοπέδωση, εκτοπισμό και λιμό συνεχίζεται το έγκλημα στη Γάζα
 Νέες ισραηλινές επιθέσεις από τον Νότιο Λίβανο έως τα περίχωρα της Δαμασκού
 Φουντώνουν οι αντιπαραθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ με στελέχη FED και CDC
 Εξετάζει αύξηση δασμών σε κινεζικές εισαγωγές
«Πυροδότησαν» τον μηχανισμό επαναφοράς κυρώσεων στο Ιράν
 Νέα δίωξη σε βάρος του ηγέτη του CHP
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ