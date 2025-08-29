ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Με βομβαρδισμούς, ισοπέδωση, εκτοπισμό και λιμό συνεχίζεται το έγκλημα στη Γάζα

Τα βομβαρδιστικά, τα τεθωρακισμένα και οι μπουλντόζες του ισραηλινού κατοχικού στρατού συνεχίζουν το εγκληματικό τους έργο στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς το κράτος - δολοφόνος εντείνει το αιματοκύλισμα και το σχέδιο βίαιου εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται νυχθημερόν, με 71 Παλαιστίνιους να σκοτώνονται το τελευταίο 24ωρο, σε συνθήκες παράλληλης επιδείνωσης του λιμού, τα θύματα του οποίου αυξάνονται πλέον καθημερινά.

Τουλάχιστον 62.966 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 159.266 έχουν τραυματιστεί από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβρη του 2023.

Χτες εξάλλου ανακοινώθηκε ο θάνατος άλλων τεσσάρων ανθρώπων (τα δύο παιδάκια) από πείνα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων από λιμοκτονίας σε 317, εκ των οποίων τα 121 παιδιά.

Οι κάτοικοι της Πόλης της Γάζας αναφέρουν εντατικό βομβαρδισμό των ανατολικών και νότιων συνοικιών, ενώ κανένα κτίριο δεν έχει απομείνει όρθιο στη συνοικία Ζεϊτούν.

Το δε κράτος - δολοφόνος ισχυρίζεται προκλητικά ότι οι «κενές περιοχές» στην κεντρική και νότια Γάζα μπορούν να «φιλοξενήσουν» περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους Παλαιστίνιους που φεύγουν από την πόλη της Γάζας.

Στην πραγματικότητα, ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά συνεχώς και τις υποτιθέμενες «ασφαλείς ζώνες», ενώ πολλές από τις «κενές περιοχές» είναι κατεστραμμένες γειτονιές γεμάτες ερείπια, ισοπεδωμένες περιοχές εκτεθειμένες στα ισραηλινά πυρά, χωματερές κ.ο.κ.

Στο μεταξύ, λίγες μέρες μετά την απόφαση του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιερουσαλήμ και του Λατινικού Πατριαρχείου να παραμείνουν ο κλήρος και οι μοναχοί των δύο δογμάτων στην πόλη της Γάζας παρά τις εντολές εκκένωσης του ισραηλινού στρατού, η ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στην πόλη της Γάζας έλαβε εντολή «εκκένωσης» από τον κατοχικό στρατό.

Βάρβαρες επιθέσεις εποίκων στη Δυτική Οχθη

Στο μεταξύ στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη οι βάρβαρες επιθέσεις Εβραίων εποίκων σε βάρος Παλαιστινίων συνεχίζονται καθημερινά, με τις πλάτες του στρατού κατοχής.

Αίσθηση προκάλεσε χτες η αήθης επίθεση εποίκων σε ανάπηρο Παλαιστίνιο χωρικό που είχε ακρωτηριασμένο το ένα πόδι. Αφού τον έριξαν στο έδαφος χτυπώντας τον, μετά ανέλαβαν οι στρατιώτες να τον συλλάβουν, αντί να καταδιώξουν τους δράστες της επίθεσης.

Αλλη ομάδα Εβραίων εποίκων επιδόθηκε στη ζωοκλοπή σε χωριό της Βηθλεέμ, κλέβοντας πάνω από 300 πρόβατα από στάνη Παλαιστινίου, ενώ ο στρατός εισέβαλε σε έξι σχολεία της Χεβρώνας συλλαμβάνοντας τους... δασκάλους.

Συναντήσεις Ισραηλινών αξιωματούχων στην Ουάσιγκτον

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, οπότε πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο ευρεία σύσκεψη για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ, έφθασε στην Ουάσιγκτον και ο Ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, που διαχειρίζεται συνήθως θέματα που αφορούν τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία και ομήρους.

Ο Ντέρμερ άρχισε αμέσως συναντήσεις με στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, επιβεβαιώνοντας (σύμφωνα με χτεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Times of Israel») «το στενό επίπεδο συντονισμού» κινήσεων και αποφάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ.

Παράλληλα, στις ΗΠΑ βρίσκεται από την αρχή της βδομάδας και ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκιντόν Σάαρ, που είδε το βράδυ της Τετάρτης τον Αμερικανό ομόλογό του Μ. Ρούμπιο.

Ο Σάαρ ευχαρίστησε για μία ακόμη φορά δημόσια τις ΗΠΑ «για την υποστήριξή τους στο Ισραήλ», συζητώντας επίσης με τον Ρούμπιο ευρεία γκάμα θεμάτων, όπως το «θέμα του Ιράν» μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνη, τον «πόλεμο της Χαμάς στη Γάζα» και τη σύνοδο κορυφής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβρη στη Νέα Υόρκη (οπότε αρκετές «δυτικές» χώρες αναμένεται να ανακοινώσουν πως αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό Κράτος).

Ερωτηθείς εξάλλου σχετικά με την προοπτική Παλαιστινιακού Κράτους και τι θα προέβλεπε ένα τέτοιο σχέδιο, ο Σάαρ απάντησε προκλητικά λέγοντας ότι «δεν θα υπάρξει».

Διεθνείς αντιδράσεις

Το ίδιο διάστημα, στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη το Συμβούλιο Ασφαλείας συζήτησε για μία ακόμη φορά τη δραματική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τις 15 χώρες, οι 14 - πλην ΗΠΑ - εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, συμφωνώντας πως ο λιμός στη Γάζα είναι ανθρωπογενής και προκαλείται από το Ισραήλ, κάτι δηλαδή που δεν μπορεί να κρύψει πλέον ούτε η πιο απροκάλυπτη προπαγάνδα υπέρ του κράτους - δολοφόνου. Ζήτησαν επίσης άνευ όρων, βιώσιμη, μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα και απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων.

Επιπροσθέτως χτες ανακοινώθηκε πως εκατοντάδες μέλη και στελέχη του Γραφείου του Υπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φ. Τουρκ, ζήτησαν με κοινή επιστολή τους από τον τελευταίο να χαρακτηρίσει άμεσα τον πόλεμο στη Γάζα «πόλεμο γενοκτονίας».

Οι πάνω από 500 εργαζόμενοι και στελέχη της Υπατης Αρμοστείας τόνισαν πως ο ΟΗΕ έχει καθήκον να χαρακτηρίσει τη γενοκτονία, γιατί εάν συνεχίσει να το αποφεύγει, τότε «υποβαθμίζει την αξιοπιστία του ΟΗΕ και το ίδιο το σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Παράλληλα, επτά εμπειρογνώμονες της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατήγγειλαν τις «δια της βίας εξαφανίσεις» λιμοκτονούντων Παλαιστινίων, μεταξύ των οποίων και παιδιών, από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα, σε περιοχές όπου υπάρχουν κέντρα διανομής τροφίμων. Οι εμπειρογνώμονες κάλεσαν δε το Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως το ειδεχθές έγκλημα».

Στο μεταξύ, το ισραηλινό Κανάλι 12, επικαλούμενο πληροφορίες του ανταποκριτή στο Παρίσι, ανέφερε πως η Γαλλία σκέφτεται να ανοίξει πρεσβεία πιθανώς στη Ραμάλα της Δυτικής Οχθης όταν θα προχωρήσει στην αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους τον Σεπτέμβρη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Επίσης, χτες οι κυβερνήσεις Σουηδίας και Ολλανδίας κάλεσαν την ΕΕ να υιοθετήσει άμεσα κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ και της Χαμάς - στη γνωστή λογική της εξίσωσης του κατοχικού κράτους δολοφόνου με τις παλαιστινιακές οργανώσεις - με επιστολή που απέστειλαν τα υπουργεία Εξωτερικών αμφοτέρων χωρών στην επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής, Κ. Κάλας. Επιπλέον ζητούν την αναστολή του εμπορικού τμήματος της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ.

Στο μεταξύ, μπροστά στο πιθανό κύμα διαδοχικής αναγνώρισης του Παλαιστινιακού Κράτους τον Σεπτέμβριο από αρκετές «δυτικές» χώρες - οι περισσότερες από τις οποίες συνεχίζουν πολύμορφα τη στήριξη του ισραηλινού κράτους και τις μπίζνες με ισραηλινά μονοπώλια - η κυβέρνηση Νετανιάχου εξετάζει να κηρύξει επίσημα ως «αντίποινα» την προσάρτηση των παλαιστινιακών εδαφών της Δυτικής Οχθης.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου, ο υπουργός Αμυνας Ι. Κατς και ο επικεφαλής του στρατού Εγιάλ Ζαμίρ καταδίκασαν τον γνωστό αρθρογράφο της ισραηλινής εφημερίδας «Haaretz», Γκιντόν Λεβί, επειδή αποκάλεσε τον αρχηγό της Κεντρικής Διοίκησης του στρατού, υποστράτηγο Αβί Μπλουθ, «στρατηγό της αιματοχυσίας», «uberkommandant» και «εγκληματία πολέμου». Οι τρεις κατά τη συνήθη τακτική κατηγόρησαν τον αρθρογράφο για... «υποκίνηση αντισημιτισμού»!

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι δήλωσε χτες πως οι προσπάθειες του Καΐρου και της Ντόχα για εκεχειρία στη Γάζα δεν σταματούν, «παρά την ατυχή έλλειψη απάντησης της ισραηλινής πλευράς και της αμετακίνητης θέσης της» (για την τελευταία πρόταση των μεσολαβητών).