ΤΟΥΡΚΙΑ

Νέα δίωξη σε βάρος του ηγέτη του CHP

Νέα εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε στην Τουρκία κατά του ηγέτη του σοσιαλδημοκρατικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, με την κατηγορία ότι προσέβαλε και απείλησε δημόσιο αξιωματούχο, μετά τις επικριτικές δηλώσεις που έκανε για τη σύλληψη του δημάρχου Πέρα στις 15 Αυγούστου (στο πλαίσιο ερευνών για «διαφθορά»).

Τότε ο Οζέλ είχε καταφερθεί ενάντια στον γενικό εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ, κάνοντας λόγο για «συμμορία» και «μαύρη κηλίδα», χρησιμοποιώντας ακόμα και διατυπώσεις όπως ότι θα του «σπάσει το κεφάλι».

Είχε προηγηθεί αγωγή του Τούρκου Προέδρου Ρ. Τ. Ερντογάν κατά του Οζέλ, από τον οποίο ζήτησε αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Τους τελευταίους μήνες οι τόνοι μεταξύ του κυβερνώντος ΑΚΡ και του CHP υψώνονται σταθερά, με φόντο πυκνές ενδοαστικές διεργασίες στη χώρα, όπως δείχνουν και οι διαβουλεύσεις που ξεκίνησαν για το Κουρδικό, μετά από την αυτοδιάλυση και την έναρξη αφοπλισμού του ΡΚΚ.

Ο 43χρονος γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, Ακίν Γκιουρλέκ (που ο Οζέλ έχει αποκαλέσει «πλανόδια γκιλοτίνα»), ως δικαστής αρχικά και ως εισαγγελέας μετά, έχει αναμειχθεί σημαντικά σε μια σειρά δίκες και διώξεις σε βάρος στελεχών της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων και ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Τις εντεινόμενες διεργασίες δείχνουν και μετατοπίσεις, όπως αυτές που ανακοινώθηκαν στα μέσα του Αυγούστου προς το ΑΚΡ, εκλεγμένων σε δημοτικά συμβούλια με τη στήριξη του CHP αλλά και του φιλελεύθερου IYI.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται και η δήμαρχος (από το 2009) Αϊδινίου, Ουζλέμ Τσερτσίογλου, που δήλωσε πως «παρά τις επαναλαμβανόμενες αναζητήσεις λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εντός του CHP, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πετύχουμε λύση». Η ηγεσία του CHP κατηγόρησε την Τσερτσίογλου ότι υπέκυψε σε απειλές και το ΑΚΡ ότι αναπτύσσει μια επιχείρηση τρομοκράτησης ενάντια σε μέλη και στελέχη του.

Αρνήθηκαν συνάντηση Ευρωπαίων δημάρχων με Ιμάμογλου

Στο μεταξύ, την αντίδρασή τους για την άρνηση του τουρκικού υπουργείου Δικαιοσύνης να τους επιτρέψει να δουν τον φυλακισμένο και αποπεμφθέντα δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, εξέφρασαν δήμαρχοι ευρωπαϊκών πόλεων που μετέχουν στα δίκτυα «Eurocities» και «B40» (που δηλώνουν «ενωμένοι δήμαρχοι για την Υπεράσπιση της Δημοκρατίας») και ζήτησαν να του απονείμουν το «Ειδικό Βραβείο Δημοκρατίας».

Οι δήμαρχοι - μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος Αθήνας, Χ. Δούκας - συγκεντρώθηκαν έξω από τις φυλακές Σηλυβρίας όπου κρατείται ο Ιμάμογλου, δηλώνοντας ότι η πρωτοβουλία τους ξεκίνησε από το «πολύ σαφές καθήκον» για ανάπτυξη και υπεράσπιση της «τοπικής δημοκρατίας».