ΜΕΞΙΚΟ

Εξετάζει αύξηση δασμών σε κινεζικές εισαγωγές

Να αυξήσει τους δασμούς στην Κίνα σχεδιάζει το Μεξικό, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg, με φόντο σχετικές διαρκείς «παροτρύνσεις» και των ΗΠΑ.

Μάλιστα η αμερικανική κυβέρνηση έχει εκφράσει και ενθουσιασμό για σχέδια που έχουν διατυπωθεί στον νότιο γείτονά τους περί δημιουργίας «Φρουρίου Βόρειας Αμερικής» («Fortress North America»), για να «αντιμετωπιστεί» η πλημμύρα των κινεζικών εισαγωγών, αλλά και με στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη των εμπορικών και μεταποιητικών δεσμών ανάμεσα σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Το Bloomberg επικαλείται μεξικανικές πηγές σύμφωνα με τις οποίες οι αυξήσεις σε δασμούς κινεζικών εισαγωγών θα εστιάσουν κυρίως σε αυτοκίνητα, υφάσματα και πλαστικά, για να προστατεύσουν τις «εγχώριες επιχειρήσεις από τον κινεζικό ανταγωνισμό», ενώ δεν αποκλείεται αντίστοιχη αύξηση να δρομολογηθεί και για εισαγωγές από άλλες ασιατικές χώρες.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν χτες στη δημοσιότητα κρατικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, η αμερικανική οικονομία εμφάνισε το β' τρίμηνο του 2025 ρυθμό ανάπτυξης κατά 3,3%, από 3% που αναμενόταν αρχικά.

Δασμοί «αντιντάμπινγκ» από τις ΗΠΑ

Ολα αυτά ενώ το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου ενέκρινε την επιβολή δασμών «αντιντάμπινγκ» (ως «αντίποινα» σε κρατικές παρεμβάσεις άλλων χωρών που θεωρούνται «αθέμιτες») και αντιστάθμισης άλλων δασμών σε 10 χώρες, μετά από έρευνες σχετικά με προϊόντα από ανθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα.

Οι αποφάσεις αφορούν εισαγωγές αξίας 2,9 δισ. δολαρίων από χώρες που περιλαμβάνουν και στενούς εταίρους των ΗΠΑ, όπως Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδά, Μεξικό, Κάτω Χώρες, Νότια Αφρική, Ταϊβάν, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Βιετνάμ.

Ο ανθεκτικός στη διάβρωση χάλυβας χρησιμοποιείται για την κατασκευή αυτοκινήτων, συσκευών και κτιρίων, ανέφερε το υπουργείο. Ο αρμόδιος για το διεθνές εμπόριο υφυπουργός William Kimmitt είπε ότι πρόκειται για ενέργεια υπεράσπισης των συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού των αμερικανικών εταιρειών.