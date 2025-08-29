ΓΑΛΛΙΑ - ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΠΑΪΡΟΥ

Εκκλήσεις για νέα αντιλαϊκά παζάρια στο όνομα της «επείγουσας κατάστασης»

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Φρ. Μπαϊρού, δήλωσε προχτές έτοιμος να παλέψει «σαν σκύλος» για να αποτρέψει τη διαφαινόμενη κατάρρευση της κυβέρνησής του, ενόψει της διαδικασίας στις 8 Σεπτέμβρη για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση, με φόντο τις νέες περικοπές δεκάδων δισ. ευρώ που μεθοδεύονται από το σχέδιο προϋπολογισμού, αλλά και την πολεμική προετοιμασία που «φουντώνει» και από το Παρίσι, με κοινό παρονομαστή την προσπάθεια διασφάλισης των γαλλικών μονοπωλιακών συμφερόντων εν μέσω μεγάλης όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μπαϊρού είπε ότι την επόμενη βδομάδα θα καλέσει σε συζήτηση όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, δηλώνοντας έτοιμος «να ξεκινήσουν όλες οι απαραίτητες διαπραγματεύσεις» με «προϋπόθεση» για τη «σημασία της προσπάθειας» να υπάρξει συμφωνία για τον νέο προϋπολογισμό.

«Συμφωνούμε πάνω στη σοβαρότητα που έχει η επείγουσα (αυτή) κατάσταση; (...) Μένουν 12 μέρες, είναι πολλές για να μιλήσουμε» είπε, καθώς διακινούνται σενάρια για την πιθανότητα να αναζητηθεί νέο κυβερνητικό σχήμα με (πιθανώς) άλλη διακομματική σύνθεση ή άλλον επικεφαλής.

Από τη μεριά της, τόσο η ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» των Λεπέν - Μπαρντελά όσο και οι σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις «Ανυπότακτη Γαλλία» (FI) - Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) - Οικολόγοι (EELV) - έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση, προσπαθώντας ταυτόχρονα να κρύψουν την αντιλαϊκή στρατηγική ταύτισή τους.

Ο ηγέτης της FI, Ζαν Λυκ Μελανσόν, απέρριψε την πρόσκληση Μπαϊρού, κατηγορώντας τον για «λαϊκιστικό λόγο» και «επιχείρηση διάσωσης» που σκηνοθετεί, ενώ ο επικεφαλής του PS, Ολιβιέ Φορ, επέρριψε «απερισκεψία» στην κυβέρνηση Μπαϊρού. Η ηγέτιδα των Οικολόγων, Μαρίν Τοντελιέ, αναρωτήθηκε «γιατί τους προσκαλεί σε συζήτηση». Η δε Λεπέν είπε «κύριε πρωθυπουργέ, αφήσατε πολλές ευκαιρίες να χαθούν για τη διαμόρφωση ενός προϋπολογισμού ωφέλιμου για τους Γάλλους (...) Η σελίδα τώρα έχει γυρίσει».

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρντ, μιλώντας σε εκδήλωση της Ενωσης των μεγαλοβιομηχάνων (Medef), εμφανίστηκε «καθησυχαστικός» για τα ζητούμενα του κεφαλαίου, διαβεβαιώνοντας ότι «η χώρα μπορεί να παραμείνει σε τροχιά με τα σχέδια μείωσης του χρέους, παρά την προοπτική κατάρρευσης της κυβέρνησης στις αρχές του επόμενου μήνα». Πρόσθεσε δε ότι «είναι σημαντικό να εξαλειφθούν αυτές οι αβεβαιότητες το συντομότερο δυνατό», υποστηρίζοντας ότι «εκείνη τη στιγμή η διαφορά επιτοκίων με τη Γερμανία και το κόστος του χρέους μας θα μειωθούν». Κατέληξε ακόμα ότι «όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, θα συνεχίσουμε να καταρτίζουμε τον προϋπολογισμό για το 2026».

Δημοσκόπηση του Ifop (26/8) καταγράφει ότι περίπου το 63% των Γάλλων επιθυμούν να διαλυθεί η Βουλή και να διεξαχθούν νέες εκλογές. Ακόμα, το 51% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι ο Μακρόν δεν θα διαλύσει τη Βουλή.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Goldman Sachs εκτιμά πως οι εξελίξεις προσθέτουν μεγαλύτερο πολιτικό και οικονομικό κίνδυνο καθώς και σημαντική αβεβαιότητα στα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τη Γαλλία, ενώ αναλυτές της τονίζουν πως επιβεβαιώνεται πόσο ευάλωτη είναι η Γαλλία αλλά και η ΕΕ ευρύτερα, δεδομένης της εύθραυστης δημοσιονομικής κατάστασης ορισμένων οικονομιών.

Σύμφωνα με το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τα σχέδια μείωσης του γαλλικού ελλείμματος (από 5,4% φέτος σε 4,6% το 2026) φαίνονται υπερβολικά φιλόδοξα καθώς νέοι γύροι επαφών για το σχέδιο προϋπολογισμού θα αφήσουν περιθώρια σε «παραχωρήσεις» που ίσως προκαλέσουν αυξημένο έλλειμμα, το οποίο η Goldman πιστεύει ότι το νέο έτος θα κινηθεί στο 5,2% του ΑΕΠ.

Αρχές Σεπτέμβρη πολλοί αναμένουν νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας, ενώ το «επιχειρηματικό κλίμα» αναμένεται να επιβαρύνει η αυξανόμενη πολιτική αστάθεια. Αν ο Μακρόν διορίσει νέο πρωθυπουργό θα είναι ο πέμπτος μέσα σε τέσσερα χρόνια, ενώ αν προκηρυχτούν νέες πρόωρες βουλευτικές εκλογές θα είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια.