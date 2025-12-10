ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

Καταψήφισαν πρόταση της ΔΑΣ για απεργία

Η τελευταία συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ πριν από το 39ο Συνέδριό της που ξεκινά σήμερα, πραγματοποιήθηκε χτες, όπου το αρραγές μέτωπο των παρατάξεων ΔΑΚΕ και ΔΗΣΥΠ (ΠΑΣΚΕ) έδειξε ότι αυτό που πραγματικά επιδιώκει είναι η ΑΔΕΔΥ να συνεχίζει να αποτελεί μοχλό στήριξης των αντιλαϊκών πολιτικών, ενάντια στα συμφέροντα και τις ανάγκες των εργαζομένων.

Επάξια στάθηκε δίπλα τους η ΕΑΕΚ (παράταξη του «όλου» ΣΥΡΙΖΑ), απορρίπτοντας μαζί με ΔΑΚΕ και ΔΗΣΥΠ την πρόταση της ΔΑΣ για απεργία στις 16 Δεκέμβρη, ενώ απέφυγε να διατυπώσει σαφή θέση για ζητήματα που αφορούν στη νομιμοποίηση αντιπροσώπων.

Η ΔΑΣ κατήγγειλε ότι ορισμένοι αντιπρόσωποι αναδείχθηκαν μέσα από διαδικασίες που σημειώθηκαν παραλείψεις, ενάντια στα όσα προβλέπουν τα καταστατικά των συνδικαλιστικών οργανώσεων και οι αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ.

Ακόμα, η ΔΑΣ κατέθεσε πρόταση να κηρύξει η ΑΔΕΔΥ 24ωρη απεργία στις 16 Δεκέμβρη. Τις μέρες εκείνες, σημείωσε, θα συζητείται ο κρατικός προϋπολογισμός του πολέμου, της φορολεηλασίας και της φτώχειας σε βάρος του λαού, των εργαζομένων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, σημείωσε την ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτη αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών ενάντια στο ξεκλήρισμά τους, ο οποίος βρίσκεται σε φάση κλιμάκωσης, με τα μπλόκα να αυξάνονται και να δυναμώνουν.

Και οι τρεις παρατάξεις, ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΠ και ΕΑΕΚ, απέρριψαν την πρόταση για απεργία. Ο εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ είπε ότι δεν θα κάνουνε απεργία «επειδή έδωσε γραμμή το ΠΑΜΕ», ο εκπρόσωπος της ΔΗΣΥΠ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει χρόνος για την προετοιμασία της, το ίδιο ο εκπρόσωπος της ΕΑΕΚ.

Σε ό,τι αφορά τους αντιπροσώπους, ΔΑΚΕ και ΔΗΣΥΠ στήριξαν τη συμμετοχή όσων αναδείχθηκαν από διαδικασίες με σοβαρές παραλείψεις, σε μια προφανή προσπάθεια να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους. Για να δικαιολογήσουν τη θέση τους, πρόβαλαν αστήρικτους ισχυρισμούς, όπως «δεν πειράζει που έγινε ηλεκτρονική ψηφοφορία χωρίς την παρουσία από την αρχή δικαστικού αντιπροσώπου», «μπορούν να γίνουν δεκτά αποτελέσματα χωρίς καταστάσεις ψηφισάντων, αφού έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχαν ενστάσεις» και άλλα παρόμοια!

Από την τοποθέτηση του επικεφαλής της ΕΑΕΚ, το μόνο που έγινε κατανοητό είναι ότι τα όσα αναφέρονται είναι παρατυπίες που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αποκλεισμό αντιπροσώπων και ότι επιφυλάσσεται μόνο για ένα ζήτημα που έχει ανακύψει σε μια Ομοσπονδία, χωρίς όμως και για αυτό να πάρει σαφή θέση...