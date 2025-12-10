ΛΑΡΚΟ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ - ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ Β. ΕΥΒΟΙΑΣ

Απολυμένοι και εργαζόμενοι διεκδικούν μέτρα για την επιβίωσή τους

Αποφασιστική συνέχεια στον αγώνα για τη διασφάλιση του εισοδήματός τους και την επιβίωση των οικογενειών τους δίνουν οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, μαζί με τους ρετσινάδες και δασεργάτες της Βόρειας Εύβοιας, διεκδικώντας έκτακτη οικονομική ενίσχυση, απορρόφησή τους στους φορείς που εργάζονται σήμερα, αυξήσεις στις αποδοχές και δικαιώματα.

Τα σωματεία τους, με κοινή τους επιστολή προς όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία, ζητούν άμεσα ορισμό συνάντησης, κοινοποιώντας παράλληλα τα αιτήματά τους. Την ίδια στιγμή οι δασεργάτες στα προγράμματα αποκατάστασης του καμένου δάσους της Βόρειας Εύβοιας, με απόφαση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, προχωρούν την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη σε 24ωρη απεργία, με άμεσο αίτημα την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τις γιορτές.

Να σημειώσουμε ότι οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και οι κατεστραμμένοι από την πυρκαγιά του 2021 ρετσινάδες και δασεργάτες της Βόρειας Εύβοιας, ζουν τα τελευταία χρόνια τις οικογένειές τους με το πενιχρό εισόδημα από τα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), το οποίο μάλιστα υπολείπεται ακόμα και του κατώτατου μισθού. Προγράμματα που κέρδισαν μέσα από σκληρό αγώνα και κινητοποιήσεις, τα οποία ωστόσο φτάνουν στο τέλος τους, χωρίς μάλιστα να έχουν ενταχθεί όλοι οι συνάδελφοί τους.

Σε κοινή συνεδρίαση που πραγματοποίησαν τα Σωματεία τους στο τέλος Νοέμβρη στη Χαλκίδα, αποφάσισαν να συντονίσουν τον αγώνα τους. Οπως τονίζουν τα Σωματεία στο αίτημα συνάντησης προς τα αρμόδια υπουργεία, τόσο οι απολυμένοι σε ΛΑΡΚΟ και Σκαραμαγκά, όσο και οι δασεργάτες της Βόρειας Εύβοιας καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ΟΤΑ, των δασαρχείων και των άλλων φορέων του Δημοσίου που εργάζονται, ενώ επισημαίνουν ότι η συνέχιση των προγραμμάτων απασχόλησης θα συμβάλει στο να μην ερημώσουν ολόκληρες περιοχές.

Υπενθυμίζουν επίσης ότι η κυβέρνηση «δεν έχει ανακοινώσει το τι θα κάνει με τη ΛΑΡΚΟ, η οποία σε αυτήν τη φάση λεηλατείται με ευθύνη της κυβέρνησης. Στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά ο νέος ιδιοκτήτης δεν απορρόφησε τους απολυμένους, επιβεβαιώνοντας ότι ιδιωτικοποιήσεις και επενδυτές σημαίνει απαξίωση, ισοπέδωση εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων, ανεργία. Τα απαραίτητα έργα και παρεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν πλήρης τα δάση της Εύβοιας περπατούν με πολύ αργούς ρυθμούς».