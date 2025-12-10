ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Οι καταγγελίες των σωματείων επιβεβαιώνουν την οριακή λειτουργία

Eurokinissi

Στον «Ευαγγελισμό»

Χωρίς τέλος είναι οι ελλείψεις και τα προβλήματα στο δημόσιο σύστημα Υγείας, εξαιτίας της διαχρονικής αντιλαϊκής πολιτικής, που καταδικάζει τους υγειονομικούς σε άθλιες συνθήκες δουλειάς και τους ασθενείς σε μεγάλη ταλαιπωρία, με το χέρι διαρκώς στην τσέπη. Οι καταγγελίες των σωματείων που φτάνουν στον «Ριζοσπάστη» είναι ενδεικτικές για τις συνέπειες που έχει η βάρβαρη πολιτική της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της Υγείας.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας - ανοιχτή Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε τις προηγούμενες μέρες το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ενάντια στις απολύσεις δεκάδων παρατασιακών ειδικευόμενων γιατρών.

Το γεγονός κατήγγειλε στη συνέλευση η γραμματέας του Σωματείου, Τ. Ευαγγελοπούλου, και ακολούθησαν παρεμβάσεις από δεκάδες αγανακτισμένους νέους γιατρούς. Στην παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε αργότερα στη διοίκηση, το Σωματείο προανήγγειλε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέχρι να σταματήσει το πογκρόμ απολύσεων.

Ομως τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ, αφού οι υγειονομικοί των απογευματινών χειρουργείων είναι απλήρωτοι από τον περασμένο Μάη. «Ο μόνος στόχος του υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης ήταν και είναι να περάσει πάση θυσία την πολιτική που μετατρέπει την Υγεία σε ακόμα πιο ακριβό εμπόρευμα και τα νοσοκομεία σε μαγαζιά ΑΕ, όπου οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν για να έχουν προτεραιότητα», τονίζει το Σωματείο και προσθέτει: «Αποδείχθηκε περίτρανα ότι το συγκεκριμένο μέτρο ούτε τις λίστες αναμονής μείωσε (σχεδόν 1.000 ασθενείς περιμένουν στις λίστες του νοσοκομείου για να χειρουργηθούν), ούτε βέβαια τις απολαβές του λεηλατημένου εισοδήματός μας αναπλήρωσε».

Στο ΠΑΓΝΗ

Το Σωματείο απαιτεί: Αμεση καταβολή όλων των δεδουλευμένων στους νοσηλευτές και στο κάθε ειδικότητας προσωπικό που εργάστηκε στα απογευματινά χειρουργεία. Κατάργηση των απογευματινών επί πληρωμή χειρουργείων τώρα. Ανοιγμα όλων των κλειστών χειρουργικών αιθουσών (λειτουργούν έως 15 από τις 23) με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Αύξηση των μισθών τουλάχιστον κατά 20%, επαναφορά 13ου - 14ου μισθού. Ενταξη του υγειονομικού προσωπικού στα ΒΑΕ χωρίς επασφάλιστρο.

Σε τρίωρη στάση εργασίας τη Δευτέρα 15 Δεκέμβρη, συγκέντρωση στις 8 π.μ. στο αμφιθέατρο και στη συνέχεια παράσταση διαμαρτυρίας στην 7η ΥΠΕ καλεί το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, ενάντια στην εντατικοποίηση, στους πετσοκομμένους μισθούς, στην εργασιακή ομηρία για δεκάδες χιλιάδες συμβασιούχους. Ενάντια στην ταλαιπωρία και την οικονομική αιμορραγία των ασθενών, στις ιδιωτικοποιήσεις, στις ΣΔΙΤ, στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Οπως καταγγέλλει το Σωματείο, τα κενά σε ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό δεν καλύπτονται με «εντέλλεσθε», με μετακινήσεις από νομό σε νομό, με προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα, με διπλοβάρδιες. «Τα κενά καλύπτονται μόνο με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν καλύπτονται με την καταπάτηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων», αναφέρει και διεκδικεί: Καμία συγχώνευση, καμία περαιτέρω υποβάθμιση του Νοσοκομείου. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ενταξη του συνόλου των υγειονομικών στα ΒΑΕ. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Στο Αγρίνιο

Να ανακληθεί άμεσα η απαράδεκτη απόφαση της 6ης ΥΠΕ για τη μετακίνηση γιατρού της ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, που αντιμετωπίζει σωρεία ελλείψεων προσωπικού, σε αυτό της Ζακύνθου (επίσης σοβαρά υποστελεχωμένο), αλλά και να ολοκληρωθεί με κατεπείγουσες διαδικασίες η πρόσληψη επικουρικής παιδιάτρου στο πρώτο, απαιτεί η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Νομού Αιτωλοακαρνανίας (ΕΙΝΝΑΑ).

Με τη γνωστή τακτική που μετατρέπει τους γιατρούς σε ...νομάδες για να «μπαλώνουν» κενά στα νοσοκομεία, μεγαλώνοντάς τα σε άλλα, η 6η ΥΠΕ μετακινεί τον μοναδικό γιατρό της ΜΕΘ που διορίστηκε φέτος στο ΓΝ Αγρινίου, για 16 μέρες μέσα στον Δεκέμβρη στη Ζάκυνθο, προκειμένου να «στελεχωθεί» το υποστελεχωμένο Νεφρολογικό Τμήμα του.

Η «μεταφορά» γίνεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της διεύθυνσης της ΜΕΘ, χωρίς ενημέρωση και αιφνιδιαστικά, με την ΕΙΝΝΑΑ να τονίζει μεταξύ άλλων: «Η μετακίνηση αυτή θα τινάξει στον αέρα το πρόγραμμα λειτουργίας της ΜΕΘ, που - σημειωτέον - για να λειτουργεί όλο τον μήνα και να εφημερεύει μετακινούνται συνάδελφοι εντατικολόγοι από τα Νοσοκομεία των Ιωαννίνων και της Κέρκυρας».

Λόγω της υποστελέχωσης και της έλλειψης ειδικευόμενων γιατρών, οι παιδίατροι στο ΓΝ Αγρινίου λειτουργούν με «εντέλλεσθε» σε συνθήκες υπερεφημέρευσης και εξουθένωσης εδώ και μήνες, με την ΕΙΝΝΑΑ να καταγγέλλει: «Ενώ βρέθηκε συνάδελφος παιδίατρος να προσληφθεί ως επικουρικός και να δώσει ανάσα στις αυξημένες ανάγκες και στην υποστελέχωση, με ευθύνη του υπουργείου και των διαφόρων αρμόδιων έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα εδώ και μήνες ο διορισμός της συναδέλφου. Για άλλη μια φορά, όταν πρόκειται να ικανοποιηθεί μια κοινωνική ανάγκη το κράτος παρουσιάζεται κατά κανόνα "δυσκίνητο", "γραφειοκρατικό" και άλλα πολλά...».

Στη Λέρο

«Το Νοσοκομείο Λέρου οδηγείται στη διάλυση. Αυτή είναι η πολιτική τους - και εμείς δεν θα τη νομιμοποιήσουμε. Η κατάσταση δεν είναι απλώς επικίνδυνη. Είναι αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής», τονίζει η Ενωση Ιατρών Θεραπευτηρίου Λέρου και καταγγέλλει τη μηδενική καρδιολογική κάλυψη στο νοσοκομείο, τα κενά σε βασικές ειδικότητες κάθε μέρα, εφημερίες που λειτουργούν με την ευχή «να μη γίνει τίποτα».

«Για να τελειώνουμε με τις δικαιολογίες: Δεν πρόκειται για λάθος χειρισμούς, αλλά για πολιτική κατεύθυνση που θεωρεί την Υγεία του λαού κόστος και παράλληλα ευκαιρία για να κερδίσουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα», σημειώνει η Ενωση Ιατρών και στηλιτεύει τη στάση του δημάρχου Λέρου και των τοπικών ΜΜΕ, που αναπαράγουν ότι «τα έχει κανονίσει», ότι «έχει άκρες», ότι «μιλάει με το υπουργείο».

«Ας απαντήσουν σε ένα πράγμα: Πού είναι οι γιατροί; Πού είναι η καρδιολογική κάλυψη; Πού είναι η ενίσχυση που υποσχέθηκαν; Δεν υπάρχει τίποτα. Ολα ήταν επικοινωνία. Η Λέρος έχει λιγότερες ειδικότητες από ποτέ. Η Υγεία δεν σώζεται με γνωριμίες. Δεν σώζεται με δηλώσεις. Σώζεται με στελέχωση - και στελέχωση δεν υπάρχει».

Η ΕΙΘΕΛ προαναγγέλλει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μαζί με τον λαό του νησιού και απαιτεί μεταξύ άλλων: Καρδιολόγο ΤΩΡΑ - πλήρη, μόνιμη, 24ωρη κάλυψη. Οποιαδήποτε καθυστέρηση είναι επικίνδυνη. Μόνιμες προσλήψεις σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες. Οχι 10 μέρες, όχι «ενισχύσεις». Μόνιμο προσωπικό. Καμία εφημερία χωρίς πλήρη σύνθεση ειδικοτήτων. Δεν θα παίζουμε τη ζωή κανενός στα ζάρια. Κατάργηση των μετακινήσεων - μπαλωμάτων. Διαλύουν τη Λέρο και αποψιλώνουν τα άλλα νησιά.