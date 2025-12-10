ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Κινητοποιήσεις σε χώρους δουλειάς για αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια σε απολύσεις

24ωρη απεργία στην επιχείρηση ΔΕΔΑΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ,προκήρυξε γιατο

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την υπογραφή επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας. Εργάζονται για χρόνια σε συνθήκες εντατικοποίησης, εξαιρετικά επικίνδυνες, χωρίς ούτε καν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Διεκδικούν τριετή ΣΣΕ με βασικό μηνιαίο καθαρό μισθό για όλους στα 1.250 ευρώ. Να αποδοθούν σε όσους τις δικαιούνται όλες οι τριετίες προϋπηρεσίας, με προσαύξηση 8% ανά συμπληρωμένη τριετία επί του βασικού μισθού.

Ακόμα, ένταξη όλων των εργαζομένων στον αντίστοιχο κωδικό ασφάλισης και στην ειδικότητα που ανταποκρίνεται στην πραγματικά παρεχόμενη εργασία τους. Ο πλήρης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας να ορίζεται σε τριάντα εννιά (39) ώρες κ.ά.

Στη «ΝΟΚΙΑ»

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στη «NOKIA» με απόφαση της μαζικής Γενικής Συνέλευσης του επιχειρησιακού τους Σωματείου, απαιτώντας διασφάλιση των θέσεων εργασίας, αυξήσεις και Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Παράλληλα εναντιώνονται στη συμμετοχή της εταιρείας στα πολεμικά σχέδια, απαιτώντας καμία εμπλοκή των εργαζομένων σε πολεμικά προγράμματα.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα η πολυεθνική «ΝΟΚΙΑ» ανακοίνωσε τη «νέα στρατηγική» της, από την οποία επηρεάζονται πάνω από 200 εργαζόμενοι, περίπου το 20% του συνόλου στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, μεταφέρονται σε ειδικό οργανισμό μέσα στην εταιρεία με στόχο να εξεταστεί το μέλλον τους - ουσιαστικά να «πουληθούν» - μέσα στο 2026.

Το Σωματείο επισημαίνει ότι η εργοδοσία βάζει στόχο για έως 60% παραπάνω κέρδη (3,1 δισ. ευρώ), «που για τους εργαζόμενους σημαίνει απολύσεις, αύξηση της εντατικοποίησης, αλλά και προσπάθεια πειθάρχησης μέσα από τα εργαλεία "αξιολόγησης"».

«Ο αγώνας μας είναι κοινός με όλους τους συναδέλφους που επηρεάζονται στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο», ξεκαθαρίζει το Σωματείο και καταγγέλλει ότι η «NOKIA» διοχετεύει δισ. ευρώ στις πολεμικές μπίζνες, την ίδια στιγμή που εκατοντάδες εργαζόμενοι στην Ελλάδα και χιλιάδες στην Ευρώπη είναι «στον αέρα».

«Εκεί που οι λαοί σκοτώνονται, αυτοί βλέπουν ευκαιρία για επένδυση. Τους λέμε ΟΧΙ, η επιστήμη μας δεν προορίζεται για να σκοτώνονται οι λαοί», αναφέρει το Σωματείο. Καλέσματα και μηνύματα στήριξης έχουν στείλει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και το ΣΕΤΗΠ Νομού Αττικής.

Σε «Avedo» και «TaskUs»

Κινητοποίηση στην «Avedo» πραγματοποίησε χθες το ΣΕΤΗΠ Θεσσαλονίκης, απαιτώντας ανάκληση των απολύσεων δύο εργαζομένων εν μέσω αναρρωτικής άδειας, με πρόσχημα τη «χαμηλή παραγωγικότητα».

Συνεχίζοντας τον αγώνα απέναντι στην επίθεση των εργοδοτών, το ΣΕΤΗΠ καλεί σε κινητοποίηση σήμερα Τετάρτη στις 7.30 π.μ., στα γραφεία της «TaskUs» (απέναντι από Φιξ). Απαιτεί την επαναπρόσληψη εργαζόμενου από τη Γαλλία, που απολύθηκε πριν προλάβει να συμπληρώσει δύο μήνες εργασίας, χωρίς καμία εξήγηση.

Στην περίπτωση της «Avedo» καταγγέλλει ότι η κατηγορία περί «χαμηλής παραγωγικότητας» συνδέεται από την εταιρεία με τις αναρρωτικές άδειες. «Συνιστά επικίνδυνη εξέλιξη, αφού υπονοεί πως ένας εργαζόμενος που λόγω προβλημάτων υγείας απουσιάζει συχνότερα από τον μέσο όρο, συνεπάγεται χαμηλή παραγωγικότητα και άρα πρέπει να του δείξουμε την έξοδο.

Η συγκεκριμένη λογική δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, αποτελεί επιδείνωση του εργασιακού τοπίου στην "Avedo" και πρέπει να μας θέσει όλους σε εγρήγορση, καθώς αύριο μπορεί να έρθει η σειρά οποιουδήποτε άλλου συναδέλφου να απολυθεί», σημειώνει και καταγγέλλει πως και άλλες εταιρείες του κλάδου, όπως η «TaskUs» και η «Teleperformance», πετούν εργαζόμενους στην ανεργία με την παραμικρή αφορμή.

Το ΣΕΤΗΠ απαιτεί επαναπρόσληψη των απολυμένων. Επίσης, γενναίες αυξήσεις για όλο το προσωπικό της «Avedo», ώστε κανείς να μην εξαρτάται από το αν και πότε θα δοθούν τα bonus. Καμία σκέψη για ελαστικές μορφές απασχόλησης, απλήρωτες υπερωρίες, 13ωρο ή 6ήμερη εργασία. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Προσλήψεις προσωπικού όπου χρειάζεται για να μοιράζεται ο όγκος της δουλειάς σε περισσότερους.