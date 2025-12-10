ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Επικίνδυνη κατάσταση πίσω από τη «μαγική εικόνα» της κυβερνητικής προπαγάνδας

Την πραγματική εικόνα του δημόσιου συστήματος Υγείας, που στενάζει από την πολιτική της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων, αποτυπώνει η νέα έρευνα του

Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας (με τον τίτλο «Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο αντοχής: Μια διαχρονική αποτίμηση της απόδοσής του στον απόηχο της οικονομικής και πανδημικής κρίσης 2009-2024») είναι ότι κατά την περίοδο 2009 - 2019 το ΕΣΥ αποδυναμώθηκε δραματικά, χωρίς βέβαια να ανακάμψει στη συνέχεια.

Η δημόσια δαπάνη Υγείας μειώθηκε κατά 43,3%, συμπαρασύροντας τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ σε μείωση 36,3%. Το ΕΣΥ απώλεσε το 13,6% των νοσοκομείων του, το 23,5% των νοσοκομειακών του κλινών, το 12,9% των εργαζομένων στα νοσοκομεία του και το 11,2% των εργαζομένων του στα Κέντρα Υγείας.

Οι συνέπειες αυτής της συρρίκνωσης στον πληθυσμό ήταν άμεσα εμφανείς με αύξηση κατά 28,2% των ανικανοποίητων ιατρικών αναγκών και κατά 4,1% των νοικοκυριών με «καταστροφικές δαπάνες Υγείας».

Κατά την πανδημική περίοδο (2020-'24), το ΕΣΥ δεν ενδυναμώθηκε. Η αύξηση των δημόσιων δαπανών Υγείας κατά 9,7% συνοδεύτηκε από μείωση της χρηματοδότησης των νοσοκομείων κατά 2,6%, με την πρόσθετη δημόσια δαπάνη να ανακατευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα Υγείας για αγορά υπηρεσιών από αυτόν.

Ομοίως η αύξηση κατά 9,7% του προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ συνοδεύτηκε από μείωση κατά 0,5% του μόνιμου προσωπικού. Επιπρόσθετα, η μετατροπή του ΕΣΥ σε «σύστημα Υγείας μίας νόσου» προκάλεσε τεράστιες απώλειες στη νοσηλευτική του κίνηση (απώλεια 350.000 χειρουργικών επεμβάσεων στα νοσοκομεία και απώλεια 9,5 εκατ. επισκέψεων στα Κέντρα Υγείας), με εμφανείς επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού, του οποίου οι ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες αυξήθηκαν κατά 48,4% και οι «καταστροφικές» δαπάνες Υγείας κατά 20%.

Κατά τη μετα-πανδημική περίοδο (2024), η χρηματοδότηση των νοσοκομείων, σε σχέση με τα προ κρίσεων επίπεδα του 2009, παραμένει κατά 38% μικρότερη, το υγειονομικό τους προσωπικό είναι κατά 9,6% λιγότερο, ενώ η χειρουργική τους δραστηριότητα - πέντε χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας - αδυνατεί να επανέλθει έστω και στα προ πανδημίας επίπεδα.

Στις δομές ΠΦΥ του ΕΣΥ παρατηρείται αυξημένη φθορά ιατρικού προσωπικού με μείωσή του κατά 9,8% την τελευταία τετραετία, οι δε επισκέψεις σε Κέντρα Υγείας και ΤοΜΥ - πέντε χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας - παραμένουν κατά 16,5% λιγότερες σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα.