Τετάρτη 10 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παρακαταθήκη για αγωνιστική συνέχεια η αύξηση της συμμετοχής

Απόλυτη πλειοψηφία για την «Ταξική Ενότητα»

Μεγάλη αύξηση ψήφων και απόλυτη πλειοψηφία στο ΔΣ κατέγραψε η «Ταξική Ενότητα» στις αρχαιρεσίες του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, όπου για μία ακόμα εκλογική μάχη αυξήθηκε σημαντικά η συμμετοχή των εργαζομένων.

Ψήφισαν 598 εργαζόμενοι (από 530 στις προηγούμενες εκλογές), καταφέρνοντας έτσι να εκλέξουν έναν επιπλέον αντιπρόσωπο για το συνέδριο του ΕΚΘ και έναν επιπλέον αντιπρόσωπο για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Το Σωματείο σε ανακοίνωσή του χαιρετίζει τους εκατοντάδες νέους εργαζόμενους που έκαναν το αποφασιστικό βήμα, οργανώθηκαν και συμμετείχαν μαζικά στις αρχαιρεσίες του. Μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Από αυτήν τη μάχη που δόθηκε βγαίνουμε πιο πολλοί, πιο δυνατοί για να αποτελέσει το Σωματείο στήριγμα στον αγώνα για μια ζωή με δικαιώματα! Εργαζόμενοι στις μεταφορές, στα logistics, στην ανακύκλωση, σε γραφεία, κέντρα αισθητικής, βενζινάδικα και σε δεκάδες ακόμα χώρους δουλειάς δίνουν με τη συμμετοχή τους δύναμη, αποφασιστικότητα και ελπίδα σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου μας. Η μαζική τους παρουσία ανοίγει τον δρόμο για νέες, πιο δυναμικές διεκδικήσεις και κατακτήσεις στους χώρους δουλειάς.

Τώρα έχουμε μπροστά μας νέους αγώνες, νέες ευθύνες αλλά και μεγαλύτερη δυναμική στο Σωματείο μας! Ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω ισχυροποίησή του και εξοπλιζόμαστε ώστε να δώσουμε ακόμα πιο μαχητικούς και μαζικούς αγώνες, διεκδικώντας ουσιαστικές αλλαγές στις συνθήκες δουλειάς και συνολικά στη ζωή μας».

Αλλες αρχαιρεσίες που συνεχίζονται
  • Το Σωματείο Συμβασιούχων Ερευνητών - Ερευνητριών και Διδασκόντων - Διδασκουσών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων Αθήνας ολοκληρώνει τις εκλογές του σήμερα, από τις 12 μ. έως τις 4 μ.μ. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 1.
  • Η Εφορευτική Επιτροπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά αποφάσισε παράταση των εκλογών έως το Σάββατο 13 Δεκέμβρη. Συγκεκριμένα, η κάλπη θα βρίσκεται από τις 11 π.μ. έως τις 7 μ.μ. την Τετάρτη 10 Δεκέμβρη στον «Σκλαβενίτη» στου Ρέντη και το Σάββατο 13 Δεκέμβρη στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά.
  • Η Εφορευτική Επιτροπή του Συνδικάτου Ηλεκτρολόγων ν. Αττικής έως την Πέμπτη 11 Δεκέμβρη. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα 9 Δεκέμβρη σε έργα στην περιοχή Παιανίας - Κορωπίου από τις 9 π.μ. έως τις 2.30 μ.μ., και την Πέμπτη 11 Δεκέμβρη στο έργο του Ελληνικού από τις 9 π.μ. έως τις 2.30 μ.μ. και από τις 4 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ. στην έδρα του Σωματείου (πλατεία Κάνιγγος, Βερανζέρου 1, 2ος όροφος).
  • Σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση προχωρά το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής την Κυριακή 14 Δεκέμβρη. Θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας (Χαριλάου 30, Ελευσίνα).
    
