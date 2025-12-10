ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρακαταθήκη για αγωνιστική συνέχεια η αύξηση της συμμετοχής

Μεγάλη αύξηση ψήφων και απόλυτη πλειοψηφία στο ΔΣ κατέγραψε η «Ταξική Ενότητα» στις αρχαιρεσίες του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, όπου για μία ακόμα εκλογική μάχη αυξήθηκε σημαντικά η συμμετοχή των εργαζομένων.

Ψήφισαν 598 εργαζόμενοι (από 530 στις προηγούμενες εκλογές), καταφέρνοντας έτσι να εκλέξουν έναν επιπλέον αντιπρόσωπο για το συνέδριο του ΕΚΘ και έναν επιπλέον αντιπρόσωπο για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Το Σωματείο σε ανακοίνωσή του χαιρετίζει τους εκατοντάδες νέους εργαζόμενους που έκαναν το αποφασιστικό βήμα, οργανώθηκαν και συμμετείχαν μαζικά στις αρχαιρεσίες του. Μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Από αυτήν τη μάχη που δόθηκε βγαίνουμε πιο πολλοί, πιο δυνατοί για να αποτελέσει το Σωματείο στήριγμα στον αγώνα για μια ζωή με δικαιώματα! Εργαζόμενοι στις μεταφορές, στα logistics, στην ανακύκλωση, σε γραφεία, κέντρα αισθητικής, βενζινάδικα και σε δεκάδες ακόμα χώρους δουλειάς δίνουν με τη συμμετοχή τους δύναμη, αποφασιστικότητα και ελπίδα σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου μας. Η μαζική τους παρουσία ανοίγει τον δρόμο για νέες, πιο δυναμικές διεκδικήσεις και κατακτήσεις στους χώρους δουλειάς.

Τώρα έχουμε μπροστά μας νέους αγώνες, νέες ευθύνες αλλά και μεγαλύτερη δυναμική στο Σωματείο μας! Ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω ισχυροποίησή του και εξοπλιζόμαστε ώστε να δώσουμε ακόμα πιο μαχητικούς και μαζικούς αγώνες, διεκδικώντας ουσιαστικές αλλαγές στις συνθήκες δουλειάς και συνολικά στη ζωή μας».

Αλλες αρχαιρεσίες που συνεχίζονται