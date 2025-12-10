ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Παναττική κινητοποίηση στις 15 Δεκέμβρη

Σε νέα κινητοποίηση προχωρούν τη Δευτέρα 15 Δεκέμβρη οι συνταξιούχοι της Αττικής, δίνοντας συνέχεια στους αγώνες τους, μετά τις περιφερειακές συγκεντρώσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Το αγωνιστικό ραντεβού είναι στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στις 10.30 π.μ. Η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της με τον κρατικό προϋπολογισμό και σε ανακοίνωσή της τονίζει: «Δεν πρόκειται να δεχτούμε και να ανεχτούμε αυτήν την κοροϊδία μετά από 15 χρόνια ληστείας στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις, της 13ης - 14ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ, της επιβολής της άδικης και εγκληματικής "προσωπικής διαφοράς", της "εισφοράς αλληλεγγύης" και πολλών άλλων παράνομων και ληστρικών ανατροπών».