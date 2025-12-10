ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Καθολική συμμετοχή στην απεργία για το νέο εργοδοτικό έγκλημα

«Σφυριά» δεν έπεσε στη χθεσινή απεργία στομε τους οικοδόμους και τους τεχνικούς να συμμετέχουν καθολικά.

Με σύνθημα «Δικά τους τα deadlines, δικοί μας οι νεκροί, 7ωρο - 5ήμερο για να 'χουμε ζωή» γραμμένο στο πανό του Σωματείου Εργαζομένων στο εργοτάξιο του Ελληνικού, η απεργιακή συγκέντρωση έγινε έξω από το «Little Athens», όπου το μεσημέρι του Σαββάτου ο 27χρονος συνάδελφός τους έχασε τη ζωή του πέφτοντας από τον 2ο όροφο, επειδή ο χώρος ήταν αφύλακτος και χωρίς προστατευτικό.

Στο πλευρό των απεργών βρέθηκαν η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών και αντιπροσωπεία της Γραμματείας του ΠΑΜΕ.

Η οργή ξεχείλισε στον τόπο του εγκλήματος, με το Σωματείο να τονίζει πως ήταν θέμα χρόνου να συμβεί στο εργοτάξιο της «Lamda», όπου καταγγέλλονται σοβαρές ελλείψεις εδώ και καιρό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεκρός εργάτης δεν είχε υπογράψει στο βιβλίο παρουσιών. Δούλευε δηλαδή ανασφάλιστος, όπως και ολόκληρη την προηγούμενη βδομάδα. Σύμφωνα επίσης με το Σωματείο, «τον άφησαν εκεί νεκρό, άργησε να έρθει το ασθενοφόρο, άργησαν να τον βοηθήσουν, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί απλά ο θάνατός του. Είναι προσβολή προς τον άνθρωπο».

Ο νεκρός οικοδόμος ήταν μετανάστης από την Αίγυπτο, πατέρας 3 παιδιών που είχε αιτηθεί άσυλο και ακόμα δεν είχε λάβει άδεια διαμονής. Πρόκειται για ένα ακόμα θύμα της άγριας πολιτικής του κράτους ενάντια στους μετανάστες και της εκμετάλλευσης από τους εργοδότες.

Με αίμα βαμμένη η «εμβληματική» επένδυση στο Ελληνικό

Στην απεργιακή συγκέντρωση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Παίρνοντας τον λόγο οπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο εργοτάξιο του Ελληνικού, τόνισε ότι το αίμα του εργάτη «βαραίνει πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση που έχει νομοθετήσει το 13ωρο, τις ατελείωτες ώρες και μέρες δουλειάς για να συνεχίζεται απρόσκοπτα η κερδοφορία των ομίλων. Βαραίνει τους μονοπωλιακούς ομίλους και τις κατασκευαστικές εταιρείες, που δεν τους νοιάζει η ανθρώπινη ζωή, παρά μόνο να κερδίζουν».

Κατήγγειλε τη «Lamda», που αυτοδιαφημίζεται ως «πρότυπο» μέτρων ασφαλείας με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα, όμως οι αριθμοί δείχνουν την πραγματικότητα. «Μόνο τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουμε ήδη 2 νεκρούς, τον συνάδελφο προχθές και δυο βδομάδες πριν άλλον συνάδελφο που έπαθε ανακοπή μόλις έφτασε στο σπίτι του. Αλλος ένας πριν 6 μήνες έμεινε τετραπληγικός και δεκάδες ακόμα συνάδελφοι έχουν σακατευτεί σε "ατυχήματα"».

Επεσήμανε ότι μέσα σε ένα χρόνο ο κλάδος των Κατασκευών μετρά 33 νεκρούς, ενδεικτικό του πώς «χτίζονται» τα κέρδη των εργοδοτών. Πρόσθεσε πως στη θέση του συναδέλφου τους θα μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε, καθώς το απαράδεκτο καθεστώς που επιβάλλουν οι εργολάβοι προβλέπει 10ωρη εργασία, 6 μέρες τη βδομάδα και 2 Κυριακές τον μήνα.

Σε άλλο σημείο ο Β. Συρίγος υπογράμμισε ότι «βασικό για τον εργάτη, εκτός από τα μέτρα ατομικής προστασίας, είναι να έχει σταθερό, ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, να έχει τη δυνατότητα να ξεκουραστεί. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να δυναμώσει ο μαζικός αγώνας για Συλλογική Σύμβαση με αυξήσεις στους μισθούς, για να ζουν οι εργαζόμενοι αξιοπρεπώς».

«Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί, δεν θα αφήσουμε τους συναδέλφους απροστάτευτους», ξεκαθάρισε και κάλεσε σε συμμετοχή στη σημερινή πανελλαδική απεργία των οικοδόμων, μισθωτών τεχνικών και ηλεκτρολόγων.

Προσπαθεί να ξεστρίψει η εργοδοσία για τη Σύμβαση

Αμέσως μετά, αντιπροσωπεία του Σωματείου κατέθεσε λουλούδια στο σημείο όπου έπεσε νεκρός ο συνάδελφός τους. Η έλλειψη μέτρων ασφάλειας στο εργοτάξιο είναι εμφανής, καθώς υπάρχουν μαδέρια σε μεγάλο ύψος πάνω στα οποία κινούνται οι οικοδόμοι χωρίς κανένα προστατευτικό!

Η απεργιακή συγκέντρωση συνεχίστηκε στα γραφεία της «Lamda», απαιτώντας από την εργοδοσία την πλήρη κάλυψη των εξόδων μεταφοράς της σορού και της αποζημίωσης, για τα οποία δεσμεύτηκε. Τέθηκαν επίσης τα ζητήματα των μέτρων ασφαλείας και της Συλλογικής Σύμβασης, με την εργοδοσία να προσπαθεί ξανά να ξεστρίψει, επικαλούμενη τους εργολάβους. «Το βασικό για εμάς είναι το 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο», τόνισε ο Β. Συρίγος και κάλεσε σε συνέχιση του αγώνα με συμμετοχή στη σημερινή πανοικοδομική απεργία.