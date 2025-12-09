ΜΕ ΑΙΜΑ ΒΑΦΤΗΚΕ Η ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Νεκρός 27χρονος οικοδόμος στο έργο του Ελληνικού

Προδιαγεγραμμένο το εργοδοτικό έγκλημα στο εργοτάξιο της «Lamda» | Αμεση απάντηση με απεργία σήμερα από το Σωματείο στο έργο

Με αίμα βάφτηκε μεσημεριάτικα το Σάββατο η πιο πολυδιαφημισμένη επένδυση, το «καμάρι» όλων των κυβερνήσεων, το εργοτάξιο του Ελληνικού.

Εκεί, στην καρδιά του μεγαθηρίου που «σηκώνουν» εκατοντάδες εργαζόμενοι, το Σάββατο το μεσημέρι 26χρονος οικοδόμος σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 2ο όροφο.

Το εργοδοτικό έγκλημα - το οποίο ήταν θέμα χρόνου να συμβεί στο εργοτάξιο της «Lamda», αφού το Σωματείο στον χώρο είχε προειδοποιήσει για σοβαρές ελλείψεις - έγινε τελικά στο σημείο όπου χτίζεται το «Little Athens», το οποίο εντάσσεται στο μεγάλο έργο.

Μάλιστα, όπως καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων στο Εργο «Ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού - Αγίου Κοσμά», το συγκεκριμένο εργοτάξιο το έχει «αναλάβει απευθείας η ίδια η "Lamda" μέσω της θυγατρικής της, "Lamda CBU". Πρόκειται για την ίδια εταιρεία που στο εργοτάξιο όπου έχει την ευθύνη ανατράπηκε σκαλωσιά πέρυσι τον Μάρτιο και μόνο από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, επειδή δεν δούλευαν εκείνη την ώρα εργαζόμενοι».

Σοβαρά ερωτήματα: Εργαζόταν ανασφάλιστος;

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη μέρα που έχασε τη ζωή του ο νεκρός εργάτης δεν είχε υπογράψει στο βιβλίο παρουσιών - με άλλα λόγια, πιθανότατα δούλευε ανασφάλιστος, όπως και ολόκληρη την προηγούμενη βδομάδα. Επίσης έγινε γνωστό ότι επρόκειτο για μετανάστη που είχε αιτηθεί άσυλο και ακόμα δεν είχε λάβει άδεια διαμονής. Συνθήκες δηλαδή που έτσι κι αλλιώς τον καθιστούσαν ακόμα πιο ευάλωτο στις εργοδοτικές πιέσεις.

Το Σωματείο απαιτεί να διερευνηθούν άμεσα οι συνθήκες που οδήγησαν στα δύο πρόσφατα θανατηφόρα εργατικά «ατυχήματα», να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων.

Ουσιαστικά μέτρα δεν σημαίνει βέβαια μόνο τεχνικά μέτρα, αλλά και μέτρα ενάντια στην εντατικοποίηση της εργασίας, η οποία προκαλείται από την πίεση που ασκούν οι κατασκευαστικές εταιρείες για «να πιάσουν τα χρονοδιαγράμματα».

Αποκαλυπτικά είναι τα όσα αναφέρει το Σωματείο: «Το μοτίβο πλέον γνωστό. Σάββατο απόγευμα, μετά από συνεχόμενες ημέρες εργασίας και υπερωριακής απασχόλησης. Δεν πρόκειται απλά για ένα τυχαίο ή μεμονωμένο γεγονός, αλλά ένα ακόμη επεισόδιο στη μακρά αλυσίδα ατυχημάτων ή παραλίγο ατυχημάτων - προπομπών για ένα πιο σοβαρό ατύχημα, όπως δυστυχώς και έγινε.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της δουλειάς Δευτέρα με Κυριακή που έχει επιβάλει η εργοδοσία στο Ελληνικό για να βγουν τα χρονοδιαγράμματά της».

Ενάντια στην εντατικοποίηση που εξοντώνει τους εργαζόμενους το Σωματείο διεκδικεί συγκεκριμένα μέτρα, όπως ανθρώπινα ωράρια, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βάζουν εμπόδια στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Διεκδικεί την υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ σε ολόκληρο το έργο του Ελληνικού η οποία θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους, κήρυξη ως υποχρεωτικής και εφαρμογή της ΣΣΕ της Ομοσπονδίας Οικοδόμων κ.ά.

Ακόμα, απαιτεί ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους σε όλες τις εταιρείες στο έργο για την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας.

Από την άλλη, προκλητική είναι η ανακοίνωση της «Lamda Development», η οποία κυκλοφόρησε αρκετές ώρες μετά το θανατηφόρο δυστύχημα, με την εργοδοσία να επικαλείται ότι «συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και τους εμπειρογνώμονες για τη διερεύνησή τους», ότι η ασφάλεια των εργαζομένων και η διαχείριση θεμάτων υγείας «αποτελεί πάγια προτεραιότητα» και ότι «εφαρμόζει πιστά τις αυστηρότερες προδιαγραφές»...

48ωρη απεργία σήμερα και αύριο στο έργο

Αμεση ήταν η απάντηση από το Σωματείο, που βρέθηκε την ίδια ώρα στον χώρο, ενώ κήρυξε και 24ωρη απεργία για σήμερα Τρίτη, που σε συνδυασμό με την αυριανή κηρυγμένη από την Ομοσπονδία Οικοδόμων πανοικοδομική απεργία μετατρέπεται σε 48ωρη απεργία.

Σήμερα, πρώτη μέρα της απεργίας, θα γίνει συγκέντρωση στις 9 π.μ. στην πύλη του εργοταξίου «Little Athens», με το Σωματείο να καλεί σε μαζική συμμετοχή, τονίζοντας: «Δεν θα σκοτωθούμε για τα χρονοδιαγράμματά τους!».

Χθες, μάλιστα, το Σωματείο πραγματοποιούσε μεγάλη παρέμβαση στον χώρο, με συνελεύσεις και συγκεντρώσεις σε μια σειρά επιμέρους εργοτάξια, έχοντας στο πλευρό του το Συνδικάτο Οικοδόμων και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, σωματεία του κλάδου και της ευρύτερης περιοχής.

«Δεν θα σκοτωθούμε εμείς για τα χρονοδιαγράμματά τους», είναι το μήνυμα που έστειλαν οι εργάτες με την αποφασιστικότητά τους και χθες ενόψει της απεργίας.

Ηταν θέμα χρόνου να γίνει

Με αφορμή το θανατηφόρο εργατικό «ατύχημα» στο πολυδιαφημισμένο εργοτάξιο της «Lamda Development» στο Ελληνικό, η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας τονίζει πως «η κατάσταση στους χώρους δουλειάς συνιστά ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα εις βάρος των εργαζομένων» και καλεί τα συνδικάτα του κλάδου, συνολικά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, να στηρίξουν τον αγώνα των εργαζομένων στο Ελληνικό.

Το δε Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ηταν θέμα χρόνου να γίνει αυτό, αφού όλο το προηγούμενο διάστημα μικρότερα ή σοβαρότερα "ατυχήματα" γίνονταν σε όλα σχεδόν τα εργοτάξια του Ελληνικού, με αποκορύφωμα τον θάνατο κι άλλου συναδέλφου πριν από λίγες μέρες από ανακοπή, μέρα Σάββατο, μόλις γύριζε στο σπίτι του μετά από εξαντλητική εργασία.

Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι και τα δύο θανατηφόρα περιστατικά έγιναν Σάββατο απόγευμα, μετά από μια βδομάδα εξουθενωτικής εργασίας, με πολλές υπερωρίες, αφού η εντατικοποίηση της εργασίας και η έλλειψη μέτρων ασφαλείας για την ζωή των εργαζομένων κυριολεκτικά σκοτώνουν».

Σοβαρός τραυματισμός και στην Πάτρα

Ενα ακόμα σοβαρό εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε χθες με θύμα οικοδόμο, αυτήν τη φορά στην Πάτρα. Οπως έγινε γνωστό, 64χρονος οικοδόμος έπεσε από ύψος 3 μέτρων σε οικοδομή στο εσωτερικό σπιτιού, στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κανάρη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Στο νοσοκομείο ΠΓΝΠ του Ρίου, όπου μεταφέρθηκε, βρέθηκε αντιπροσωπεία του Συνδικάτου Οικοδόμων με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Στέφανο Λαβράνο, ενώ στο σημείο του νέου «ατυχήματος» μετέβη αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Δημήτρη Μαρμούτα, με τους εκπροσώπους των δύο συνδικαλιστικών φορέων να απαιτούν μεταξύ άλλων άμεση διαλεύκανση του περιστατικού και απόδοση ευθυνών σε όσους τις έχουν.