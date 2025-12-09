ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μεγάλη άνοδος για τις δυνάμεις της ΔΑΣ στις αρχαιρεσίες

Τους εκατοντάδες εργαζόμενους που πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες του Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Τρικάλων, οδηγώντας σε διπλασιασμό της συμμετοχής σε σχέση με τις προηγούμενες αρχαιρεσίες, πριν τρία χρόνια, χαιρετίζουν οι δυνάμεις της ΔΑΣ.

Το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ κατέγραψε σημαντική άνοδο, καθώς το ψήφισαν 378 εργαζόμενοι του κλάδου, από 185 στις προηγούμενες εκλογές.

«Ο αγώνας και η παρουσία μας όλα τα προηγούμενα χρόνια μέσα και έξω από τα εργοστάσια έχουν καθιερώσει το Συνδικάτο μας στη συνείδηση των εργαζομένων ως τον υπερασπιστή των συμφερόντων των εργαζομένων του κλάδου μας, ως οργανωτή των αγώνων για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας για δουλειά με δικαιώματα, με αυξήσεις στους μισθούς, ανθρώπινα ωράρια και συνθήκες δουλειάς», σημειώνει η ΔΑΣ, χαιρετίζοντας τη μαζική συμμετοχή. Και προσθέτει:

«Η μεγάλη συμμετοχή νέων εργαζομένων και γυναικών, καθώς και η ενισχυμένη παρουσία από μεγάλους εργασιακούς χώρους, μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε ακόμα πιο μαχητικά. Τα θετικά αποτελέσματα μας γεμίζουν πείσμα και αποφασιστικότητα για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Μας δίνουν δύναμη να αντιμετωπίσουμε την πολιτική της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των βιομηχάνων. Μια πολιτική που μας κρατά απλήρωτους, μας εξοντώνει με 13ωρα στους χώρους δουλειάς και με μισθούς που τελειώνουν στο πρώτο δεκαπενθήμερο.

Αυτή η ίδια πολιτική έχει σπρώξει και τους αγρότες στα μπλόκα, για να μπορέσουν να μείνουν στα χωράφια και στα κοπάδια τους. Εμείς, οι εργαζόμενοι του κλάδου, που μεταποιούμε τα προϊόντα τους, τους δίνουμε έμπρακτη συμπαράσταση στον αγώνα τους».

Τέλος, καλεί σε συμμετοχή στην απεργία που προκήρυξε το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων στις 16 Δεκέμβρη, ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού που δίνει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς στους βιομηχάνους και στους εφοπλιστές και ψίχουλα για τις ανάγκες των εργατών, των αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων.