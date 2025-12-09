ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

«Νεκρώνουν» αύριο γιαπιά και εργοτάξια για τη ΣΣΕ και για μέτρα προστασίας

Σε νέα 24ωρη απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο με διεκδικήσεις που αφορούν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τα ένσημα, τις αυξήσεις στους μισθούς, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, τη συνταξιοδότηση.

Αιτήματα που αποδεικνύονται τραγικά επίκαιρα μετά και το νέο εργοδοτικό έγκλημα στο Ελληνικό, όπου κυριαρχεί η εντατικοποίηση, με τα 12ωρα και τη δουλειά τα Σαββατοκύριακα να αποτελούν την «κανονικότητα», ενώ περισσεύουν οι καταγγελίες για μέτρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

Η ύπαρξη και η κήρυξη ως υποχρεωτικών για όλο τον κλάδο των ΣΣΕ, η εφαρμογή μέτρων προστασίας, η μείωση του ορίου συνταξιοδότησης κ.ά. είναι μέτρα που αφορούν την ίδια τη βελτίωση των όρων ζωής και δουλειάς, την προστασία από την εργοδοτική αυθαιρεσία, τις συνθήκες που μετατρέπουν τους χώρους εργασίας σε παγίδες θανάτου.

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας έχει κηρύξει πανελλαδική πανοικοδομική απεργία, ενώ απόφαση για απεργία έχουν πάρει επίσης το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας, για τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών. Για την επιτυχία της πραγματοποιούνται μέχρι και τελευταία στιγμή περιοδείες, εξορμήσεις, συγκεντρώσεις και Γενικές Συνελεύσεις σε γιαπιά και εργοτάξια, στα γραφεία κατασκευαστικών ομίλων και τεχνικών γραφείων.

Στην Αθήνα, στο πλαίσιο της απεργίας, αύριο θα γίνει συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος και θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Εργασίας, όπου με επιστολή τους οι οικοδόμοι έχουν ζητήσει συνάντηση με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων προβάλλει τα αιτήματα: Επέκταση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της Συλλογικής Σύμβασης για όλους τους εργοδότες, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων, μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των οικοδόμων και των εργαζομένων στα ΒΑΕ, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. Παρόμοια αιτήματα για τις ΣΣΕ του κλάδου τους, τον χρόνο εργασίας και τα μέτρα υγείας και ασφάλειας προβάλλει το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας, συν το αίτημα επανένταξης όλων των ηλεκτρολόγων στα ΒΑΕ. Επίσης, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών διεκδικεί την υπογραφή ΣΣΕ που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς και 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

Το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας δίνει τη μάχη για την απεργία παράλληλα με τις αρχαιρεσίες του, οι οποίες πήραν παράταση μέχρι και τις 11 Δεκέμβρη. Το Συνδικάτο καλεί σε μαζικοποίησή του και σε κλιμάκωση του αγώνα με την 24ωρη απεργία.

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών σημειώνει πως ειδικά οι εργαζόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών γνωρίζουν από πρώτο χέρι τη βαρβαρότητα της εργασιακής ευελιξίας. Γι' αυτό οι εργοδότες «μας βαφτίζουν "συνεργάτες" με μπλοκάκι», αρνούνται να υπογράψουν ΣΣΕ που να καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών - τεχνικών που εργάζονται με ΔΠΥ. Και τονίζει πως «μόνο ο μαζικός απεργιακός μας αγώνας θα σπάσει την αδιαλλαξία τους».